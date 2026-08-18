Οι κατασκευαστές ανθρωποειδών ρομπότ της Κίνας έχουν περάσει τα τελευταία δύο χρόνια εντυπωσιάζοντας τους επενδυτές με μηχανές που μπορούν να χορεύουν breakdance, να ρίχνουν γροθιές, ακόμα και να καταρρίπτουν ρεκόρ μαραθωνίου. Αυτή την εβδομάδα στο Πεκίνο, αντιμετωπίζουν μια σκληρότερη δοκιμασία: να αποδείξουν ότι οι εφευρέσεις τους μπορούν να λειτουργήσουν αξιόπιστα για την παραγωγή οικονομικής αξίας. Περισσότερες από 300 εταιρείες αναμένονται στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ρομποτικής, παρουσιάζοντας πάνω από 2.000 εκθέματα και λανσάροντας περισσότερα από 150 προϊόντα, σύμφωνα με τις αρχές του Πεκίνου.

Επενδυτικός ενθουσιασμός και το στοίχημα του χρηματιστηρίου

Το συνέδριο συμπίπτει με το ντεμπούτο της Unitree στο χρηματιστήριο της Σαγκάης —μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ανθρωποειδών ρομπότ παγκοσμίως βάσει όγκου πωλήσεων— μετά από μια αρχική δημόσια προσφορά που υπερκαλύφθηκε περισσότερες από 8.000 φορές από ιδιώτες επενδυτές. Ο ιδρυτής της Unitree, Wang Xingxing, θα μιλήσει στο κεντρικό φόρουμ του συνεδρίου την Πέμπτη για την επόμενη δεκαετία της βιομηχανίας ανθρωποειδών.

Η πρόκληση της εμπορικής αξιοποίησης

Η εκδήλωση έρχεται καθώς ο ενθουσιασμός των επενδυτών γύρω από τα κινεζικά ανθρωποειδή φτάνει σε νέα ύψη, αλλά η συζήτηση μετατοπίζεται από τις θεαματικές επιδείξεις στην εμπορική πραγματικότητα. Οι επενδυτές και οι πελάτες κρίνουν όλο και περισσότερο τα ρομπότ όχι από το πόσο εντυπωσιακά κινούνται, αλλά από το πόσο παραγωγικά εργάζονται, πόση ανθρώπινη επίβλεψη απαιτούν και αν μπορούν να αποσβέσουν το κόστος τους. Αν και τα ρομπότ στην Κίνα αρχίζουν να αντικαθιστούν τους ανθρώπινους εργαζόμενους σε εξειδικευμένες εφαρμογές, όπως οι παραδόσεις φαγητού σε ξενοδοχεία και σε ορισμένες γραμμές συναρμολόγησης, η υιοθέτησή τους σε μεγάλη κλίμακα σε όλες τις βιομηχανίες —πέρα από περιορισμένα πιλοτικά έργα— δεν έχει ακόμη επιτευχθεί.

Το ξεκαθάρισμα στον κλάδο της ρομποτικής

Ορισμένοι στον κλάδο υποστηρίζουν ότι αυτή η στιγμή της αλήθειας καθυστερεί. Η Lumos Robotics, μια νεοφυής εταιρεία που υποστηρίζεται από τη Mitsubishi Electric, έχει εστιάσει το ρομπότ της, MOS, στη βιομηχανική επιθεώρηση και τη διαχείριση υλικών, παρά σε οικιακές ή ψυχαγωγικές εφαρμογές. Ο διευθύνων σύμβουλος Yu Chao δήλωσε στο Reuters ότι οι εταιρείες που τρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο στον πολυπληθή τομέα της ενσώματης τεχνητής νοημοσύνης είναι εκείνες που αναπτύσσουν σώματα ρομπότ, μοντέλα ή δεδομένα μεμονωμένα, χωρίς να αποδεικνύουν την τεχνολογία τους σε πραγματικές εφαρμογές. Για τον Yu, το τελικό ξεκαθάρισμα θα συνοψιστεί σε ένα απλό ερώτημα: μπορεί ένα ρομπότ να δημιουργήσει αξία για έναν πελάτη; Οι εταιρείες που δεν μπορούν, είπε, θα σαρωθούν.

Το υψηλό κόστος και τα «εργοστάσια δεδομένων»

Ο Georg Stieler, αναλυτής ρομποτικής που συμβουλεύει βιομηχανικές εταιρείες στην Κίνα, εκτιμά ότι το 50% έως 70% των ανθρωποειδών ρομπότ που παράγονται φέτος θα μπορούσε να καταλήξει σε «εργοστάσια δεδομένων», όπου χρησιμοποιούνται για τη συλλογή δεδομένων εκπαίδευσης παρά για την εκτέλεση παραγωγικής εργασίας για πελάτες που πληρώνουν. Η Guotai Securities, μια κινεζική χρηματιστηριακή εταιρεία, εκτιμά ότι ένα βιομηχανικό ανθρωποειδές θα έπρεπε να κοστίζει περίπου 160.000 γουάν, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης, για να αποσβέσει τα έξοδά του εντός δύο ετών σε σύγκριση με έναν εργαζόμενο που κερδίζει 80.000 γουάν ετησίως. Στην πραγματικότητα, αυτά τα ρομπότ κοστίζουν συνήθως από 300.000 έως 500.000 γουάν, σύμφωνα με τη δεξαμενή σκέψης MERICS που εδρεύει στο Βερολίνο.

Δοκιμασία στην πράξη: οι αγώνες ρομπότ

Ορισμένοι από τους ισχυρισμούς της βιομηχανίας θα αντιμετωπίσουν μια πιο δημόσια δοκιμασία από το Σάββατο. Οι Παγκόσμιοι Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ, που διεξάγονται από τις 22 έως τις 26 Αυγούστου στο Εθνικό Στάδιο Ταχείας Παγοδρομίας του Πεκίνου, θα συνδυάσουν αγώνες δρόμου, ποδόσφαιρο και μάχες με έναν αυξανόμενο αριθμό αγωνισμάτων σχεδιασμένων γύρω από την πραγματική εργασία. Τα επίσημα σχέδια περιλαμβάνουν σενάρια σε εργοστάσια, ξενοδοχεία και νοικοκυριά, με τους διοργανωτές να απαιτούν από τα ρομπότ να εκτελούν μακρύτερες, συνεχείς εργασίες σε σύνθετα περιβάλλοντα.

Από τη χορογραφία στην αυτόνομη εργασία

Το πρόγραμμα των αγώνων περιλαμβάνει συσκευασία και αποθήκευση, βιομηχανική συναρμολόγηση, τροφοδοσία υλικών, υπηρεσίες λιανικής και γραφείου, φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και εξειδικευμένες εργασίες, όπως η σύνδεση καλωδίων και η χρήση εργαλείων. Αντίθετα με έναν αγώνα ταχύτητας ή μια χορογραφία, τέτοιες δοκιμασίες ελέγχουν αν τα ρομπότ μπορούν να αναγνωρίζουν άγνωστα αντικείμενα, να τα μεταχειρίζονται κατ’ επανάληψη, να ανακάμπτουν από λάθη και να ολοκληρώνουν εργασίες χωρίς την παρέμβαση μηχανικών.

Το παγκόσμιο οικοσύστημα και τα εμπόδια υποδομής

Η πρόκληση της μετατροπής των εντυπωσιακών επιδείξεων σε οικονομικά βιώσιμα προϊόντα δεν περιορίζεται στην Κίνα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Jerry Wang, διευθύνων σύμβουλος της AIxCrypto Holdings, λάνσαρε πρόσφατα το RoboShare, μια πλατφόρμα που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να νοικιάζουν ρομπότ ανά εργασία αντί να τα αγοράζουν αμέσως. Ο Wang ανέφερε ότι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια σήμερα είναι το περιβάλλον οικοσύστημα: οι ειδικευμένοι χειριστές παραμένουν σπάνιοι, ενώ το κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης και συντήρησης μπορεί να καταστήσει τη ρομποτική εργασία μη οικονομική.

Γεωπολιτικές εντάσεις και οι επιπτώσεις στην αγορά

Η γεωπολιτική προσθέτει άλλο ένα επίπεδο αβεβαιότητας. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) περιόρισε τον Ιούλιο τις νέες εγκρίσεις εξοπλισμού για εξελιγμένες ρομποτικές συσκευές ξένης κατασκευής, επηρεάζοντας εταιρείες όπως η Unitree, αν και τα μοντέλα που είχαν εγκριθεί παλαιότερα μπορούν ακόμη να πωλούνται. Η εταιρεία τεχνολογικών ερευνών IDC εκτιμά ότι η Κίνα αντιπροσωπεύει το 82% των παγκόσμιων αποστολών ανθρωποειδών. Σύμφωνα με το χειρότερο σενάριό της για τους αμερικανικούς περιορισμούς, οι πωλήσεις ανθρωποειδών στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να κυμανθούν κατά 58% χαμηλότερα από την αρχική πρόβλεψη βάσης έως το 2030.