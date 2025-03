Σε κλίμα μεγάλου ενθουσιασμού πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2025 η Μαθητική Εμπορική Έκθεση Αθήνας 2025 του Junior Achievement Greece στο εμπορικό κέντρο της LAMDA Development The Mall Athens. Οι 53 μαθητικές «startup» που συμμετείχαν, από Γενικά Γυμνάσια και Λύκεια, ΕΠΑ.Λ., Ειδικά Σχολεία και Εργαστηριακά Κέντρα της Αττικής, της Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας και των νησιών του Αιγαίου και του Ιονίου, κατέπληξαν το κοινό και την κριτική επιτροπή του JA Greece με εντυπωσιακά προϊόντα και υπηρεσίες που λύνουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα.

Η Μαθητική Εμπορική Έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος/διαγωνισμού «Εικονική Επιχείρηση – JA Company Program 2025», για μαθητές και μαθήτριες 15 έως και 18 ετών.

H εκδήλωση ξεκίνησε στις 09:00 και ολοκληρώθηκε στις 15:00 με την απονομή 5 βραβείων. Τα παιδιά παρουσίασαν σε περίπτερα τα καινοτόμα προϊόντα τους στο αγοραστικό κοινό και την κριτική επιτροπή του JA Greece που αξιολόγησε τις ομάδες.

«Είναι πολύ σημαντικό για όλα αυτά τα παιδιά από τις 53 μαθητικές επιχειρήσεις, να κάνουν ένα βήμα πίσω και σκεφτούν πού βρίσκονταν τέσσερις μήνες πριν και πού βρίσκονται σήμερα. Τι έχουν καταφέρει να έχουν στα χέρια τους και τι έχουν κερδίσει μέσα από αυτό το ταξίδι στον κόσμο της επιχειρηματικότητας. Ένα ταξίδι που δεν τελειώνει σήμερα. Αντίθετα σήμερα ξεκινάει και θα τα συνοδεύει στο επόμενο στάδιο της ζωής τους» δήλωσε ο Αργύρης Τζικόπουλος, Γενικός Διευθυντής JA Greece.

“Πολλά συγχαρητήρια και στις 53 ομάδες. Μας δείξατε για ακόμα μία φορά ότι όταν συνεργαζόμαστε μπορούμε να κάνουμε πολύ όμορφα και δημιουργικά πράγματα. Όλα αυτά φυσικά θα ήταν ανέφικτα χωρίς τους/τις εκπαιδευτικούς και τους εθελοντές και εθελόντριες μέντορες που ήταν δίπλα στα παιδιά σε όλο αυτό το ταξίδι. Καλή επιτυχία και στα επόμενα στάδια του προγράμματος” δήλωσε η Φωτεινή Τουρνή, Υπεύθυνη του προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση».

Οι Εικονικές Επιχειρήσεις που βραβεύτηκαν στην Μαθητική Εμπορική Έκθεση Αθήνας 2025, είναι:

Βραβείο «Καινοτομία Προϊόντος / Υπηρεσίας»: Εικονική Επιχείρηση «Safe Start» από την Εκπαιδευτική Αναγέννηση. H Safe Start είναι μια καινοτόμος τεχνολογική λύση που στοχεύει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων μέσω ενός έξυπνου συστήματος με αισθητήρες ανίχνευσης αλκοόλ και καρδιακού ρυθμού που τοποθετείται στο τιμόνι του οδηγού. Το σύστημα αυτό – που δημιούργησαν με κώδικα τα ίδια τα παιδιά- ανιχνεύει αλκοόλ πριν την εκκίνηση του οχήματος, αποτρέποντας την οδήγηση υπό την επήρεια. Ταυτόχρονα, παρακολουθεί την κόπωση και το άγχος του οδηγού μέσω αισθητήρων παλμών και έτσι ειδοποιεί τον οδηγό με δονήσεις και ηχητικά σήματα εάν εντοπιστεί μειωμένη συγκέντρωση. Στόχος της είναι να ενσωματώσει την τεχνολογία στα οχήματα του μέλλοντος, καθιστώντας τους δρόμους πιο ασφαλείς για όλους! Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Πηγή Λιαγκρή, Αθανάσιος Δουρίδας. Εθελόντρια μέντορας: Ελπίδα Τσατσούλα, EY Ελλάδoς. Το βραβείο απένειμε ο Ευάγγελος Ζαρκαλής, Center Director The Mall Athens.

Βραβείο «Προώθηση Προϊόντος / Υπηρεσίας»: Εικονική Επιχείρηση «Akademix» από το Costeas Geitonas School. H Αcademix είναι εκπαιδευτική πλατφόρμα που λειτουργεί ως ένα ολοκληρωμένο εργαλείο επικοινωνίας για μηνύματα, τηλεδιασκέψεις και διαμοιρασμό εκπαιδευτικού υλικού. Επιπλέον, δημιουργεί εξατομικευμένα quizzes και flashcards, παρέχει χαρακτηριστικά προσβασιμότητας, όπως text-to-speech και ειδικές γραμματοσειρές για δυσλεξία και μέσω της τεχνολογίας Blockchain εξασφαλίζει την ασφάλεια των Πνευματικών Δικαιωμάτων κάθε χρήστη. Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Γιώργος Παπανικολάου. Εθελοντής μέντορας: Τάκης Αβραντινής, Mindset-Lead Ahead. Το βραβείο απένειμε ο Αργύρης Τζικόπουλος, Γενικός Διευθυντής JA Greece.

Βραβείο «Καλύτερο Περίπτερο»: Εικονική Επιχείρηση «Το Κουφετάκι μας» από το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Πειραιά. Οι μαθήτριες και μαθητές του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) Πειραιά δημιούργησαν την Εικονική Επιχείρηση «Το κουφετάκι μας» με γενικό σύνθημα «Στις στιγμές χαράς σας, μοιράζουμε αγάπη»! Τα παιδιά κατασκευάζουν χειροποίητα είδη γάμου και βάπτισης, με τη συμμετοχή και συνεργασία όλων των εργαστηρίων του σχολείου και συγκεκριμένα των Εργαστηρίων Υδραυλικής, Ξυλουργικής, Κεραμικής, Μαγειρικής, Αυτόνομης Διαβίωσης και Γεωπονίας, Τροφίμων, Περιβάλλοντος. Μπομπονιέρες με κεραμικά, ξύλινα παπιγιόν, στέφανα από χαλκό, μαρτυρικά – κοσμήματα, προσκλήσεις, φλωρεντίνες και δροσιστικές λεμονάδες, κουτιά βάπτισης και γάμου και τόσα άλλα δημιουργούν μια ολοκληρωμένη πρόταση για να μείνουν αξέχαστες οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής μας. Χρησιμοποιώντας επαναχρησιμοποιούμενα, ανακυκλώσιμα υλικά, με σεβασμό στο περιβάλλον, με σεβασμό στον άνθρωπο, με το βλέμμα στραμμένο στη βιώσιμη ανάπτυξη. «Το κουφετάκι μας» από τον Πειραιά ξεκινά γεμάτο εκπλήξεις το πιο όμορφο ταξίδι του. Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Μαργαρίτα Σουλτάνη, Παναγιώτης Τζουβελέκης, Σταματίνα Μάρκου. Εθελόντρια μέντορας: Σταυρούλα Αντωνάκου, Ολυμπιονίκης, Αντιπεριφερειάρχης Πειραιώς. Το βραβείο απένειμε η Ντέμη Γκουντούφα, Βοηθός Γενική Διευθύντρια Στρατηγικής & Βιώσιμης Ανάπτυξης I Εθνική Τράπεζα.

Βραβείο «Βιώσιμης Ανάπτυξης»: Εικονική Επιχείρηση «Rain Root Systems» από το 3ο Εργαστηριακό Κέντρο Αμαρουσίου. Η Rain Root Systems δημιουργεί «πράσινες πολυκατοικίες» κατασκευάζοντας υδρορροές που συλλέγουν, αποθηκεύουν και αξιοποιούν το βρόχινο νερό στις φυτευόμενες επιφάνειές τους. Στόχος της είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης, η μείωση κατανάλωσης πόσιμου νερού για δευτερεύουσες χρήσεις (π.χ. άρδευση) και η δημιουργία πρασίνου σε αστικές περιοχές. Μέσα στις υδρορροές, που κατασκευάζονται πάνω και γύρω από τις πολυκατοικίες, τοποθετούνται φυτά σε ειδικές θήκες, με αποτέλεσμα να υπάρχει πράσινο παντού στο κτίριο. Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Ελένη Δημητριάδη, Γραμματική Τσαγκάνου, Χρήστος Λάζος. Inspirational Mentor JA Greece: Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Το βραβείο απένειμε η Ντιάνα Γεωργακοπούλου, Γενική Διευθύντρια στο Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Βραβείο «Technology Pioneer Award by Manpower»: Εικονική Επιχείρηση «Greek Seabot» από το ΕΠΑ.Λ Αλίμου – Ευπαλίνειο. Η Greek SeaBot σχεδιάζει ένα αυτόματα τηλεχειριζόμενο ρομπότ που ανιχνεύει βάσει τεχνολογίας AΙ απορρίμματα, έχει αυτονομία και αναλύει δεδομένα για την ανίχνευση και την αφαίρεση ρύπων (πλαστικά) από την επιφάνεια και τον πυθμένα του νερού. Επιπλέον, οι αισθητήρες της εξυπηρετούν στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Αικατερίνη Μπακού, Ελένη Πολύζου, Μαρία Πολυχρόνη, Γρηγόριος Μπέκος. Εθελοντής μέντορας: Χάρης Βλατάκης, Εθνική Τράπεζα. Inspirational Mentor JA Greece: Ερνέστος Παναγιώτου, Γενικός Διευθυντής Μετασχηματισμού, Στρατηγικής & Διεθνών Δραστηριοτήτων, Εθνική Τράπεζα. Το Βραβείο απένειμε η Βάσω Τσούνη, Head of Marketing & Communications ΜanpowerGroup Ελλάδας.

Οι 53 Μαθητικές Εικονικές Επιχειρήσεις 2025 που συμμετείχαν (με αλφαβητική σειρά) είναι οι εξής:

“Accessible tourism in Athens”από το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών, “Akademix” από το CGS, “BEELICIOUS”από τα Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου, “Bus N’ Pass” από το Ιδιωτικό Λύκειο Παλλάδιο Βάρης, “Care4Paws” από το 4ο ΓΕΛ Ν.Ιωνίας, “Carvenience” από το Γυμνάσιο Κολλεγίου Ψυχικού, “Ceramics Kryoneri” από το Γενικό Λύκειο Κρυονερίου, “CLEVER RECYCLE” από το Α’ Αρσάκειο Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης, “ColorSafe” από τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα – Γενικό Λύκειο, “Cute Reused Towels” από το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Αργολίδας, “3D Green Pot”από το ΕΝ.Ε.ΓΥ-Λ Αγίου Δημητρίου, “ECOACTION” από το 7ο Γενικό Λύκειο Ιλίου, “EcoGuard AI” από το 3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης, “ECONEST GIFTS” από το 3o Γενικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων,”ECONNECT” από τη Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτοπούλου, “ESC (Educational School Cafeteria)” από το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Αγίου Δημητρίου και το ΕΝ.Ε.ΓΥ-Λ Αγίου Δημητρίου, “Find Renr” από το 7ο Γυμνάσιο Ιλίου, “grECOtrails” από το 1ο Γενικό Λύκειο Σπάτων, “Greek Seabot” από το 1ο ΕΠΑ.Λ. Αλίμου “Ευπαλίνειο”, “Green CO2mpass” από το 2ο ΓΕΛ Μεταμόρφωσης, “Health-Eat” από το 2o Π.ΕΠΑΛ. Αμαλιάδας, “HeatForce One” από το 6ο ΓΕΛ Νέας Σμύρνης, “I-Dolls” από το Κολλέγιο Ψυχικού, “Imaginarium” από το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, “InnovaAbility” από το Πρότυπο ΕΠΑ.Λ. Αμαλιάδας, “I.TsiamDance” από τα Εκπαιδευτήρια “Ι. Τσιαμούλης”, “LA Restyled” από το Γενικό Λύκειο Άνοιξης, “Link Skills” από το 2ο Γενικό Ημερήσιο Λύκειο Μοσχάτου – “Νίκος Καζαντζάκης”, “MemoRevivers” από το 3ο ΓΕΛ Χαλανδρίου, “minimile” από την Ελληνογερμανική Αγωγή, “Planair” από το Ιδιωτικό Γυμνάσιο Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή, “plant health” από την Εκπαιδευτική Αναγέννηση, “Rackety Bee” από το 12ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης, “RAIN ROOT SYSTEMS” από το 3ο ΕΚ Αμαρουσίου, “RhoCycle” από τη Ροδίων Παιδεία, “Road Budds” από τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, “safe start” από την Εκπαιδευτική Αναγέννηση, “Sapo Artisan” από το 3ο ΕΠΑ.Λ. Χαλανδρίου, “SnackStraws” από το ΕΠΑ.Λ. Μυκόνου, “Sustain Vest” από το 2o Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων, “Teenage Dream” από το ΓΕΛ Καρέα, “TraVel TasteRs” από το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Αγίου Δημητρίου Λύκειο Ειδικής Αγωγής και το Ειδικό Γυμνάσιο Λύκειο Κωφών & Βαρηκόων Αργυρούπολης, “WasteNest” από το Ιδιωτικό – Ισότιμο Λύκειο Κολλέγιο Αθηνών, “WATERLOOP” από το ΓΕΛ Μαγούλας, “ZEROWASTES” από το 1ο ΕΠΑ.Λ. Γαλατσίου, “Αποξηραμένα Μυρωδικά Εν.Ε.Ε.Γυ/λ Αιγάλεω” από το ΕΝ.Ε.ΓΥ-Λ Αιγάλεω, “Βιο-ἐνεργεῖν” από το 1ο Πρότυπο ΓΕΛ Χαλκίδας, “Η Μαντολινάτα” από το Μουσικό Σχολείο Ζακύνθου, “ΛεονGreenWay & Σια Ο.Ε.” από τη Λεόντειο Σχολή Νέας Σμύρνης, “Μελικέρτης” από το E.E.E.EK Κορίνθου, “Μετουσία” από το 1ο ΕΠΑ.Λ. Νέας Ιωνίας, “Πρόγραμμα εθελοντισμού – H.A.T.C. “HELP AROUND THE CITY” από την Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή – Γενικό Λύκειο και “Το κουφετάκι μας” από το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Πειραιά.

Η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη

Είχε προηγηθεί, την Παρασκευή 7 Μαρτίου, η Μαθητική Εμπορική Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025 στο εμπορικό κέντρο της LAMDA Development Mediterrenean Cosmos. Ο παλμός της εκδήλωσης ήταν εκπληκτικός με τα παιδιά από τη Βόρεια Ελλάδα και την Κρήτη να ξεχωρίζουν και εκεί για τις επιχειρηματικές ιδέες και την εντυπωσιακή παρουσία τους στην έκθεση.

Και οι δύο εκδηλώσεις ήταν ιδιαίτερα πανηγυρικές καθώς το 2025 είναι μια ξεχωριστή χρονιά για το JA Greece. Γιορτάζει τα 20 χρόνια στην Ελλάδα και διοργανώνει για πρώτη φορά τον μεγαλύτερο Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό/Φεστιβάλ Νεανικής Επιχειρηματικότητας JA Europe Gen–E 2025 στην Αθήνα, 1η με 3 Ιουλίου 2025, υπό την Αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για να παρακολουθείτε από τώρα τις εξελίξεις επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής διοργάνωσης https://gen-e.eu.

Στη συνέχεια του προγράμματος/διαγωνισμού «Εικονική Επιχείρηση – JA Company Program 2025», οι μαθητικές ομάδες θα διεκδικήσουν το Public Choice Award σε ειδική ιστοσελίδα, στην οποία θα ψηφίζει το κοινό. Για τη συμμετοχή τους στον Πανελλαδικό Τελικό «Καλύτερη Μαθητική Εικονική Επιχείρηση 2025» θα αξιολογηθούν από τα business plan που θα καταθέσουν.