Χάκερ που φέρεται να συνδέονται με την ιρανική κυβέρνηση ισχυρίζονται ότι παραβίασαν συσκευές και λογαριασμούς του πρώην αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του ισραηλινού στρατού, υποστράτηγου Χέρζι Χαλεβί, δημοσιεύοντας δεκάδες φωτογραφίες και έγγραφα ταυτότητας που, όπως υποστηρίζουν, αποδεικνύουν την εισβολή.

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό της, η ομάδα χάκερ «Handala» ανέφερε ότι είχε εξαγάγει «περισσότερες από 19.000 εμπιστευτικές εικόνες και βίντεο από τις πιο μυστικές συναντήσεις» του Χαλέβι, που υπηρέτησε ως αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) μεταξύ 2023 και 2025.

«Όλες οι άκρως απόρρητες εγκαταστάσεις, οι αίθουσες κρίσεων, οι χάρτες και ακόμη και οι παραμικρές λεπτομέρειες των κέντρων διοίκησής σας είναι από καιρό ανοιχτό βιβλίο για εμάς», αναφέρουν σε δήλωση.

Δεκάδες φωτογραφίες και βίντεο δημοσιεύτηκαν στους λογαριασμούς της Handala στα κοινωνικά δίκτυα, στα οποία εμφανίζεται ο Χαλέβι κατά τη διάρκεια επισκέψεων σε στρατιωτικές βάσεις, συναντήσεων υψηλού επιπέδου και σε προσωπικές στιγμές με την οικογένειά του.

Ισραηλινή πηγή επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα των φωτογραφιών στο CNN, ενώ ο εκπρόσωπος του Χαλέβι αρνήθηκε να σχολιάσει.