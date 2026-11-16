Την προσοχή του Έλον Μασκ προσέλκυσε η ψηφιακή αναβάθμιση των ελληνικών σιδηροδρόμων, με τον ιδρυτή της SpaceX να σχολιάζει δημόσια τη χρήση της δορυφορικής τεχνολογίας Starlink για την αποτροπή σιδηροδρομικών ατυχημάτων στη χώρα μας. Αναδημοσιεύοντας ανάρτηση στην πλατφόρμα X που περιγράφει τη λειτουργία της νέας πλατφόρμας railway.gov.gr, ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος σημείωσε χαρακτηριστικά: «Το Starlink σώζει ζωές» (Starlink saves lives).

Πώς λειτουργεί η «ασπίδα» του railway.gov.gr

Η ανάρτηση που αναπαρήγαγε ο Έλον Μασκ (από τον λογαριασμό DogeDesigner) αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση αξιοποιεί τις δορυφορικές επικοινωνίες για την έγκαιρη ανίχνευση κινδύνων σύγκρουσης. Το σύστημα, το οποίο παρουσιάστηκε επισήμως στις 10 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο του Πειραιά παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη (από τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον γ.γ. Μεταφορών Στέλιο Σακαρέτσιο), βασίζεται σε τρεις πυλώνες: