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Την προσοχή του Έλον Μασκ προσέλκυσε η ψηφιακή αναβάθμιση των ελληνικών σιδηροδρόμων, με τον ιδρυτή της SpaceX να σχολιάζει δημόσια τη χρήση της δορυφορικής τεχνολογίας Starlink για την αποτροπή σιδηροδρομικών ατυχημάτων στη χώρα μας. Αναδημοσιεύοντας ανάρτηση στην πλατφόρμα X που περιγράφει τη λειτουργία της νέας πλατφόρμας railway.gov.gr, ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος σημείωσε χαρακτηριστικά: «Το Starlink σώζει ζωές» (Starlink saves lives).
Πώς λειτουργεί η «ασπίδα» του railway.gov.gr
Η ανάρτηση που αναπαρήγαγε ο Έλον Μασκ (από τον λογαριασμό DogeDesigner) αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση αξιοποιεί τις δορυφορικές επικοινωνίες για την έγκαιρη ανίχνευση κινδύνων σύγκρουσης. Το σύστημα, το οποίο παρουσιάστηκε επισήμως στις 10 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο του Πειραιά παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη (από τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον γ.γ. Μεταφορών Στέλιο Σακαρέτσιο), βασίζεται σε τρεις πυλώνες:
- Αδιάλειπτη δορυφορική σύνδεση: Μέσω του Starlink, οι συρμοί διατηρούν συνεχή επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου ακόμη και σε ορεινά ή απομακρυσμένα σημεία του δικτύου, όπου τα συμβατικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας παρουσιάζουν κενά κάλυψης.
- Εντοπισμός ακριβείας 5 εκατοστών: Ειδικός εξοπλισμός έχει ήδη τοποθετηθεί σε 134 μηχανές τρένων. Με τη συνδρομή του συστήματος GNSS-HEPOS, η θέση κάθε συρμού προσδιορίζεται με ακρίβεια έως και πέντε εκατοστών, έπειτα από χαρτογράφηση συνολικά 1.650 χιλιομέτρων γραμμών.
- Αυτόματοι συναγερμοί σε πραγματικό χρόνο: Οι συντεταγμένες κάθε αμαξοστοιχίας ανανεώνονται κάθε δευτερόλεπτο και αποστέλλονται στο 24ωρο Κέντρο Λειτουργίας. Αν εντοπιστεί πορεία σύγκρουσης δύο συρμών, το σύστημα εκπέμπει αυτόματη ειδοποίηση, επιτρέποντας στους χειριστές να επικοινωνήσουν άμεσα με τους μηχανοδηγούς και να αποτρέψουν το συμβάν.