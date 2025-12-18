Την Πέμπτη 11/12/2025 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Salas Group SA, πραγματοποιήθηκε ημερίδα δια ζώσης και διαδικτυακά, με θέμα «Humanitarian Aid 4.0: Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Νέες Προκλήσεις», με στόχο την ενημέρωση και την παρουσίαση του έργου και των αποτελεσμάτων σχετικά με την ανάπτυξη της καινοτόμου πλατφόρμας διαχείρισης δωρεών ανθρωπιστικής βοήθειας που αναπτύσσεται από τη SALAS Group SA και το Ιόνιο Παν/μιο.

Κεντρικός άξονας της ημερίδας αποτέλεσε το έργο AIDTECH (Aid Distribution & Technology Enhancement for Charity & Humanity) – Σύστημα Υποστήριξης Ανθρωπιστικής Δράσης και Βοήθειας και το τρίπτυχο που το συνοδεύει: Τεχνολογία – Αλληλεγγύη – Διαφάνεια, ως πρακτικό πλαίσιο για σύγχρονες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις ανθρωπιστικής βοήθειας σε έκτακτες συνθήκες.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, παρουσιάστηκε στους συμμετέχοντες, στελέχη εταιρειών και εξειδικευμένες ΜΚΟ στην ανθρωπιστική βοήθεια, ο πυρήνας του AidTech ως ενιαίου πληροφοριακού μηχανισμού διαχείρισης δωρεών ανθρωπιστικής βοήθειας, που συνδυάζει διακυβέρνηση και εφοδιαστική (logistics), με στόχο την άμεση ανταπόκριση και την ανακούφιση πληγέντων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δυνατότητα γρήγορης ενεργοποίησης και διανομής πακέτων άμεσης και μεσοπρόθεσμης βοήθειας βάσει αναγκών, λαμβάνοντας υπόψη Ευαλωτότητα.

Παρουσιάστηκαν επίσης οι ενσωματωμένοι μηχανισμοί διαφάνειας, ιχνηλασιμότητας και λογοδοσίας από τον δωρητή έως τον τελικό ωφελούμενο, καθώς και τα αναμενόμενα οφέλη, όπως η παρακολούθηση αποστολών σε πραγματικό χρόνο, η βελτιστοποίηση αξιοποίησης πόρων, η μείωση σπατάλης τροφίμων, ο συντονισμός των εμπλεκόμενων μερών και η μείωση διοικητικού βάρους για τους δημόσιους φορείς.

Το έργο AIDTECH υλοποιείται στο πλαίσιο του Ελλάδα 2.0 – Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, SUB 1.1: Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας (Κωδ. Πράξης ΥΠ3ΤΑ-0560287), με εταίρους το Εργαστήριο Πληροφορικών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων (ISD Lab) – Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και τη SALAS International Group S.A.