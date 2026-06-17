Η επιστημονική φαντασία γίνεται πραγματικότητα και υπηρετεί πλέον και τον τομέα της κατασκοπείας, καθώς η Κίνα παρουσίασε ένα εντυπωσιακό τεχνολογικό επίτευγμα: ένα μικροσκοπικό drone (micro-drone) που διαθέτει το σχήμα, το μέγεθος, αλλά και την κίνηση μιας κοινής μύγας.

Η μύγα- κατάσκοπος, αποτυπώνεται σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και αποδεικνύει τα άλματα που κάνει το Πεκίνο στον τομέα της μικρο-μηχανικής και της τεχνητής νοημοσύνης, ανοίγοντας ένα νέο, σκοτεινό κεφάλαιο στην παγκόσμια κατασκοπεία.

Πώς λειτουργεί η «ρομποτική μύγα»

Σε αντίθεση με τα κλασικά drones που χρησιμοποιούν έλικες, η κινεζική συσκευή μιμείται απόλυτα τη φύση. Χάρη σε εξελιγμένους μικρο-μηχανισμούς, το drone πετάει κουνώντας τα φτερά του σε εξαιρετικά υψηλή συχνότητα, γεγονός που του επιτρέπει όχι μόνο να αιωρείται με ακρίβεια, αλλά και να εκτελεί απότομους ελιγμούς στον αέρα, ακριβώς όπως ένα πραγματικό έντομο.

Παρά το απειροελάχιστο μέγεθός του, το micro-drone είναι εξοπλισμένο με:

Μικροσκοπική κάμερα υψηλής ευκρίνειας για ζωντανή μετάδοση εικόνας.

Αισθητήρες πλοήγησης για την αποφυγή εμποδίων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Σύστημα ασύρματης μετάδοσης δεδομένων μεγάλου βεληνεκούς.

Η εμφάνιση αυτού του drone δεν αποτελεί απλώς μια επίδειξη τεχνολογικής ισχύος, αλλά ένα πανίσχυρο εργαλείο συλλογής πληροφοριών. Λόγω του μεγέθους του, είναι πρακτικά αόρατο από τα παραδοσιακά συστήματα ραντάρ και ανίχνευσης, ενώ μπορεί εύκολα να περάσει απαρατήρητο από το ανθρώπινο μάτι.

Στρατιωτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους τεχνολογίες προορίζονται για επιχειρήσεις «αόρατης» διείσδυσης σε κυβερνητικά κτήρια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή ακόμα και για την παρακολούθηση στόχων σε αστικά περιβάλλοντα, χωρίς να αφήνουν κανένα ίχνος.

Δειτε το βίντεο: