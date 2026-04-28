Η σύνδεση της Τεχνητής Νοημοσύνης με την υγεία και τη γονιμότητα βρέθηκε στο επίκεντρο συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Η υπογονιμότητα αποτελεί μία από τις μάστιγες της εποχής μας, καθώς επηρεάζει ένα στα έξι ζευγάρια που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά. Η καλή υγεία του ζευγαριού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη της κύησης.

Ο ακαδημαϊκός, ομότιμος καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας της Ιατρικής Σχολής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γιώργος Χρούσος σημείωσε ότι «πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς την Τεχνητή Νοημοσύνη στην ιατρική». Όπως εξήγησε, η ανάλυση μεγάλων δεδομένων και η συστηματική προσέγγιση μετασχηματίζουν ριζικά τον τρόπο πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας. Ο κ. Χρούσος αναφέρθηκε στις βιολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις της σύγχρονης ζωής, με έμφαση στο χρόνιο στρες και την υπογονιμότητα, ενώ μίλησε για τη συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην πρόβλεψη και πρόληψη νοσημάτων μέσω της ανάλυσης μεγάλων πληθυσμιακών δεδομένων.

Ο καθηγητής Ιατρικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διευθυντής Ανθρώπινης Γενετικής και Ιατρικής Ακριβείας στο Iνστιτούτο Mοριακής Bιολογίας και Bιοτεχνολογίας, στο Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, στο Ηράκλειο Κρήτης, Κωνσταντίνος Στρατάκης, τόνισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι απαραίτητο εργαλείο για την αναγνώριση των γενετικών και περιβαλλοντικών (επιγενετικών) παραγόντων που συμβάλλουν στην υγεία και τη γονιμότητα. Ο ίδιος επεσήμανε πως οι βάσεις ψηφιακών δεδομένων είναι απαραίτητες για την αναγνώριση παραγόντων που προκαλούν υπογονιμότητα και η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί το σημαντικό εργαλείο πρόβλεψης και λήψης αποφάσεων για τη διάγνωση και θεραπεία της υπογονιμότητας.

Η καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μελπομένη Πέππα υπογράμμισε ότι η παχυσαρκία είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας, καθώς αποτελεί χρόνιο νόσημα που επηρεάζει τόσο τη γυναικεία όσο και την ανδρική γονιμότητα και πρόσθεσε πως η Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιείται για να βοηθήσει σε εξατομικευμένους τρόπους αντιμετώπισης της παχυσαρκίας.

Η καθηγήτρια Μαιευτικής – Γυναικολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σοφία Καλανταρίδου σημείωσε ότι η υπογονιμότητα αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα, καθώς πέρα από τα γνωστά μέχρι σήμερα αίτια, η περιβαλλοντική ρύπανση και η κλιματική αλλαγή έχουν συμβάλλει στην αύξηση των ποσοστών υπογονιμότητας, σε συνδυασμό με την ολοένα και αυξανόμενη ηλικία που ένα ζευγάρι αποφασίζει να τεκνοποιήσει. Σύμφωνα με την ίδια, τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης που εφαρμόζονται σήμερα δεν έχουν δείξει ακόμη αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της υπογονιμότητας και χρειάζεται περισσότερη έρευνα πριν μπουν στην κλινική πράξη.

Ο διδάκτωρ στην Τεχνητή Νοημοσύνη Νίκος Μυρτάκης δήλωσε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη στη γονιμότητα χρησιμοποιείται κυρίως ως εργαλείο πρόβλεψης και υποστήριξης αποφάσεων. Μία από τις πρώτες εφαρμογές είναι η ανάλυση εμβρύων, καθώς με τη βοήθεια εικόνων και βίντεο, τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να αναλύσουν την ανάπτυξη εμβρύων και να εκτιμήσουν ποια έμβρυα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να οδηγήσουν στην επίτευξη κύησης κατά τη μεταφορά τους στην μήτρα. Ωστόσο, χρειάζεται ακόμη σύμπραξη πολλαπλών κλινικών και εργαστηριακών δεδομένων από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, καθώς και περιβαλλοντικά δεδομένα ώστε να μεγιστοποιηθεί η ποιότητα των μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο κ. Μυρτάκης υποστήριξε ότι μέσα στην επόμενη πενταετία θα μπορεί να υπάρχει «ένας ψηφιακός βοηθός» στην καθημερινή κλινική πράξη στην υπηρεσία της γονιμότητας.

Η καθηγήτρια Αστικού Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κατερίνα Φουντεδάκη μίλησε για την έννοια των δεδομένων υγείας, καθώς και τις επιτρεπτές χρήσεις και την προστασία τους σε εθνικό-ελληνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με έμφαση στον Κανονισμό για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας (European Health Data Space). Iδιαίτερη αναφορά έγινε στους κινδύνους από την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία των δεδομένων υγείας κυρίως για δευτερογενή χρήση (δηλαδή προς σκοπό άλλον από αυτόν της παροχής υπηρεσιών υγείας στο ίδιο το πρόσωπο) και στο περίγραμμα των λύσεων που επιχειρεί να δώσει το ενωσιακό δίκαιο.

Πηγή: ΑΠΕ