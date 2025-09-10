Η τεχνολογία εισέρχεται σε μια νέα εποχή, με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) να καθοδηγεί τις εξελίξεις και να προσφέρει δυνατότητες που παλαιότερα ήταν αδιανόητες για τον άνθρωπο.

Σύμφωνα με την Washington Post η Google εμφανίζεται αποφασισμένη να παραμείνει κυρίαρχη στον τομέα των διαδικτυακών αναζητήσεων, ενσωματώνοντας όλο και περισσότερες γλώσσες μέσω AI και παρέχοντας μεταφράσεις με αυξανόμενη ακρίβεια.

Πρόσφατα, η εταιρεία πρόσθεσε και τα Ιαπωνικά στη λίστα της. Η υπηρεσία αναζήτησης, βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί πλέον να απαντά σε πολύπλοκα ερωτήματα σε γλώσσες όπως τα Ιαπωνικά, Ινδονησιακά, Κορεατικά, Χίντι και Βραζιλιάνικα, πέρα από τα Αγγλικά.

Χάρη στη χρήση του μοντέλου Gemini 2.5, που αξιοποιεί δεδομένα από τον ιστό και έχει πλέον ενσωματωθεί στη μηχανή αναζήτησης, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να βρίσκουν απαντήσεις πληκτρολογώντας απλώς ό,τι τους ενδιαφέρει.

Όπως σημείωσε ο Hema Budaraju, επικεφαλής του τμήματος αναζήτησης της Google, η συγκεκριμένη επέκταση δίνει τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους να θέτουν ερωτήσεις στη γλώσσα που προτιμούν, ενώ παράλληλα εξερευνούν πιο εις βάθος το διαδίκτυο μέσα από τα προτεινόμενα αποτελέσματα.

Η λειτουργία αυτή παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ τον Μάιο, λίγο μετά την κυκλοφορία των AI Overviews. Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε απάντηση στη σημαντική πτώση που είχε καταγραφεί στη χρήση της μηχανής αναζήτησης, λόγω της ανόδου του ChatGPT και άλλων συνομιλιακών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Αν και η Google εξακολουθεί να κατέχει περίπου το 90% της παγκόσμιας αγοράς αναζήτησης και το μεγαλύτερο μέρος των διαφημιστικών εσόδων της μητρικής εταιρείας Alphabet, οι αναλυτές εκτιμούν ότι το μερίδιό της μπορεί να πέσει κάτω από το 50% μέσα στην επόμενη πενταετία εξαιτίας του ανταγωνισμού.

Παράλληλα, τον περασμένο Μάιο, η News/Media Alliance —μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που εκπροσωπεί πάνω από 2.200 εκδότες στις ΗΠΑ— εξέφρασε τον φόβο ότι η ενσωμάτωση της AI στις αναζητήσεις θα μειώσει περαιτέρω την πρόσβαση των χρηστών σε πρωτότυπο περιεχόμενο, επηρεάζοντας αρνητικά τόσο την επισκεψιμότητα όσο και τα έσοδα των εκδοτικών οργανισμών.