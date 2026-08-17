Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Η απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους έχει γίνει viral.

Σε λιγότερο από ένα χρόνο, ο κόσμος έγινε μάρτυρας μιας ραγδαίας διαδοχής πολιτικών προτάσεων για τον περιορισμό της πρόσβασης των νέων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: από τον αριστερό πρωθυπουργό της Ισπανίας μέχρι τον δεξιό πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον ηγέτη του Εργατικού Κόμματος της Αυστραλίας και έναν Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή από το Τεξας, και από τις εθνικές ατζέντες της Βραζιλίας και της Ρουάντα, μέχρι πιο πρόσφατα, του Βιετνάμ.

Η δημιουργία νέων κυβερνητικών ορίων με στόχο να κρατήσουν τους νέους μακριά από τις ψηφιακές πλατφόρμες θεωρείται ολοένα και περισσότερο ως καλή πολιτική, ένα δημοφιλές νομοσχέδιο που διαφημίζει την προστασία των παιδιών, ενώ παράλληλα αξιοποιεί την οργή που διογκώνεται εναντίον των πλατφορμών της μεγάλης τεχνολογίας. Τρεις δεκαετίες από την έναρξη της ψηφιακής εποχής, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε όλο τον κόσμο συγκλίνουν στην ιδέα ότι μεγάλο μέρος του χρόνου που περνάμε στο διαδίκτυο δεν είναι καλό για εμάς – και ότι τα παιδιά είναι τα πιο ευάλωτα.

Ωστόσο, οκτώ μήνες αφότου η πρωτοποριακή απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία πυροδότησε μια έξαρση παρόμοιας νομοθεσίας σε όλο τον κόσμο, ήδη εξαπλώνονται αμφιβολίες τόσο για την αποτελεσματικότητα όσο και για τις ακούσιες παρενέργειες μιας γενικής απαγόρευσης. Η έξαρση των νέων νόμων και η επακόλουθη αντίδραση ωθεί τους ανθρώπους να αναρωτιούνται αν οι απαγορεύσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι υπερβολικές και πολύ βιαστικές και αν υπάρχει ένας πιο έξυπνος τρόπος για να προστατεύσουν τα παιδιά στο διαδίκτυο από το να τα αναγκάσουν να το εγκαταλείψουν.

Η Lorena Giuberti Coutinho, επίτροπος διαδικτυακής ασφάλειας για την ανεξάρτητη αρχή προστασίας δεδομένων της Βραζιλίας, δήλωσε στο POLITICO ότι οι απαγορεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται ολοένα και πιο «αρκετά δύσκολο να επιβληθούν» και αμφισβήτησε κατά πόσον η παγκόσμια δυναμική για αυτήν την προσέγγιση θα συνεχιστεί.

«Τα κίνητρα για τους εφήβους να συνεχίσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αρκετά ισχυρά, επειδή έτσι επικοινωνούν», δήλωσε η Coutinho.

Οι Βραζιλιάνοι νομοθέτες ψήφισαν πέρυσι έναν νόμο που επιτρέπει στους εφήβους να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά νομικά απαιτεί από τις πλατφόρμες να προβλέπουν και να μειώνουν την πιθανή βλάβη στα παιδιά. Για τους κάτω των 16 ετών, ο νόμος απαγορεύει επίσης τη στοχευμένη διαφήμιση και τα «loot boxes» που συνήθως προσφέρονται ως ανταμοιβές για διαδικτυακά παιχνίδια, ενώ παράλληλα απαιτεί τη διαθεσιμότητα εργαλείων γονικού ελέγχου.

Η Coutinho δήλωσε ότι ο νόμος της Βραζιλίας, του οποίου την εφαρμογή έχει αναλάβει η υπηρεσία της, στοχεύει στην «επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των οφελών που παρέχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το ψηφιακό περιβάλλον στα παιδιά και των κινδύνων που εμπερικλείουν».

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι ολοκληρωτικές απαγορεύσεις θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν συνταγματικές προκλήσεις σχετικά με τα δικαιώματα ελευθερίας του λόγου των παιδιών, οι νομοθέτες έχουν επικεντρωθεί στην αμφισβήτηση του σχεδιασμού των πλατφορμών. Ακόμα και στην Καλιφόρνια, όπου οι πολιτικοί συχνά ξεπερνούν την Ουάσινγκτον στην ασφάλεια στο διαδίκτυο και επιδιώκουν πιο επιθετικούς κανονισμούς, οι νομοθέτες έχουν απομακρυνθεί τους τελευταίους μήνες, από μια αυστηρή απαγόρευση τύπου Αυστραλίας . Με επικεφαλής τον Δημοκρατικό μέλος Josh Lowenthal, μέλος του Κογκρέσου, οι νομοθέτες της Καλιφόρνια μείωσαν την προτεινόμενη απαγόρευση για εφήβους τον περασμένο μήνα, επιτρέποντας σε άτομα κάτω των 16 ετών να χρησιμοποιούν ιστότοπους όπως το Instagram και το TikTok, εφόσον οι πλατφόρμες απενεργοποιήσουν ορισμένες «εθιστικές» λειτουργίες για τους νεαρούς χρήστες.

«Περιμένω από άλλες χώρες να μάθουν από το μοντέλο μας εδώ στην Καλιφόρνια», δήλωσε ο Lowenthal στο POLITICO. «Καλώς ή κακώς, αυτό είναι το μοντέλο που θα λειτουργήσει».

Δεύτερο κύμα

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η προστασία των παιδιών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί προτεραιότητα για τους πολιτικούς όλων των κομματικών αποχρώσεων – από τον γερουσιαστή του Τέξας Ted Cruz μέχρι τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια Gavin Newsom. Ωστόσο, καμία νομοθετική απαγόρευση για τους έφηβους χρήστες δεν έχει προχωρήσει ούτε σε πολιτειακό ούτε σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Υπάρχουν ευρείες ανησυχίες ότι οι απαγορεύσεις θα μπορούσαν να παραβιάσουν τα δικαιώματα ελευθερίας του λόγου των παιδιών, περιορίζοντας την ικανότητά τους να ασχολούνται με νόμιμο λόγο στο διαδίκτυο, καθώς και αντιδράσεις από ακτιβιστές, όπως εκείνοι της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, οι οποίοι λένε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν επίσης να αποτελέσουν ένα μέρος όπου οι κατά τα άλλα απομονωμένοι νέοι έχουν τη δυνατότητα να παραμένουν ενημερωμένοι και να επικοινωνούν με συνομηλίκους τους.

Αντίθετα, οι ΗΠΑ – έδρα των κορυφαίων τεχνολογικών γιγάντων – είναι το μέρος όπου η προσπάθεια προστασίας των παιδιών από τα δεινά της διαδικτυακής πρόσβασης στρέφεται προς την κατεύθυνση της ευθύνης των πλατφορμών. Γενικοί εισαγγελείς σε επίπεδο πολιτείας έχουν καταθέσει μια σειρά από αγωγές εναντίον των Meta, Google, Roblox και άλλων πλατφορμών, μέσω μιας νομικής στρατηγικής παρόμοιας με αυτή που έπληξε την καπνοβιομηχανία τη δεκαετία του 1990.

Στην Καλιφόρνια, ένα δικαστήριο έκρινε ότι η Meta και το YouTube ήταν αμελείς στον σχεδιασμό πλατφορμών που προκαλούν εθισμό στα παιδιά. Την περασμένη εβδομάδα, ένας δικαστής στο Νέο Μεξικό διέταξε την Meta να καταβάλει πρόστιμο 567 εκατομμυρίων δολαρίων, επιπλέον των 375 εκατομμυρίων δολαρίων που επιδίκασε ένα δικαστήριο τον Μάρτιο, σε μια υπόθεση που την έκρινε ένοχη για έκθεση σε κίνδυνο παιδιών και παραπλάνηση του κοινού. Μια Καναδή μητέρα υπέβαλε αγωγή στην Καλιφόρνια κατά της OpenAI, δημιουργού του ChatGPT, ισχυριζόμενη ότι το chatbot ενθάρρυνε την κόρη της να αυτοκτονήσει. Η Ευρώπη σημείωσε με ενδιαφέρον τη στρατηγική.

Τον Φεβρουάριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέταξε το TikTok να αλλάξει τον εθιστικό σχεδιασμό του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών. Ένα παρόμοιο αποτέλεσμα προέκυψε από έρευνα σχετικά με τον εθιστικό σχεδιασμό της Meta αυτό το καλοκαίρι. Στη Βρετανία, ενώ ο νέος πρωθυπουργός Andy Burnham έχει εκφράσει την υποστήριξή του για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένοι παρατηρητές του κλάδου λένε ότι μπορεί να μην πρόκειται για γενική απαγόρευση. Αντίθετα, το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να επιλέξει να ακολουθήσει τον Καναδα, του οποίου ο προτεινόμενος νόμος για την ασφάλεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επιδιώκει να περιορίσει το όριο ηλικίας για τη χρήση των πλατφορμών, εκτός εάν και έως ότου θεσπίσουν «επαρκείς δικλείδες ασφαλείας» για την προστασία των παιδιών. «Παρατηρούμε σύγκλιση και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού στον κοινωνικό διάλογο, σε σχέση με την αντιμετώπιση της διαδικτυακής βλάβης όσον αφορά την ψυχική υγεία, κατά κύριο λόγο αυτής των ανηλίκων», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της Επιτροπής τον Μάρτιο, ανακοινώνοντας έρευνα για το Snapchat και αναφερόμενος στα αποτελέσματα των δικαστικών προσφυγών στις ΗΠΑ.

Αυστραλιανό ορόσημο

Η ενεργοποίηση της απαγόρευσης στην Αυστραλία στις 10 Δεκεμβρίου – η οποία καθιστά παράνομη τη διατήρηση λογαριασμών σε οποιονδήποτε κάτω των 16 ετών, σε εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης όπως το TikTok, το Instagram, το YouTube, το Snapchat, το X και το Facebook – αποτέλεσε ορόσημο για τις κυβερνήσεις που επιδιώκουν να θέσουν όρια στο διαδίκτυο. Οι αιρετοί αξιωματούχοι είδαν γρήγορα τα ώριμα σημεία συζήτησης τέτοιων μέτρων, ενώ το κοινό είδε ότι κάτι μπορεί πραγματικά να γίνει.

Η δυναμική πίσω από τις απαγορεύσεις έχει γίνει εμφανής στη Γαλλία, η οποία τον περασμένο μήνα έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που ενέκρινε ηλικιακούς περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο τελευταίο μέρος της διετούς θητείας του, ο Γάλλος πρόεδρος Emmanuel Macron μετέτρεψε την απαγόρευση σε κορυφαία του προτεραιότητα. Ο Macron όρισε μια ιδιωτική συνάντηση τον Απρίλιο με τον Jonathan Haidt, του οποίου το βιβλίο «Η Ανήσυχη Γενιά» έχει γίνει Βίβλος για γονείς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής παγκοσμίως, στην προσπάθεια τους να προστατεύσουν τα παιδιά από αυτά που θεωρούν ως τα δεινά του διαδικτύου.

Ο Αμερικανός κοινωνικός ψυχολόγος είπε ότι παρουσίασε στον Macron στοιχεία για την «κατακόρυφη πτώση της ψυχικής υγείας» στη Γαλλία, καθώς και στοιχεία για τη γαλλική κοινή γνώμη που έδειχναν γονείς τόσο στην αριστερά όσο και στη δεξιά πλευρά του πολιτικού φάσματος να τάσσονται υπέρ των ηλικιακών ορίων. «Όταν τελειώσαμε αυτή τη συνάντηση, μου έσφιξε το χέρι και είπε: «Θα δράσουμε»», είπε ο Haidt.

Έκτοτε, ο Γάλλος πρόεδρος αναδημοσιεύει τακτικά νέα σχετικά με άλλες χώρες που ακολουθούν τα βήματα της Αυστραλίας και της Γαλλίας, λέγοντας «ευχαριστώ που συμμετείχατε στο κίνημα».

Ωστόσο, τους πρώτους μήνες της απαγόρευσης στην Αυστραλία, τα αποτελέσματα ήταν ισχνά. Μια έκθεση της 31ης Ιουλίου από την ρυθμιστική αρχή διαδικτύου της χώρας, eSafety, ανέφερε ότι περισσότεροι από οκτώ στους 10 Αυστραλούς κάτω των 16 ετών εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρά το γεγονός ότι τους απαγορεύεται να το κάνουν.

Μια έκθεση από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων σε θέματα συμπεριφοράς νέων, η οποία υποβλήθηκε πριν από μια αναμενόμενη πρόταση σε επίπεδο ΕΕ αυτό το φθινόπωρο, περιείχε αμφιβολίες ως προς το αν οι ηλικιακοί περιορισμοί αποτελούν από μόνοι τους τη λύση. Μία από αυτές επεσήμανε την «καταστρατήγηση» της λύσης της Αυστραλίας. Οι ειδικοί τονίζουν την σημασία της αναμονής προκειμένου να μελετηθούν οι μεταβαλλόμενες συνήθειες των χρηστών: Συνιστούν επίσης οι λύσεις να απευθύνονται σε όλα τα διαδικτυακά μέσα όπου περνούν τον χρόνο τους οι νέοι, κάτι που περιλαμβάνει όλο και περισσότερο τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης.

Αρκετοί εμπειρογνώμονες που συμβουλεύτηκαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων της Leanda Barrington-Leach του Ιδρύματος 5Rights και της Sonia Livingstone του London School of Economics, έστειλαν επιστολή στήν Πρόεδρο της Επιτροπής Ursula von der Leyen για να μεταφέρουν τις επιφυλάξεις τους για τη λήψη γενικών μέτρων. «Οι ολοκληρωτικές απαγορεύσεις δεν συνάδουν με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών, επειδή τους εμποδίζουν την πρόσβασή σε πληροφορίες, κάτι που μπορεί να τα οδηγήσει σε πιο επικίνδυνους, μη ρυθμιζόμενους διαδικτυακούς χώρους», αναφέρει η επιστολή.

Στην Ουάσινγκτον, έχουν προταθεί αρκετά νομοσχέδια που θα περιορίζουν την πρόσβαση των ανηλίκων σε αλγοριθμικές ροές δεδομένων που έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν τους χρήστες σε συνεχή κύλιση.

Άλλα θα περιορίζουν την ικανότητα των παιδιών να κατεβάζουν και να αγοράζουν εφαρμογές χωρίς γονική επίβλεψη. Μία πρόταση θα απαιτούσε γονική συναίνεση για χρήστες ηλικίας 13 έως 16 ετών για να δημιουργήσουν λογαριασμό, αλλά δεν θα απαγόρευε πλήρως την παρουσία τους στις πλατφόρμες.

Κεκλεισμένων των θυρών στην Ουάσινγκτον, η Meta πρότεινε στους νομοθέτες νομοθεσία για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, η οποία θα καθιερώσει ευρεία νομική προστασία για τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Εν τω μεταξύ, η Google και η Apple έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για τα νομοσχέδια που θα απαιτούν από τους παρόχους εφαρμογών να επαληθεύουν τις ηλικίες των χρηστών.

Ωστόσο, η επικεφαλής του ρυθμιστικού φορέα της Αυστραλίας, Julie Inman Grant, δήλωσε στο POLITICO ότι οι επικριτές που χαρακτηρίζουν την απαγόρευση της χώρας ως αποτυχία μιλούν πολύ νωρίς. Είπε ότι μια «κανονιστική και πολιτισμική αλλαγή» που σχετίζεται με τη μείωση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους θα χρειαστεί χρόνο.

Για τους πρωτοπόρους της θέσπισης ορίων ηλικίας για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η παγκόσμια συσσώρευση είναι το κλειδί για την υπέρβαση ενός τεχνολογικού λόμπι που είχε καταφέρει να καθυστερήσει τις προηγούμενες πιέσεις για μεταρρυθμίσεις. «Όσο περισσότερες άλλες χώρες συμμετέχουν», είπε η Inman Grant, «τόσο μεγαλύτερη είναι η πίεση που ασκείται στις εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης να βελτιώσουν τα πρότυπά τους».

Πηγή: POLITICO