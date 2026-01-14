Γράφει ο Μάριος Παπαευσταθίου, καθηγητής Οικονομίας & Νέων Τεχνολογιών, ειδικός σε θέματα Καινοτομίας, Τεχνητής Νοημοσύνης & Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Το smartphone αποτελεί πλέον βασική υποδομή της καθημερινής κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας. Η λειτουργική του ενσωμάτωση σε πληρωμές, εργασία, εκπαίδευση και πρόσβαση σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες το καθιστά αναγκαίο τεχνολογικό αγαθό. Ωστόσο, εντός του 2026 αναμένεται να καταγραφούν αυξήσεις στις τιμές των smartphones και άλλων καταναλωτικών ηλεκτρονικών προϊόντων, όχι λόγω τεχνολογικής αναβάθμισης, αλλά ως αποτέλεσμα δομικών περιορισμών στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών.

Η βασική αιτία των επικείμενων ανατιμήσεων εντοπίζεται στην οξεία έλλειψη μνημών και μικροτσίπ, η οποία επιδεινώνεται από τη ραγδαία ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Η κατασκευή και λειτουργία σύγχρονων data centers για μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και συστήματα μηχανικής μάθησης απαιτεί εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες μνήμης υψηλού εύρους ζώνης (High Bandwidth Memory – HBM), οι οποίες απορροφούν σημαντικό μέρος της παγκόσμιας παραγωγικής ικανότητας του κλάδου.

Σύμφωνα με τοποθετήσεις στελεχών της βιομηχανίας στην πρόσφατη Consumer Electronics Show, οι υφιστάμενοι περιορισμοί στην παραγωγή μνημών χαρακτηρίζονται ως οι σοβαρότεροι των τελευταίων δύο δεκαετιών. Ο διευθύνων σύμβουλος της Arm επεσήμανε ότι οι τρέχουσες συνθήκες προσφοράς δημιουργούν ασφυκτικές πιέσεις σε ολόκληρο το οικοσύστημα των καταναλωτικών συσκευών, ενώ η Samsung αναγνώρισε δημόσια ότι η έλλειψη θα έχει αναπόφευκτο αντίκτυπο στο τελικό κόστος για τον καταναλωτή.

Παράλληλα, τεχνολογικοί όμιλοι όπως η Google, η Amazon, η Meta και η OpenAI έχουν δεσμεύσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την επέκταση υπολογιστικών υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Η προτεραιοποίηση της παραγωγής μνημών για data centers περιορίζει τη διαθεσιμότητα εξαρτημάτων για smartphones, tablets και προσωπικούς υπολογιστές, δημιουργώντας φαινόμενα εκτοπισμού (crowding out) στην αγορά καταναλωτικών ηλεκτρονικών.

Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από τη δομική συγκέντρωση της παραγωγής ημιαγωγών. Ένα περιορισμένο σύνολο εταιρειών, όπως η TSMC και η Qualcomm, ελέγχει κρίσιμα στάδια του σχεδιασμού και της κατασκευής μικροτσίπ. Η γεωγραφική και επιχειρηματική συγκέντρωση αυξάνει τη συστημική ευαλωτότητα της αγοράς, καθώς γεωπολιτικές εντάσεις ή διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα μπορούν να έχουν δυσανάλογα μεγάλο αντίκτυπο στην παγκόσμια προσφορά.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι μεγάλοι κατασκευαστές smartphones, όπως η Apple και η Samsung, διαθέτουν τη χρηματοοικονομική ισχύ και τις μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας ώστε να απορροφήσουν μέρος των αυξήσεων κόστους. Αντιθέτως, μικρότεροι κατασκευαστές αντιμετωπίζουν περιορισμένη πρόσβαση σε κρίσιμα εξαρτήματα, γεγονός που περιορίζει τον ανταγωνισμό και ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις στις τελικές τιμές.

Οι εκτιμώμενες αυξήσεις της τάξης του 5% έως 7% δεν αντανακλούν ποιοτική αναβάθμιση των συσκευών, αλλά μετακύλιση του αυξημένου κόστους παραγωγής στον τελικό καταναλωτή. Η εξέλιξη αυτή εγείρει ευρύτερα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα, καθώς το smartphone αποτελεί πλέον απαραίτητο μέσο ψηφιακής συμμετοχής. Η αύξηση του κόστους πρόσβασης στην τεχνολογία ενδέχεται να εντείνει την ψηφιακή ανισότητα, ιδιαίτερα σε κοινωνικές ομάδες με περιορισμένο εισόδημα.

Συμπερασματικά, οι επικείμενες ανατιμήσεις στα smartphones το 2026 δεν αποτελούν συγκυριακό φαινόμενο, αλλά αντανάκλαση βαθύτερων δομικών μεταβολών στο παγκόσμιο τεχνολογικό και οικονομικό σύστημα. Η αλληλεπίδραση μεταξύ τεχνητής νοημοσύνης, συγκέντρωσης παραγωγής και γεωπολιτικής αστάθειας μετατρέπει ένα καταναλωτικό προϊόν σε δείκτη συστημικών πιέσεων. Το κρίσιμο ερώτημα για τις αγορές και τις κοινωνίες δεν είναι πλέον αν οι τιμές θα αυξηθούν, αλλά πώς θα διασφαλιστεί η καθολική και ισότιμη πρόσβαση στην ψηφιακή τεχνολογία.