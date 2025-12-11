Η Τεχνητή Νοημοσύνη κάνει… θαύματα και στον βωμό της επισκεψιμότητας φτιάχνει βίντεο, που υποτίθεται πως μεταφέρουν σε αυτοκινητόδρομο των ΗΠΑ κομμάτια από το ναυάγιο του Τιτανικού.

Το βίντεο, που κάνει το γύρο του διαδικτύου, δείχνει πλήθος να συγκεντρώνεται για να παρακολουθήσει το σπάνιο θέαμα και όλα μοιάζουν σχεδόν κανονικά, μέχρι ο θεατής να διαπιστώσει πως η πλατφόρμα δεν έχει οδηγό, ένας αστυνομικός, που διευκολύνει την στροφή του βαρέως οχήματος, εξαφανίζεται με μαγικό τρόπο μέσα σε αυτό και το περιβόητο συντρίμμι του Τιτανικού (που σημειωτέον εμφανίζεται σχεδόν ολόκληρος) φέρει την υπογραφή ενός … καρχαρία.

Δείτε το fake video που χρησιμεύει μόνο ως… άσκηση παρατηρητικότητας: