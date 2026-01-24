Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι πλέον το μέλλον. Είναι το παρόν.

Όποιος κατανοεί πώς λειτουργεί και πώς εφαρμόζεται στο marketing και στο management, αποκτά άμεσο πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας και στον επιχειρηματικό στίβο.

Αυτήν ακριβώς τη γνώση έρχεται να προσφέρει το νέο πρόγραμμα κατάρτισης που «τρέχει» αυτή την περίοδο, δίνοντας τη δυνατότητα σε εργαζόμενους και ανέργους να εκπαιδευτούν στην Τεχνητή Νοημοσύνη στο Business Marketing & Management, 100% online, με ελάχιστο κόπο, από την άνεση του σπιτιού τους και – το σημαντικότερο – με εκπαιδευτικό επίδομα 750€.

Γιατί η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι τόσο σημαντική ΤΩΡΑ

Η ΑΙ αλλάζει:

τον τρόπο που προσελκύουμε πελάτες

τον τρόπο που παίρνονται οι επιχειρηματικές αποφάσεις

το digital marketing, τις πωλήσεις και τη στρατηγική

τη διοίκηση ομάδων και την παραγωγικότητα

Όσοι γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, ξεχωρίζουν. Όσοι δεν γνωρίζουν, μένουν πίσω.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο έχει σχεδιαστεί ακριβώς για να μετατρέψει την ΑΙ από «μόδα» σε πρακτικό εργαλείο για το βιογραφικό και την καριέρα.

Τι κερδίζεις με τη συμμετοχή σου

Εκπαίδευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη στο Business, Marketing & Management

750€ εκπαιδευτικό επίδομα

100% εξ αποστάσεως παρακολούθηση

90% ασύγχρονη εκπαίδευση (μπαίνεις όποτε θέλεις)

10% live online συνεδρίες με εκπαιδευτή

Πιστοποίηση για το βιογραφικό σου από τον διεθνή φορέα Global Cert

από τον διεθνή φορέα Καμία οικονομική επιβάρυνση

Σε ποιους απευθύνεται

Εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

Ανέργους με ενεργή κάρτα ανεργίας

Άτομα άνω των 18 ετών

Όσους θέλουν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί

Όσοι δεν έχουν συμμετάσχει σε προηγούμενο κύκλο του ίδιου έργου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, το επίδομα ανεργίας ΔΕΝ κόβεται, ανεξαρτήτως από το πόσοι μήνες ανεργίας έχουν συμπληρωθεί.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU.

Ποιος αναλαμβάνει την εκπαίδευση

Το εκπαιδευτικό κέντρο EDU4U συμμετέχει στο πρόγραμμα και αναλαμβάνει:

όλη τη διαδικασία εγγραφής

την καθοδήγηση βήμα-βήμα

την υποστήριξη μέχρι την ολοκλήρωση

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Αν θέλεις να μάθεις Τεχνητή Νοημοσύνη, να ενισχύσεις το βιογραφικό σου και να πληρωθείς γι’ αυτό, τώρα είναι η στιγμή.

👉 Δήλωσε συμμετοχή εδώ:

https://forms.gle/1t4NqXuw5GwY5cdK7