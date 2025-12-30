Η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να εξελίσσεται ραγδαία, και το 2026 αναμένεται να φέρει τη νέα εποχή των «agents» – συστημάτων ΑΙ που συνδυάζουν πολλαπλά γλωσσικά μοντέλα για να εκτελούν περίπλοκες εργασίες. Επιπλέον, η ανάπτυξη μικρών μοντέλων ΑΙ, που εκπαιδεύονται με μικρό όγκο δεδομένων και εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα προβλήματα, προδιαγράφει μια νέα κατεύθυνση για την ΑΙ.

Γονιδιακή τροποποίηση: Εξατομικευμένες θεραπείες για σπάνιες παθήσεις

Σύμφωνα με το επιστημονικό περιοδικό Nature, το 2026 αναμένονται σημαντικές κλινικές μελέτες που θα φέρουν νέες ελπίδες για ασθενείς με σπάνιες γενετικές παθήσεις. Οι έρευνες θα εστιάσουν στη χρήση του CRISPR για την τροποποίηση γονιδίων, με στόχο την εξατομικευμένη θεραπεία των ασθενών και τη θεραπεία γενετικών μεταλλάξεων.

Η πρώτη από τις δύο κλινικές μελέτες έρχονται ως συνέχεια στην περίπτωση του Κέι Τζέι Μαλντούν, ένα αγοράκι που δείχνει να θεραπεύτηκε από μια γενετική μεταβολική διαταραχή χάρη στο CRISPR, το θαυματουργό εργαλείο γενετικής τροποποίησης του οποίου η ανακάλυψη τιμήθηκε με Νόμπελ το 2020.

Οι ερευνητές που συμμετείχαν στην προσπάθεια περιμένουν τώρα άδεια της αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για να δοκιμάσουν τη μέθοδο σε άλλες μεταβολικές διαταραχές που οφείλονται σε σημειακές μεταλλάξεις.

Η δεύτερη σημαντική κλινική μελέτη που αναμένεται του χρόνου θα εξετάσει την εφαρμογή παρόμοιων θεραπειών «γονιδιακής τροποποίησης» για γενετικές διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος.

Επανάσταση στην ανίχνευση του καρκίνου: Το επαναστατικό τεστ αίματος

Η τεχνολογία εξελίσσεται στην ανίχνευση του καρκίνου πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα. Το 2026 αναμένονται τα αποτελέσματα μιας μεγάλης κλινικής μελέτης στη Βρετανία για ένα τεστ αίματος που μπορεί να ανιχνεύσει 50 διαφορετικούς τύπους καρκίνου μέσω της ανίχνευσης καρκινικού DNA στο αίμα. Σελήνη: Ο αγώνας για την κατάκτηση του Νότιου Πόλου και τα νέα εργαστήρια διαστημικής έρευνας

Αποστολές στο φεγγάρι για συλλογές δειγμάτων

Επίσης, το 2026 θα σηματοδοτήσει την εκτόξευση της αποστολής MMX από την Ιαπωνία, που θα επισκεφθεί τα φεγγάρια του Άρη, τον Φόβο και τον Δείμο, για να συλλέξει δείγματα και να τα επιστρέψει στη Γη το 2031. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή διαστημική υπηρεσία ESA θα ξεκινήσει την αποστολή PLATO, που θα αναζητήσει πλανήτες με συνθήκες για την ύπαρξη ζωής.

Το νέο έτος φέρνει επίσης μια πληθώρα νέων αποστολών στο φεγγάρι. Με την αποστολή Artemis II της NASA, τέσσερις αστροναύτες θα πετάξουν τον γύρο της Σελήνης, τελική πρόβα πριν την αποστολή ανθρώπων στην επιφάνεια του φεγγαριού το 2028, περισσότερο από μισό αιώνα μετά το πρόγραμμα Apollo που τερματίστηκε το 1972.

Τον Αύγουστο αναμένεται να εκτοξευτεί η αποστολή Chang’e-7 της Κίνας, μια σεληνάκατος που θα επιχειρήσει να προσεδαφιστεί κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης, όπου πιστεύεται ότι κρύβονται μεγάλες ποσότητες πάγου.

Εξερεύνηση του εσωτερικού της γης: Κινεζική αποστολή γεώτρησης στον μανδύα

Η Κίνα θα αναπτύξει τη γεώτρηση στο βάθος του πλανήτη με το πλωτό γεωτρύπανο Meng Xiang, που θα επιδιώξει να φτάσει σε βάθος 11 χιλιομέτρων στον γήινο μανδύα. Οι ερευνητές αναμένουν νέα δεδομένα που θα μπορούσαν να αλλάξουν την κατανόησή μας για τη δυναμική του εσωτερικού της Γης.

Αλλαγές στην πολιτική και η επιστημονική κοινότητα: Επιπτώσεις στην έρευνα και τις πολιτικές υγείας

Οι πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ στις ΗΠΑ αναμένονται να έχουν σημαντικές συνέπειες για τη χρηματοδότηση και την κατεύθυνση των επιστημονικών ερευνών, με σημαντική μείωση της χρηματοδότησης σε προγράμματα και πολιτικές που σχετίζονται με την υγεία και το κλίμα.