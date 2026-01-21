Σε ένα πόλεμο εντυπώσεων με εκατέρωθεν ανακοινώσεις έχουν μπει τις τελευταίες ώρες ο δισεκατομμυριούχος της Τεχνολογίας Έλον Μασκ και ο CEO της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, που ήρθαν σε κόντρα μετά τους υπαινιγμούς Μασκ για επιθετική εξαγορά στον ιρλανδικό αερομεταφορέα. Μάλιστα, το αφεντικό της Tesla έκανε δημοσκόπηση στο X, ρωτώντας τους ακολούθους του αν θα έπρεπε να αγοράσει την Ryanair. Αφορμή στάθηκε η διαμάχη του με την ιρλανδική αεροπορική εταιρεία σχετικά με τη χρήση Wi-Fi στις πτήσεις από το σύστημα starlink του Μασκ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’ Λίρι δήλωσε σε συνέντευξή του στο Newstalk ότι δεν θα δώσει σημασία στον Μασκ και τον χαρακτήρισε «ηλίθιο», εξηγώντας ότι η πρόταση ήταν ασύμφορη για την εταιρεία του, καθώς η κεραία θα επιβαρύνει το αεροσκάφος και «οι επιβάτες δεν θα πλήρωναν για τη χρήση του ίντερνετ». Ο Μασκ όμως επέμεινε και συνέχισε να κάνει αλλεπάλληλες αναρτήσεις στον λογαριασμό X της Ryanair, λοιδωρόντας τον επικεφαλής της αεροπορικής εταιρείας.

Η υπόθεση δεν σταμάτησε εκεί, αφού το απόγευμα της Τρίτης, η Ryanair χαρακτήρισε την υποτιθέμενη εξαγορά από τον Μασκ «το τελευταίο αστείο του» ενώ ο Ο’Λίρι είπε ότι «ο Μασκ γνωρίζει ακόμη λιγότερα για τους κανόνες ιδιοκτησίας αεροπορικών εταιρειών από ό,τι για την αεροδυναμική των αεροσκαφών».

Η αεροπορική εταιρεία απάντησε στο «αστείο» λέγοντας πως ξεκινά την πώληση θέσεων «για μεγάλους ηλίθιους» ειδικά για τον Μασκ και «οποιονδήποτε άλλον ηλίθιο στο X», προσφέροντας -χαριτολογώντας- 100.000 θέσεις έναντι 16,99 ευρώ. «Αγοράστε τώρα πριν αποκτήσει μία (από τις θέσεις μεγάλων ηλιθίων) ο Μασκ», ανέφερε η Ryanair.