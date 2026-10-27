Για τους μαθητές και τις μαθήτριες Γυμνασίου, η απάντηση μπορεί να ξεκινήσει από μια δική τους ιδέα. Ο 10ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Generation Next του Ιδρύματος Vodafone τους δίνει την ευκαιρία να πειραματιστούν με τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας, να συνεργαστούν και να αναπτύξουν καινοτόμες προτάσεις με θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία, έχοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο.

Μετρώντας ήδη δέκα χρόνια παρουσίας, το Generation Next έχει αναδείξει στην πράξη πώς η τεχνολογία μπορεί να γίνει αφετηρία για νέες ιδέες και δημιουργικές λύσεις. Μέσα από το πρόγραμμα, οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τη φαντασία τους, να συνεργαστούν και να προσεγγίσουν με διαφορετικό τρόπο τις προκλήσεις της καθημερινότητας, μετατρέποντας τις ιδέες τους σε προτάσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο.

Η τεχνολογία ως δύναμη θετικής αλλαγής

Στο πλαίσιο του διεθνούς Skills Upload Jr Challenge (SUJ), το Generation Next προσκαλεί μαθητικές ομάδες Γυμνασίου, με την καθοδήγηση ενός επικεφαλής εκπαιδευτικού, να εντοπίσουν μια πραγματική ανάγκη της σύγχρονης ζωής και να μετατρέψουν τη δική τους ιδέα σε ένα ολοκληρωμένο project.

Στόχος του προγράμματος είναι να τους δώσει χώρο να πειραματιστούν, να συνεργαστούν και να αναπτύξουν λύσεις που μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, συμπεριληπτικού και βιώσιμου ψηφιακού περιβάλλοντος.

Από μια σχολική αίθουσα σε έναν διεθνή διαγωνισμό

Η συμμετοχή στο Generation Next προσφέρει στους μαθητές και τις μαθήτριες την ευκαιρία να δουν τις ιδέες τους να ξεπερνούν τα όρια της σχολικής τους κοινότητας. Οι τρεις πρώτες ομάδες του Πανελλήνιου Διαγωνισμού θα βραβευτούν με δώρα τεχνολογίας, ανάλογα με τη θέση τους στην τελική κατάταξη, ενώ για την ομάδα που θα κατακτήσει την πρώτη θέση η εμπειρία συνεχίζεται σε διεθνές επίπεδο.

Συγκεκριμένα, η νικήτρια ομάδα θα εξασφαλίσει αυτόματα τη συμμετοχή της στον 3ο Διεθνή Διαγωνισμό Skills Upload Jr Challenge 2026, όπου θα διαγωνιστεί με τις νικήτριες ομάδες των άλλων χωρών. Εκεί, μια διεθνής επιτροπή θα αξιολογήσει τις μαθητικές προτάσεις, με την ομάδα που θα αναδειχθεί νικήτρια σε διεθνές επίπεδο να κερδίζει μια ξεχωριστή εκπαιδευτική ταξιδιωτική εμπειρία.

Μία δεκαετία επένδυσης στις δεξιότητες της νέας γενιάς

Για το Ίδρυμα Vodafone, η φετινή διοργάνωση αποτελεί και ένα σημαντικό ορόσημο.

Μέσα σε δέκα χρόνια, περισσότεροι από 148.000 εκπαιδευτικοί και μαθητές και μαθήτριες έχουν γνωρίσει τις νέες τεχνολογίες μέσα από το Generation Next. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Διαγωνισμού έχουν δημιουργηθεί 1.042 καινοτόμα μαθητικά projects, με τη συμμετοχή 318 σχολείων και εκπαιδευτικών οργανισμών από 166 Δήμους σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Οι δηλώσεις συμμετοχής στον 10ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Generation Next ξεκίνησαν στις 13 Οκτωβρίου 2026 και ολοκληρώνονται στις 11 Δεκεμβρίου 2026, ενώ οι ομάδες μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους από τις 12 Δεκεμβρίου 2026 έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2027.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο generationnext.vodafone.gr.