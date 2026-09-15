Καμία χώρα παγκοσμίως δεν διαθέτει την απαραίτητη προετοιμασία για να διαχειριστεί τις κοσμογονικές αλλαγές που πρόκειται να επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, προειδοποιεί ο Μπιλ Γκέιτς, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τα αργά αντανακλαστικά των κρατών.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, ο δισεκατομμυριούχος και συνιδρυτής της Microsoft αποκάλυψε πως έχει ήδη θέσει τους προβληματισμούς του επί τάπητος σε συναντήσεις του με παγκόσμιους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, μέσα στο τρέχον έτος προγραμματίζει αντίστοιχη συνάντηση και με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ.

«Δεν νομίζω ότι καμία κυβέρνηση έχει ασχοληθεί με αυτό στον βαθμό που θα έπρεπε», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γκέιτς.

Από ένθερμος υποστηρικτής, πλέον επιφυλακτικός

Αν και μέχρι πρότινος ο Μπιλ Γκέιτς εμφανιζόταν άκρως αισιόδοξος για τα άλματα της τεχνητής νοημοσύνης, εσχάτως η ρητορική του έχει αλλάξει ρότα, εστιάζοντας όλο και περισσότερο στις ενδεχόμενες παρενέργειες της νέας τεχνολογίας.

Ανάμεσα στα ζητήματα που τον θορυβούν συγκαταλέγονται ο αντίκτυπος στην απασχόληση, ο κίνδυνος κυβερνοεπιθέσεων νέας γενιάς, αλλά και η ολοένα αυξανόμενη εξάρτηση των χρηστών από τους ψηφιακούς συντρόφους («AI companions»).

«Οι κυβερνήσεις είναι πολύ πίσω σε αυτό το ζήτημα», υπογράμμισε με έμφαση. Ωστόσο, έσπευσε να διευκρινίσει πως, αν υπάρξει ορθή χρήση και ισότιμη πρόσβαση, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποβεί σωτήρια για τους πιο αδύναμους πληθυσμούς της Γης.

Επένδυση 1 δισ. δολαρίων για τον εκδημοκρατισμό της AI

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ίδρυμα Γκέιτς έκανε γνωστό την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, ότι προτίθεται να διαθέσει τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια την προσεχή διετία, προκειμένου να διευρυνθεί η πρόσβαση στις τεχνολογίες AI.

Το συγκεκριμένο ποσό εντάσσεται στον ετήσιο προϋπολογισμό των 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων του ιδρύματος. Οι πόροι αυτοί θα διοχετευθούν σε συνεργάτες που δρουν στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της γεωργίας. Ταυτόχρονα, το ίδρυμα στοχεύει να συνδράμει στη δημιουργία υποδομών και βάσεων δεδομένων, ώστε τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) να καταστούν λειτουργικά σε όλες τις ομιλούμενες γλώσσες του κόσμου.

Το σενάριο επιστημονικής φαντασίας και η υγεία

Ο Μπιλ Γκέιτς στέκεται ιδιαίτερα στις κομβικές εφαρμογές της AI στην ιατρική, από την αρωγή στο νοσηλευτικό προσωπικό μέχρι την ταχύτερη ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών σκευασμάτων και εμβολίων.

«Στον τομέα της υγείας είναι δύσκολο να υπερεκτιμήσει κανείς τις δυνατότητες», τόνισε, εφιστώντας ωστόσο την προσοχή στην ανάγκη στενής διακρατικής συνεργασίας για την αποφυγή κινδύνων.

Για να περιγράψει την αναγκαιότητα αυτή, δεν δίστασε να παρομοιάσει την έλευση της AI με χολιγουντιανή ταινία καταστροφής: «Υπάρχουν όλων των ειδών οι ταινίες όπου έρχονται κάποιοι εξωγήινοι και, ως διά μαγείας, οι ΗΠΑ, η Κίνα και όλοι οι υπόλοιποι ενώνονται για να λύσουν το πρόβλημα», δήλωσε. «Η AI είναι κάπως σαν αυτή την εξωγήινη νοημοσύνη. Είναι εδώ και καλύτερα να κάνουμε ό,τι δείχνουν σε εκείνες τις ταινίες».

Η σκιά του Τζέφρι Έπστιν

Στο περιθώριο της συνέντευξης, ο δισεκατομμυριούχος ρωτήθηκε και για τον αντίκτυπο που είχε η σύνδεσή του με τον Τζέφρι Έπστιν. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούνιο ο Γκέιτς βρέθηκε ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου για να καταθέσει σχετικά με τις επαφές του με τον καταδικασμένο χρηματιστή.

Ο ίδιος, που δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία, επανέλαβε πως μετανιώνει βαθύτατα για αυτή τη γνωριμία. Όπως εξήγησε, μοναδικός του σκοπός ήταν η εξεύρεση κεφαλαίων για παγκόσμια προγράμματα υγείας, ενώ υποστήριξε πως ο Έπστιν κατέληξε να τον εκβιάζει για πτυχές της προσωπικής του ζωής.

Σημειώνεται πως μετά από εξωτερικό έλεγχο στα οικονομικά του ιδρύματος Γκέιτς, δεν διαπιστώθηκε καμία ύποπτη συναλλαγή με τον Έπστιν, ούτε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες. Ο ίδιος, πάντως, εκτιμά ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν επέφερε κάποιο ανεπανόρθωτο πλήγμα στη δημόσια εικόνα του.