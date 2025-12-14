Εντυπωσιακή είναι η εικόνα της Γης από το διάστημα που δείχνει το πώς ήταν ο πλανήτης μας το 1972 και το πώς είναι σήμερα με χιλιάδες δορυφόρους να περιστρέφονται στην τροχιά της.

10.000 ενεργοί δορυφόροι σε τροχιά γύρω από τη Γη

Το 2025 περίπου 10.000 ενεργοί δορυφόροι βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη, με το Starlink της SpaceX να κατέχει μεγάλο μερίδιο. Αυτή η αύξηση προκαλεί ανησυχίες για τα διαστημικά απορρίμματα, απειλώντας τα διαστημικά σκάφη και τις μελλοντικές αποστολές.