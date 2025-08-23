Η ελληνική εθνική ομάδα RoboRAVE γράφει ιστορία, καθώς για πρώτη φορά θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Παγκόσμιο Τελικό του RoboRAVE World Championship, που θα διεξαχθεί στο Πεκίνο, από τις 25 έως τις 27 Αυγούστου.

Η ελληνική αποστολή, απαρτίζεται από 76 μαθητές και φοιτητές από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ετοιμάζεται να εντυπωσιάσει τον κόσμο με τις δεξιότητες και τις καινοτόμες δράσεις της, στον τομέα της εκπαιδευτικής ρομποτικής.

Με τη συμμετοχή 25 ομάδων, οι οποίες διακρίθηκαν στον πρώτο πανελλήνιο διαγωνισμό RoboRAVE Greece που έλαβε χώρα στη Λάρισα, η Ελλάδα καταλαμβάνει μία από τις κεντρικές θέσεις του διεθνούς τελικού.

Οι Έλληνες διαγωνιζόμενοι, χωρισμένοι σε τρεις ηλικιακές κατηγορίες, θα διαγωνιστούν σε τέσσερα πεδία, με σκοπό να αποδείξουν την υψηλή τεχνολογική τους κατάρτιση, το πνεύμα συνεργασίας και τη φαντασία τους.

Στο Πεκίνο, οι Έλληνες συμμετέχοντες θα συμμετάσχουν σε απαιτητικές προκλήσεις, όπως το SumoBot, το οποίο απαιτεί από τα ρομπότ να «μαχηθούν» στον στίβο πάλης, το Line Follow – Sprint, που συνδυάζει ακρίβεια και ταχύτητα, το a-MAZE-ing, που αναδεικνύει την ικανότητα του ρομπότ να πλοηγείται σε έναν λαβύρινθο, και το Entrepreneurship, που προάγει την τεχνολογία και την καινοτομία με κοινωνικό χαρακτήρα.

Το Όνειρο Γίνεται Πραγματικότητα για την Ελλάδα στον Παγκόσμιο Τελικό RoboRAVE!

Όπως αναφέρει ο υπεύθυνος της αποστολής, Γιάννης Μπαράς, οι συμμετέχοντες είναι πολύ ενθουσιασμένοι και φιλοδοξούν να διακριθούν και να αναδείξουν το επίπεδο της ελληνικής ρομποτικής στον κόσμο.

«Η συμμετοχή μας στον Παγκόσμιο Τελικό δεν είναι μόνο μία πρόκληση, αλλά και μια ευκαιρία να δείξουμε ότι η Ελλάδα έχει ταλέντο και όραμα για να ηγηθεί στην ψηφιακή εποχή», δηλώνει.

Με τη στήριξη της RoboRAVE International, ενός οργανισμού που έχει καθιερωθεί από το 2001 ως σημείο αναφοράς για τη ρομποτική, η Ελλάδα μπαίνει στην παγκόσμια σκηνή της εκπαιδευτικής ρομποτικής και των τεχνολογικών καινοτομιών.