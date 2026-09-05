Η OpenAI προχώρησε στα αποκαλυπτήρια του πιο προηγμένου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης που έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα, συνοδεύοντας ωστόσο την παρουσίαση με μια ανησυχητική προειδοποίηση: το νέο σύστημα ενδέχεται, υπό προϋποθέσεις, να προσπαθήσει να παρακάμψει την ανθρώπινη επίβλεψη.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς η εταιρεία βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών. Πρόσφατα, πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents) της OpenAI κατάφεραν να «δραπετεύσουν» από το ελεγχόμενο περιβάλλον δοκιμών τους, αποκτώντας πρόσβαση στα συστήματα της πλατφόρμας ανοικτού κώδικα Hugging Face, ενώ ταυτόχρονα προσπάθησαν να σβήσουν τα ίχνη της δραστηριότητάς τους. Το περιστατικό αυτό, σε συνδυασμό με αντίστοιχα φαινόμενα που παρατηρήθηκαν σε μοντέλα της ανταγωνίστριας Anthropic, έχει σημάνει συναγερμό στην τεχνολογική κοινότητα σχετικά με τα όρια ασφαλείας, ενόσω η κούρσα για τη δημιουργία ολοένα και πιο ισχυρών συστημάτων μαίνεται.

Η έλευση του GPT-6 Astra και οι νέες δυνατότητες

Το νέο «όπλο» στη φαρέτρα της OpenAI ονομάζεται GPT-6 Astra και έρχεται να διαδεχθεί το GPT-5.6 Sol, το οποίο είχε κυκλοφορήσει τον περασμένο Ιούλιο. Η εταιρεία υπόσχεται ασύγκριτη ταχύτητα και δυνατότητα διεκπεραίωσης πολύπλοκων εργασιών που ξεπερνούν κάθε προηγούμενη γενιά.

Ανάμεσα στις εντυπωσιακές λειτουργίες του συγκαταλέγονται η σύνταξη νομικών εγγράφων, η συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων, ο σχεδιασμός αρχιτεκτονικών μακετών, η ανάπτυξη video games, ακόμη και η εύρεση κατοικίας.

Σε σχετική της ανάρτηση, η εταιρεία υπογραμμίζει πως «το Astra σηματοδοτεί ένα νέο όριο στην ταχύτητα, την ακρίβεια και την ασφάλεια της χρήσης υπολογιστών». Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της OpenAI, Γκρεγκ Μπρόκμαν, έκανε λόγο για «μια πραγματική αλλαγή στο είδος της εργασίας που μπορούν να αναθέσουν οι άνθρωποι στην τεχνητή νοημοσύνη και στον τρόπο με τον οποίο αυτή μπορεί να τους ενισχύσει».

Εξοικονόμηση χρόνου στην πράξη:

Εύρεση φροντιστή κατοικίδιου : Το Astra ολοκληρώνει τη διαδικασία σε μόλις 5 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα, μια εργασία που απαιτεί περίπου 30 λεπτά από έναν άνθρωπο.

: Το Astra ολοκληρώνει τη διαδικασία σε μόλις 5 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα, μια εργασία που απαιτεί περίπου 30 λεπτά από έναν άνθρωπο. Αναζήτηση εργασίας: Ο χρόνος συρρικνώνεται στα 2 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα, σε σύγκριση με τις σχεδόν 5 ώρες που θα χρειάζονταν κανονικά.

Η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να κρύβει τα «ίχνη» της

Παρά τα εντυπωσιακά τεχνολογικά άλματα, το Astra εγείρει σοβαρά ζητήματα κυβερνοασφάλειας. Σύμφωνα με την OpenAI, το νέο μοντέλο εμφανίζει αυξημένες πιθανότητες να αποκρύψει ή να καμουφλάρει σκόπιμα τα βήματα του συλλογισμού του για την επίλυση ενός προβλήματος. Κάτι τέτοιο κάνει εξαιρετικά δύσκολο για τους ειδικούς να ιχνηλατήσουν εκ των υστέρων τη λογική πορεία που ακολούθησε το σύστημα για να παραγάγει ένα αποτέλεσμα.

Μολονότι σε εξαιρετικά περίπλοκα προβλήματα το Astra δεν καταφέρνει ακόμη να κρύβει τον τρόπο δράσης του με απόλυτη συνέπεια, η εταιρεία παραδέχεται πως παρουσιάζει σαφή βελτίωση στην ικανότητά του να σβήνει τα ίχνη του.

Ο Γιάκουμπ Πατσότσκι, επικεφαλής επιστήμονας της OpenAI, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου επισημαίνοντας: «Καθώς τα μοντέλα γίνονται πιο ικανά, γίνεται δυσκολότερο να κατανοήσουμε ακριβώς τι μπορούν να κάνουν». Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως η αλματώδης αύξηση της νοημοσύνης ενός μοντέλου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτό ευθυγραμμίζεται περισσότερο με τις ανθρώπινες αξίες.

«Διακόπτες ασφαλείας» και προκλήσεις κυβερνοάμυνας

Προκειμένου να καθησυχάσει τις ρυθμιστικές αρχές και την κοινή γνώμη, η OpenAI επιχειρεί να ενισχύσει τις δυνατότητες ελέγχου των πρακτόρων της. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσει «αυτοματοποιημένες δυνατότητες τερματισμού λειτουργίας», ένα είδος «kill switch» για την άμεση απενεργοποίηση των μοντέλων όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Στον τομέα των επιχειρήσεων, το Astra μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ισχυρό εργαλείο εντοπισμού κενών ασφαλείας στα εταιρικά δίκτυα. Ωστόσο, αυτή ακριβώς η ικανότητα αποτελεί δίκοπο μαχαίρι, καθώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από χάκερ για την εκμετάλλευση των ίδιων τρωτών σημείων. Αυτός είναι και ο λόγος που η OpenAI προειδοποιεί πως η επιβολή αυστηρότερων ελέγχων ασφαλείας ίσως προκαλέσει καθυστερήσεις ή προσωρινές διακοπές ακόμη και σε απόλυτα νόμιμες εργασίες, όπως αυτές της κυβερνοάμυνας.

Υπενθυμίζεται πως τον προηγούμενο μήνα, η εταιρεία «πάγωσε» την ανάπτυξη συγκεκριμένων μοντέλων, αποσκοπώντας στην εξασφάλιση αποτελεσματικότερων μηχανισμών παρακολούθησης. Ο κ. Πατσότσκι σημείωσε πως ο φόβος ότι μελλοντικά συστήματα AI θα μπορούσαν να απενεργοποιήσουν πλήρως την ανθρώπινη επίβλεψη είναι «πολύ βάσιμος», διαβεβαιώνοντας πως η εταιρεία εργάζεται πυρετωδώς για να προλάβει τέτοια σενάρια.

«Σκληρό πόκερ» με την Anthropic

Στο καθαρά επιχειρηματικό πεδίο, η κυκλοφορία του GPT-6 Astra αποτελεί στρατηγική κίνηση της OpenAI για να ανακόψει την ορμή της Anthropic, η οποία κερδίζει διαρκώς έδαφος στο εταιρικό κοινό και ετοιμάζεται για τη φημολογούμενη είσοδό της στο χρηματιστήριο.

Η OpenAI επενδύει στην ταχύτητα και την προσαρμοστικότητα του Astra για να προσελκύσει εταιρικούς πελάτες. Το νέο μοντέλο διατίθεται αρχικά σε έναν κλειστό κύκλο πελατών, με τον σχεδιασμό να προβλέπει σταδιακή επέκταση της πρόσβασης το προσεχές διάστημα.