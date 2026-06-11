Μια νέα οδηγία προς τους γονείς εξέδωσε σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου, η υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Σουηδίας, συνιστώντας να μην αποκτούν τα παιδιά δικό τους smartphone πριν συμπληρώσουν το 13ο έτος της ηλικίας τους.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο κεντρικός άξονας της νέας αυτής σύστασης είναι να περιοριστεί η πιθανότητα εθιστικών συμπεριφορών, να προστατευτούν τα παιδιά από ακατάλληλο περιεχόμενο και να αποφευχθούν οι διαταραχές στον ύπνο τους.

Μέσα από συνομιλίες που είχαν οι Αρχές με τα ίδια τα παιδιά, προέκυψε ότι τα τελευταία εκτιμούν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους οικείους και τους φίλους τους. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι οι κίνδυνοι είναι τελικά μεγαλύτεροι από τα πλεονεκτήματα.

Η χρήση smartphone συνδέεται άμεσα με την απόσπαση της προσοχής, το κοινωνικό άγχος (πίεση), την έκθεση σε επικίνδυνες επαφές ή περιεχόμενο, καθώς και με την υποβάθμιση της ποιότητας του ύπνου.

Σε περίπτωση που οι γονείς κρίνουν απαραίτητο να έχει το παιδί τους μια συσκευή, η υπηρεσία προκρίνει τη χρήση ενός «απλού τηλεφώνου» που δεν διαθέτει σύνδεση στο ίντερνετ. «Ελπίζουμε πως αυτή η σύσταση θα λειτουργήσει ως ένα στήριγμα στην καθημερινή ζωή», δήλωσε σχετικά η επικεφαλής της αρχής Δημόσιας Υγείας, Ολίβια Βίγκζελ.

Η συγκεκριμένη αρχή έχει αναλάβει επισήμως τη μελέτη γύρω από τη χρήση των οθονών και πώς αυτές επηρεάζουν τις μικρές ηλικίες. Στο πλαίσιο αυτό, νωρίτερα μέσα στον μήνα, η υπηρεσία προέτρεψε τους γονείς να αποφεύγουν να ασχολούνται με τα κινητά τους όταν βρίσκονται μαζί με τα παιδιά τους.

Τον Ιανουάριο, η σουηδική κυβέρνηση είχε γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να προχωρήσει στην απαγόρευση των smartphone για εφήβους ηλικίας περίπου 15-16 ετών.