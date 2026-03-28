Με νέες υποδομές Data Center η COSMOTE TELEKOM έρχεται να καλύψει τις ΑΙ ανάγκες των επιχειρήσεων δίνοντάς τους πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες Business Cloud, μεταξύ των οποίων και οι πρωτοποριακές λύσεις GPU-as-a-Service για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Η νέα αυτή τεχνολογική πρωτοβουλία σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της ψηφιακής κυριαρχίας της χώρας, προσφέροντας στις επιχειρήσεις τα εργαλεία για να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν σε ένα ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον.

Νέα εποχή υπολογιστικής ισχύος για επιχειρήσεις και οργανισμούς

Κεντρικό ρόλο στη νέα αυτή υποδομή διαδραματίζει η υπηρεσία GPU-as-a-Service, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία της NVIDIA σε συνεργασία με την HPE (Hewlett Packard Enterprise), παρέχοντας σημαντικά ενισχυμένη υπολογιστική ισχύ, ικανή να υποστηρίξει απαιτητικά workloads, όπως εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, data analytics και high-performance computing.

Η πρόσβαση σε τέτοιου επιπέδου υποδομές επιτρέπει σε επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα και δημόσιους φορείς να αναπτύσσουν και να εκπαιδεύουν AI μοντέλα, να αξιοποιούν μεγάλα δεδομένα και να δημιουργούν καινοτόμες υπηρεσίες, χωρίς την ανάγκη επένδυσης σε δικό τους εξοπλισμό υψηλού κόστους.

Ασφαλές και βιώσιμο περιβάλλον ευρωπαϊκών προδιαγραφών

Οι νέες Data Center υποδομές της εταιρείας στην Αθήνα έχουν σχεδιαστεί με αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας και κανονιστικής συμμόρφωσης. Πολλαπλά επίπεδα φυσικής και ψηφιακής προστασίας διασφαλίζουν την ακεραιότητα των δεδομένων, ενώ η λειτουργία ευθυγραμμίζεται με διεθνή πρότυπα ISO και τον ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR.

Ταυτόχρονα, η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό πυλώνα της επένδυσης, με τη χρήση ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών και 100% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιορίζοντας σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Πλήρες φάσμα υπηρεσιών

Το Data Center της COSMOTE TELEKOM υποστηρίζει σύγχρονες Cloud αρχιτεκτονικές και προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών, όπως Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) και GPU-as-a-Service. Μέσα από αυτό το ολοκληρωμένο οικοσύστημα, οι επιχειρήσεις αποκτούν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να επεκτείνουν τις ψηφιακές τους υποδομές με ευελιξία και πλήρη έλεγχο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε εφαρμογές αιχμής, όπως generative AI, digital twins, chatbots και 3D μοντέλα, ενώ το ευέλικτο μοντέλο χρέωσης και οι επιλογές δοκιμής διευκολύνουν τη μετάβαση στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Παράλληλα, η διαθεσιμότητα εξειδικευμένων μηχανικών και η 24ωρη τεχνική υποστήριξη ενισχύουν την αξιοπιστία των υπηρεσιών.

Αναλυτικά το ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών Business Cloud προσφέρει:

AI‑ready υποδομές για εκτέλεση εφαρμογών όπως: Gen AI εφαρμογές digital twins, chatbots και 3D μοντέλα

για εκτέλεση εφαρμογών όπως: Gen AI εφαρμογές digital twins, chatbots και 3D μοντέλα Ευέλικτη χρέωση , pay‑as‑you‑go και δυνατότητα επιλογής πόρων , είτε από έτοιμα πακέτα, είτε προσαρμοσμένα στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης

, pay‑as‑you‑go και δυνατότητα επιλογής , είτε από έτοιμα πακέτα, είτε προσαρμοσμένα στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης Try‑and‑Buy , για τη διευκόλυνση της αρχικής μετάβασης και χρήσης των υπηρεσιών

, για τη διευκόλυνση της αρχικής μετάβασης και χρήσης των υπηρεσιών Self‑service portal , με έλεγχο, διαφάνεια και άμεση διαχείριση πόρων

, με έλεγχο, διαφάνεια και άμεση διαχείριση πόρων Professional services από εξειδικευμένους Cloud & AI μηχανικούς

από εξειδικευμένους Cloud & AI μηχανικούς 24/7 τεχνική υποστήριξη & live chatbot assistance.

Όπως επισημαίνει ο Λυκούργος Αντωνόπουλος, Chief Commercial Officer Business Segment του Ομίλου ΟΤΕ, «η COSMOTE TELEKOM φέρνει νέες υποδομές για τις AI ανάγκες των επιχειρήσεων, δίνοντας άμεση πρόσβαση στην υπολογιστική ισχύ που χρειάζονται για να αναπτύξουν καινοτόμες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Με τις προηγμένες δυνατότητες GPU-as-a-Service, μέσω του Business Cloud, διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα και οι εφαρμογές τους φιλοξενούνται σε ένα ασφαλές ευρωπαϊκό περιβάλλον, ενισχύοντας την εθνική ψηφιακή κυριαρχία και την καινοτομία».

Η COSMOTE TELEKOM ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου ψηφιακών υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Σε ένα περιβάλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη και τα δεδομένα αποτελούν το νέο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η ανάπτυξη τέτοιων υποδομών δεν είναι απλώς τεχνολογική εξέλιξη, αλλά καθοριστικός παράγοντας για τη μετάβαση της χώρας στη νέα ψηφιακή εποχή.