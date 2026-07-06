Καθώς ένα δυνατό κύμα καύσωνα πλήττει μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών από την περασμένη εβδομάδα, το Υπουργείο Ενέργειας θέλει τα κέντρα δεδομένων που απαιτούν μεγάλη κατανάλωση ενέργειας να βοηθήσουν στην ελάφρυνση της πίεσης στο δίκτυο.

Το Υπουργείο Ενέργειας εξέδωσε εντολή έκτακτης ανάγκης στα μέσα της περασμένης εβδομάδας επιτρέποντας στον PJM, τον διαχειριστή δικτύου για 13 πολιτείες και την Ουάσιγκτον, να απαιτεί από τα κέντρα δεδομένων και άλλους μεγάλους πελάτες να χρησιμοποιούν τη δική τους εφεδρική ισχύ.

Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ εξουσιοδότησε τον PJM να κατευθύνει τους χρήστες βαριάς ενέργειας να βασίζονται στη δική τους εφεδρική παραγωγή ως έσχατη λύση πριν από πιθανές διακοπές ρεύματος.

«Η διατήρηση προσιτής, αξιόπιστης και ασφαλούς ισχύος στην περιοχή εξυπηρέτησης του PJM είναι αδιαπραγμάτευτη», είπε ο Ράιτ σε δελτίο τύπου.

Το υπουργείο εκτιμά ότι υπάρχουν περισσότερα από 35 γιγαβάτ αχρησιμοποίητης εφεδρικής παραγωγής διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο, αρκετά για να τροφοδοτήσουν περίπου 26 εκατομμύρια σπίτια.

Η εντολή έρχεται καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει προειδοποιήσει ότι ένα κύμα καύσωνα θα πλήξει πολιτείες σε όλες τις ΗΠΑ

τις επόμενες μέρες, με θερμοκρασίες από 35 μέχρι 41 βαθμούς Κελσίου.

Καθώς εκατομμύρια άνθρωποι ανάβουν τα κλιματιστικά τους για να παραμείνουν δροσεροί, το ηλεκτρικό δίκτυο αναμένεται να φτάσει στα όριά του.

Αυτό συμβαίνει επίσης καθώς η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει οδηγήσει σε ένα κύμα νέων έργων κέντρων δεδομένων σε όλη τη χώρα.

Αυτές οι εγκαταστάσεις απαιτούν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας για την τροφοδοσία και την ψύξη των διακομιστών που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και την εκτέλεση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, υπολογιστικού νέφους και άλλων ψηφιακών υπηρεσιών.

Ο PJM είναι γνωστός ως ο περιφερειακός οργανισμός μετάδοσης. Αυτοί οι οργανισμοί περιγράφονται συχνά ως «ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας» του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.

Συνήθως δεν κατέχουν σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ή γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά βοηθούν στην εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης, λειτουργούν χονδρικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και συντονίζουν τον προγραμματισμό του δικτύου σε μεγάλες περιοχές.

Ο PJM καλύπτει πολλές πολιτείες του μέσου Ατλαντικού, συμπεριλαμβανομένων των Ιλινόις, Μέριλαντ, Μίσιγκαν, Νιου Τζέρσεϊ,

Βόρεια Καρολίνα, Οχάιο, Πενσυλβάνια, αλλά και τη Βιρτζίνια—το σπίτι της μεγαλύτερης συγκέντρωσης κέντρων δεδομένων στον κόσμο.

Οι New York Times επεσήμαναν ότι ορισμένοι ειδικοί ανησυχούν ότι οι εφεδρικές γεννήτριες των εγκαταστάσεων, οι οποίες συχνά λειτουργούν με ντίζελ ή φυσικό αέριο, θα μπορούσαν να αυξήσουν την ατμοσφαιρική ρύπανση σε κοντινές κοινότητες.

Ο PJM υπέβαλε αίτηση για άδεια έκτακτης ανάγκης το περασμένο Σαββατοκύριακο ενόψει του καύσωνα. Ο χειριστής του δικτύου είπε στο Gizmodo ότι η παραγγελία επιτρέπει στον PJM να κατευθύνει τις τοπικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας να ζητήσουν από τα κέντρα δεδομένων και άλλους πελάτες μεγάλου φορτίου να χρησιμοποιούν εφεδρική ισχύ μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες έκτακτης ανάγκης.

Η απαίτηση δεν ισχύει για πελάτες που εξυπηρετούν κρίσιμες ανάγκες όπως νοσοκομεία, τηλεφωνικά κέντρα 911, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, εγκαταστάσεις άμυνας ή εγκαταστάσεις ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Ο PJM έχει λάβει παρόμοια άδεια στο παρελθόν κατά τη διάρκεια ακραίων θερμών και κρύων καιρικών φαινομένων, πιο πρόσφατα κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα του Μαΐου και της χειμερινής καταιγίδας τον Ιανουάριο. Λέει ότι δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει την οδηγία μέχρι στιγμής.

Νωρίτερα την περασμένη εβδομάδα, ο PJM είπε ότι αναμένει η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας να κορυφωθεί στις 2 Ιουλίου σε περίπου 166.147 MW, που θα μπορούσε να ξεπεράσει το ρεκόρ όλων των εποχών σε καλοκαιρινή περίοδο από το 2006.

«Επί του παρόντος, υπάρχουν δεκάδες γιγαβάτ άμεσα διαθέσιμης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας που έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητα», ανέφερε ο Ράιτ στην εντολή.

Και πρόσθεσε: «Η ανάπτυξη πόρων δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (βοηθητικών, αναμονής, απευθείας συνδεδεμένων, αποθήκευση μπαταρίας ή άλλων, και είτε συγχρονισμένων είτε όχι με το σύστημα μαζικής ενέργειας) σε κέντρα δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εγκαταστάσεων υπερκλιμάκωσης), και σε άλλες βιομηχανικές και εμπορικές εγκαταστάσεις πελατών μεγάλου φορτίου, μπορεί να αποτρέψει τις αποφευχθείσες διακοπές ρεύματος, σώζοντας έτσι ζωές και μειώνοντας το κόστος για τον αμερικανικό

λαό».