Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων: εκείνοι που βάζουν αλάτι πριν καν δοκιμάσουν το φαγητό τους και εκείνοι που τους κοιτούν με τρόμο, κρατώντας τα αποτελέσματα των εξετάσεων χοληστερίνης και πίεσης.

Για τη δεύτερη κατηγορία, οι Ιάπωνες επιστήμονες φαίνεται πως έχουν μια λύση που μοιάζει βγαλμένη από ταινία επιστημονικής φαντασίας: ένα ηλεκτρικό πιρούνι που μπορεί να κάνει το φαγητό να φαίνεται αλμυρό χωρίς να περιέχει ούτε έναν κόκκο αλάτι.

Και όχι, δεν πρόκειται για κάποιο αστείο του διαδικτύου.

Ηλεκτρικό πιρούνι: Από το εργαστήριο στο τραπέζι των ασθενών με υπέρταση

Όπως μας πληροφορεί το nippon.com, η συσκευή, γνωστή ως Electric Taste Fork, αναπτύχθηκε από την ερευνήτρια Hiromi Nakamura και βασίζεται σε μια τεχνολογία που οι επιστήμονες αποκαλούν «ηλεκτρική γεύση» (electric taste). Η έρευνα πάνω στο φαινόμενο ξεκίνησε εδώ και χρόνια στην Ιαπωνία και έχει παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, με στόχο να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη γεύση.

Πώς λειτουργεί το ηλεκτρικό πιρούνι που ξεγελά τη γλώσσα

Το πιρούνι διαθέτει μια μικρή επαναφορτιζόμενη μπαταρία και ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα. Όταν ο χρήστης βάζει την τροφή στο στόμα και αγγίξει με τη γλώσσα τα μεταλλικά του δόντια, ένα εξαιρετικά ασθενές και ασφαλές ηλεκτρικό ρεύμα διεγείρει τους γευστικούς κάλυκες.

Το αποτέλεσμα; Ο εγκέφαλος λαμβάνει σήματα που θυμίζουν αλμυρή –και σε ορισμένες περιπτώσεις ξινή– γεύση, παρότι το φαγητό παραμένει εντελώς ανάλατο.

Με απλά λόγια, το πιρούνι λέει στον εγκέφαλο ένα μικρό, επιστημονικά τεκμηριωμένο… ψέμα.

Η πατάτα που ξεγέλασε τον εγκέφαλο

Φανταστείτε το εξής σκηνικό: μπροστά σας βρίσκεται ένα πιάτο με ανάλατες πατάτες. Ξέρετε ότι είναι ανάλατες. Τις βλέπετε, τις δοκιμάζετε και η γλώσσα μαζί με τη λογική σας το επιβεβαιώνει.

Παίρνετε μια μπουκιά με το ηλεκτρικό πιρούνι.

Ένα ανεπαίσθητο γαργάλημα διαπερνά τη γλώσσα και ξαφνικά ο εγκέφαλος αποφασίζει ότι οι πατάτες έχουν αλάτι. Όχι επειδή υπάρχει νάτριο στο πιάτο, αλλά επειδή κάποιος του «χάκαρε» προσωρινά το σύστημα γεύσης.

Είναι ίσως η πρώτη φορά στην ιστορία που ένα πιρούνι καταφέρνει να κάνει τον εγκέφαλο να πέσει θύμα… γαστρονομικής παραπληροφόρησης.

Από το εργαστήριο στο τραπέζι

Η τεχνολογία αναπτύχθηκε κυρίως για ανθρώπους που πρέπει να περιορίσουν δραστικά την κατανάλωση αλατιού, όπως ασθενείς με υπέρταση ή καρδιαγγειακά προβλήματα.

Πρωτότυπες εκδόσεις της συσκευής έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε ειδικά «χωρίς αλάτι» γεύματα στην Ιαπωνία, ενώ η ευρύτερη έρευνα για την «ηλεκτρική γεύση» βραβεύθηκε τα τελευταία χρόνια με το σατιρικό αλλά ιδιαίτερα τιμητικό βραβείο Ig Nobel.

Βέβαια, υπάρχουν και όρια. Αν η ένταση του ρεύματος αυξηθεί υπερβολικά, η αίσθηση του αλατιού αρχίζει να δίνει τη θέση της σε μια μεταλλική γεύση, κάτι που οι πρώτοι δοκιμαστές περιέγραψαν περίπου σαν να… γλείφεις μπαταρία.

Κι όμως, η ιδέα παραμένει συναρπαστική. Ίσως σε λίγα χρόνια να ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι γιατροί δεν θα λένε πλέον «κόψτε το αλάτι», αλλά κάτι πολύ πιο παράξενο:

«Κρατήστε την πίεσή σας χαμηλά και μην ξεχάσετε να φορτίσετε το πιρούνι σας πριν το δείπνο».