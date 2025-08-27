Με πέντε μετάλλια και άλλες διακρίσεις επέστρεψε στην Αθήνα η ελληνική αποστολή στο Διεθνές Πρωτάθλημα Ρομποτικής «RoboRAVE 2025», που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο, στις 25 & 26 Αυγούστου. Με τις ιδέες και τις επιδόσεις της, η ελληνική αποστολή κέρδισε τις εντυπώσεις και κατάφερε να διακριθεί.

Αποτελούμενη από είκοσι πέντε ομάδες, με συνολικά εβδομήντα πέντε μαθητές και φοιτητές από τη Λάρισα, τον Βόλο, την Καρδίτσα, τη Δράμα και την Πέλλα, η ελληνική αποστολή ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη της διοργάνωσης μετά την κινεζική.

Οι ελληνικές ομάδες κατέκτησαν την 1η , 2η και 3η θέση αντίστοιχα στις κατηγορίες «line following», «amazing senior» και «firefighting», δύο ειδικά βραβεία στην κατηγορία «επιχειρηματικότητα», καθώς και την 5η θέση στην κατηγορία «amazing».

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε στα εγκαίνια του Πρωταθλήματος ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Κίνα, Δρ. Ευγένιος Καλπύρης, σημείωσε ότι «μέσα από τη ρομποτική, η νέα γενιά επιδεικνύει δημιουργικότητα, ευφυΐα και ομαδικό πνεύμα, ιδιότητες που ο κόσμος μας χρειάζεται σήμερα περισσότερο από ποτέ».

«Η συμμετοχή σε τέτοιους Διεθνείς Διαγωνισμούς δείχνει τη δέσμευση της Ελλάδας να συμβάλλει ενεργά και δυναμικά στη νέα εποχή και αποδεικνύει ότι η τεχνολογία μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους, να εμπνεύσει τους νέους και να ανοίξει νέες οδούς συνεργασίας μεταξύ των λαών», πρόσθεσε ο Πρέσβης.

Νωρίτερα, ο Δρ. Καλπύρης καλωσόρισε μέλη της αποστολής και τους συνοδούς τους στην Πρεσβεία και τους συνεχάρη για τις προσπάθειές τους. Στο Πρωτάθλημα συμμετείχαν ομάδες από δεκατρείς χώρες που διακρίθηκαν κατά τους Εθνικούς Διαγωνισμούς.