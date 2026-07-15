Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η Νέα Υόρκη πρόκειται να γίνει η πρώτη πολιτεία των ΗΠΑ που θα επιβάλει απαγόρευση για ένα χρόνο στην κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων, καθώς οι αντιδράσεις διογκώνονται σχετικά με την υποδομή που απαιτείται για την τροφοδοσία της τεχνητής νοημοσύνης.

Η πολιτεία θα απαγορεύσει τα κέντρα δεδομένων άνω των 50 μεγαβάτ για περίοδο ενός έτους, σταματώντας τις νέες αιτήσεις αδειών και παύοντας εκείνες που εκκρεμούν. Ένα τυπικό μεγάλο κέντρο δεδομένων είναι τουλάχιστον 100 μεγαβάτ.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X, η Κυβερνήτης Κάθι Χόκουλ είπε ότι «η κλίμακα και η ταχύτητα της ανάπτυξης έχει δημιουργήσει πρωτοφανή ζήτηση σε ενέργεια και υδάτινους πόρους, και απειλεί να αυξήσει το κόστος κοινής ωφέλειας – χρειάζομαι διασφαλίσεις για την προστασία των Νεοϋορκέζων».

Η Κάθι Χόκουλ, η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, ετοιμάζεται για εκ νέου εκλογή ως κυβερνήτης τον Νοέμβριο και έχοντας συμπληρώσει την πρώτη πλήρη θητεία της, θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα για το μορατόριουμ την Τρίτη. Η εντολή είναι ένας συμβιβασμός σε ένα πιο αυστηρό νομοσχέδιο που εγκρίθηκε από το νομοθετικό σώμα της πολιτείας της Νέας Υόρκης που θα σταματήσει την ανάπτυξη εγκαταστάσεων άνω των 20 μεγαβάτ.

Υπάρχουν επί του παρόντος 12 αιτήσεις για γιγαβάτ κέντρα δεδομένων που εκκρεμούν περιμένοντας στην ουρά του χειριστή δικτύου της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Συστήματος της Νέας Υόρκης. Το ποσό είναι περίπου ισοδύναμο με τη μέγιστη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας της Πορτογαλίας.

Η Νέα Υόρκη φιλοξενεί 133 κέντρα δεδομένων, σύμφωνα με το Data Center Map, σε σύγκριση με 637 στη Βιρτζίνια και 504 στο Τέξας. Τα υπάρχοντα κέντρα δεν θα επηρεαστούν από την εντολή.

Το πρώτο στο είδος του μορατόριουμ έρχεται εν μέσω μιας αυξανόμενης αντίδρασης σχετικά με τα κέντρα δεδομένων και τον πιθανό αντίκτυπό τους στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, τις παροχές νερού και τις τοπικές κοινότητες κοντά στις οποίες κατασκευάζονται.

Οι πολιτικοί και οι ρυθμιστικές αρχές σε όλη τη χώρα παλεύουν με το πώς να διαχειριστούν την ακμάζουσα ανάπτυξη του κλάδου. Σύμφωνα με στοιχεία του BloombergNEF, η ζήτηση ενέργειας για τα κέντρα δεδομένων των ΗΠΑ θα αυξηθεί από 34,7 γιγαβάτ το 2024 σε 106 γιγαβάτ έως το 2035.

Δεκατέσσερις πολιτείες εκτός από τη Νέα Υόρκη εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των κέντρων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων της Τζόρτζια, του Μίσιγκαν και της Πενσυλβάνια.

Η νομοθεσία που θα επέβαλλε μορατόριουμ στο Μέιν δέχθηκε βέτο από την απερχόμενη κυβερνήτη Τζάνετ Μιλς.

Η Βιργινία, που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη συγκέντρωση κέντρων δεδομένων στον κόσμο, πρόσφατα εφάρμοσε νέο φόρο στη χρήση ενέργειας των εγκαταστάσεων.

Πολλές τοπικές απαγορεύσεις από πόλεις και κομητείες έχουν εφαρμοστεί σε όλες τις ΗΠΑ.

Τη Δευτέρα, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι θα προσθέσει τις εταιρείες κοινής ωφελείας και προγραμματιστές κέντρων δεδομένων στη Δέσμευση Προστασίας των Καταναλωτών, η οποία περιλαμβάνει ήδη τεχνολογικούς γίγαντες όπως η Amazon, η Google, η Meta, η Microsoft, η OpenAI, η Oracle και η xAI, σύμφωνα με την οποία δεσμεύτηκαν να καλύψουν το κόστος της υποδομής ενέργειας που απαιτείται για τα κέντρα δεδομένων.

«Δεν θέλω ποτέ οι Αμερικανοί να πληρώνουν υψηλότερους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος λόγω των Κέντρων Δεδομένων», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο.

Μια δημοσκόπηση που διεξήχθη από την εταιρεία συμβούλων στρατηγικής Public First διαπίστωσε ότι οι Αμερικανοί ήταν πολύ πιο πιθανό να αντιταχθούν στην κατασκευή κέντρων δεδομένων από άλλα έθνη, με μόλις το 26 τοις εκατό να υποστηρίζει την ανάπτυξή τους.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026, τουλάχιστον 75 έργα αξίας 130 δισεκατομμυρίων δολαρίων διακόπηκαν από την τοπική αντιπολίτευση.

Το QTS της Blackstone αναγκάστηκε πρόσφατα να καταργήσει ένα τεράστιο έργο κέντρου δεδομένων στην κομητεία Prince William της Βιρτζίνια.

Κατά τη διάρκεια της μονοετούς απαγόρευσης της Νέας Υόρκης, οι κρατικοί αξιωματούχοι θα αναπτύξουν μέτρα για την προστασία των πελατών κοινής ωφελείας και θα αξιολογήσουν πώς τα έργα επηρεάζουν και το περιβάλλον.