Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το επίσημο event της Apple, στο οποίο η εταιρεία θα αποκαλύψει τη νέα σειρά iPhone 17.

Η παρουσίαση θα γίνει σήμερα το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου και οι χρήστες έχουν ήδη την δυνατότητα να παρακολουθήσουν το live stream στο YouTube, με το event να ξεκινά στις 20:00.

Η σειρά των νέων iPhone αναμένεται να κατακτήσει την αγορά με καινοτομίες τόσο στην εμφάνιση όσο και στις λειτουργίες της.

Εκτός από τα iPhone 17 και iPhone 17 Pro και Pro Max, φαίνεται πως θα παρουσιαστούν και το iPhone 17 Air, καθώς και νέα μοντέλα Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 και ίσως ένα Apple Watch SE. Στο event, ενδέχεται να αποκαλυφθούν και τα AirPods Pro 3.

Η παρουσίαση του iOS 26 με τη μινιμαλιστική λειτουργία Liquid Glass που συνδέει όλα τα προϊόντα θα είναι επίσης στο επίκεντρο.

Η κυκλοφορία της νέας αυτής λειτουργίας αναμένεται να γίνει αμέσως μετά το event.

Σχεδιασμός και Κάμερα

Αν και το iPhone 17 δεν αναμένεται να φέρει ριζικές αλλαγές, σύμφωνα με αναλυτές, οι βελτιώσεις θα είναι αξιοσημείωτες.

Η κάμερα selfie του νέου iPhone φημολογείται ότι θα είναι 24 megapixel, αντί των 12 megapixel που είχε το iPhone 16.

Παράλληλα, οι εσωτερικές προδιαγραφές παραμένουν υπό συζήτηση. Ενώ κάποιοι υποστηρίζουν ότι το iPhone 17 θα εξακολουθεί να διαθέτει το A18 chip, άλλοι εκτιμούν ότι η Apple θα το αναβαθμίσει στο A19.

Το νέο chipset αναμένεται να υποστηρίζει την καινοτόμο λειτουργία Adaptive Power, η οποία θα βελτιώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Σύμφωνα με φωτογραφίες που διέρρευσαν, το iPhone 17 θα διατίθεται σε διάφορα χρώματα, όπως μαύρο, μπλε, ασημί, μοβ και πράσινο.

iPhone 17 Air: Εξαιρετικά Λεπτό και Ανεβασμένα Χαρακτηριστικά

Το iPhone 17 Air αναμένεται να αποτελέσει το νέο entry-level μοντέλο, αντικαθιστώντας τη σειρά Plus.

Η συσκευή θα έχει ιδιαίτερα λεπτό σχεδιασμό, με πάχος μόλις 5,5 mm, σύμφωνα με το Bloomberg, ενώ η οθόνη του θα είναι 6,6 ιντσών με ανάλυση 1.260×2.740 pixels.

Το Air φημολογείται ότι θα διαθέτει το A19 chip, ενώ οι πιο πρόσφατες φήμες μιλούν για το A19 Pro.

Αντίστοιχα, η μπαταρία του θα έχει χωρητικότητα 2.800 mAh, με τη χρήση μπαταρίας πυριτίου υψηλής πυκνότητας να φέρνει αύξηση της χωρητικότητας κατά 15% έως 20%.

Το iPhone 17 Air αναμένεται να έχει 12 GB RAM, σε αντίθεση με το βασικό iPhone 17 που θα παραμείνει στα 8 GB, και ίσως το πρώτο iPhone με ευρυγώνια πίσω κάμερα.

iPhone 17 Pro και Pro Max: Αναβάθμιση στις Κάμερες και Απόδοση

Τα premium μοντέλα, iPhone 17 Pro και Pro Max, θα έρθουν με αναβαθμισμένο σασί από αλουμίνιο, σε αντίθεση με το τιτάνιο του προηγούμενου μοντέλου, με σκοπό να γίνουν πιο ελαφριά.

Οι σημαντικότερες αναβαθμίσεις θα είναι στην κάμερα, με το iPhone 17 Pro να αποκτά τηλεφακό 48 megapixel, ενώ το iPhone 17 Pro Max αναμένεται να διαθέτει τη μεγαλύτερη μπαταρία που έχει δει ποτέ το iPhone.

Το iPhone 17 θα διαθέτει μπαταρία 3.692mAh, ενώ το iPhone 17 Air θα μπορούσε να διαθέτει μπαταρία 3.036mAh. Το iPhone 17 Pro αναμένεται να διαθέτει μπαταρία 3.988mAh και το κορυφαίο 17 Pro Max μπορεί να διαθέτει μπαταρία 4.832mAh.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το iPhone 17 Pro θα διαθέτει τηλεφακό με οπτικό ζουμ 8x, ενώ η κάμερα selfie θα είναι 24 megapixel, διπλάσια ανάλυση από αυτή του iPhone 16 Pro.

Επίσης, το σύστημα ψύξης με θάλαμο ατμού αναμένεται να μειώσει την υπερθέρμανση και να βελτιώσει την απόδοση της μπαταρίας, ιδιαίτερα σε ζεστές και ηλιόλουστες ημέρες.

Και τα δύο τηλέφωνα Pro θα είναι εξοπλισμένα με το νέο chip A19 Pro, το οποίο θα προσφέρει βελτιωμένη GPU έξι πυρήνων για ακόμα καλύτερη απόδοση.

Αναμενόμενη Κυκλοφορία και Προπαραγγελίες

Η παρουσίαση των νέων iPhone 17 αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε λίγες ώρες, με τις προπαραγγελίες να ξεκινούν την επόμενη Παρασκευή.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις τιμές θα αποκαλυφθούν κατά τη διάρκεια του event της Apple, οπότε αναμένονται μεγάλες εξελίξεις στον κόσμο των smartphones.