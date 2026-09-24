Η στρατηγική της Meta περνά επισήμως στο επόμενο στάδιο, δηλαδή αυτό της μαζικής ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Στο ετήσιο συνέδριο της εταιρείας στο Μένλο Παρκ της Καλιφόρνια, ο διευθύνων σύμβουλος, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, παρουσίασε μια γκάμα νέων συσκευών, ξεκαθαρίζοντας πως στόχος είναι τα προηγμένα μοντέλα AI να γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας εκατομμυρίων χρηστών.

Το μικροσκοπικό Muse Charm

Ανάμεσα στις ανακοινώσεις ξεχώρισε το Charm, μια συσκευή με μέγεθος μπρελόκ ή θήκης ακουστικών. Διαθέτει οθόνη αφής 2 ιντσών, συνδεσιμότητα 5G και λειτουργεί ως φυσικός κόμβος για τον ψηφιακό βοηθό Muse AI. Το νέο gadget αναμένεται να κυκλοφορήσει την περίοδο των γιορτών τον Δεκέμβριο.

Η επένδυση στο Muse αποδίδει ήδη καρπούς, καθώς ο βοηθός της Meta κατάφερε να εκθρονίσει το ChatGPT, κατακτώντας την κορυφή των δωρεάν εφαρμογών στα App Store και Google Play σε ΗΠΑ και Καναδά.

«Πακετάρουμε ολόκληρη την εμπειρία του Muse, μαζί με την ομιλία και τα άβαταρ πραγματικού χρόνου, σε κάτι που χωράει σε ένα μπρελόκ και είναι πάντα διαθέσιμο να σου μιλήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζάκερμπεργκ. Το Muse, που διευκολύνει αγορές, κρατήσεις ταξιδιών και άλλες καθημερινές εργασίες, τροφοδοτείται από το μοντέλο Muse Spark, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται το ισχυρότερο μοντέλο με την κωδική ονομασία «Watermelon».

Τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας:

Επανάσταση στην Εικονική Πραγματικότητα

Η Meta επιχειρεί να αλλάξει τα δεδομένα στο VR με τα νέα της γυαλιά, τα οποία θα κοστίζουν 1.299 δολάρια και θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του 2027 σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Ασία. Εγκαταλείποντας τον παραδοσιακό, ογκώδη σχεδιασμό των headset, η νέα συσκευή από κράμα μαγνησίου ζυγίζει μόλις 100 γραμμάρια στο κεφάλι του χρήστη, όντας πέντε φορές ελαφρύτερη από το Quest 3.

Η μείωση του βάρους επιτεύχθηκε μέσω μιας εξωτερικής μονάδας 300 γραμμαρίων που περιέχει τον επεξεργαστή και την μπαταρία 3 ωρών, συνδεόμενη με καλώδιο. Τα γυαλιά προσφέρουν οθόνες microOLED 5K με ανάλυση 37 pixel ανά μοίρα, επιτρέποντας την καθαρή ανάγνωση κειμένου και την προβολή πολλαπλών παραθύρων από Mac ή PC. Ενσωματώνουν επίσης κάμερες για επαυξημένη πραγματικότητα (AR), εμπειρία «IMAX Enhanced» και εικονικά περιβάλλοντα σε συνεργασία με το Disney+.

Απάντηση στις ανησυχίες για την ιδιωτικότητα

Στον τομέα των έξυπνων γυαλιών, η Meta προσπαθεί να κατευνάσει τις ανησυχίες ακτιβιστών που κάνουν λόγο για «γυαλιά κατασκόπων», ανακοινώνοντας τα Ray-Ban Meta Audio AI. Πρόκειται για εκδόσεις των κλασικών Clubmaster και Burbank που δεν διαθέτουν κάμερα, διατηρώντας ωστόσο τα μικρόφωνα και τα ηχεία για κλήσεις, μουσική και έλεγχο του Muse AI. Ζυγίζουν περίπου όσο ένα μπαλάκι του γκολφ, η μπαταρία τους φτάνει τις 12 ώρες και θα διατεθούν από τις 13 Οκτωβρίου έναντι 349 δολαρίων / 349 ευρώ.

Για όσους επιθυμούν πλήρεις λειτουργίες, παρουσιάστηκαν τα Ray-Ban Meta Gen 3 (στα σχέδια Aviator και Zena). Διατηρούν την κάμερα και την προειδοποιητική λυχνία LED, υποστηρίζουν Dolby Atmos και κοστίζουν 449 ευρώ. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η σταδιακή ευρωπαϊκή επέκταση των Meta Ray-Ban Display, τα οποία φέρουν ενσωματωμένη εικονική οθόνη στον δεξιό φακό.

Παρά την κυκλοφορία μοντέλων χωρίς κάμερα, οι επιφυλάξεις παραμένουν. Ο Τζιτές Ουμπράνι, διευθυντής της εταιρείας ερευνών IDC, σχολίασε: «Αντιμετωπίζουν ορισμένες από τις ανησυχίες για την ιδιωτικότητα, παραμένει όμως ο κίνδυνος κατάχρησης της ηχογράφησης ή της καταγραφής ήχου χωρίς συγκατάθεση. Και αυτό είναι το βασικό ζήτημα: όλα έχουν να κάνουν με τη συγκατάθεση». Πρόσθεσε, μάλιστα, πως: «Η Meta πρέπει να βρει έναν τρόπο να ενημερώνει τους χρήστες ότι καταγράφονται, ακόμη κι αν πρόκειται μόνο για ηχητική καταγραφή».

Η Meta ανακοίνωσε και τη συνεργασία της με τη ράπερ Lisa:

Celebrity συνεργασίες

Πέρα από τη σειρά Ray-Ban, η Meta εμπλουτίζει και το δικό της αυτόνομο brand έξυπνων γυαλιών. Επενδύοντας στη στρατηγική των αποκλειστικών σχεδίων, η εταιρεία συνεργάζεται με τη Lisa των Blackpink για τις ειδικές εκδόσεις «Meta Adventurer Lisa Edition» και «Meta Capri Lisa Edition», οι οποίες διαθέτουν εξατομικευμένους φακούς, λεπτομέρειες και αξεσουάρ, με τιμή 399 δολάρια.

Στην ίδια τιμή ανανεώθηκε και η συλλογή της Kylie Jenner με τη νέα απόχρωση Ivory για το μοντέλο Starfire.

Για όσους αναζητούν κάτι πιο προσιτό, παρουσιάστηκε μια φθηνότερη έκδοση των Adventurer στα 249 δολάρια, καθώς και το ολοκαίνουργιο σχέδιο «Nova». Από σήμερα, η συγκεκριμένη σειρά γυαλιών της Meta επεκτείνεται σε αγορές όπως η Σιγκαπούρη, η Νότια Κορέα, το Μεξικό και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τη Βραζιλία να ακολουθεί σύντομα.