Βίντεο που φτιάχνει η Τεχνητή Νοημοσύνη κάνουν… καριέρα στο διαδίκτυο και συχνά μπερδεύουν τους θεατές τους με το τι είναι πραγματικό και τι όχι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ένα «εξωπραγματικό βίντεο» με χιόνια ύψους 10 μέτρων, που συγκέντρωσε εκατομμύρια θεατές και δείχνει μία… ιδανική πολιτεία που λειτουργεί κανονικά, παρότι έχει συσσωρευθεί τεράστιος όγκος χιονιού στους δρόμους της.

Τα σχόλια μάλιστα, λένε «μπράβο στις Αρχές» αυτής της πολιτείας, που παραμέρισαν υποδειγματικά τα χιόνια στην άκρη των δρόμων και έφτιαξαν ασφαλείς διελεύσεις για πεζούς και οχήματα. Μόνο που όλα αυτά είναι … δημιουργίες της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Δείτε το βίντεο: