Σύμφωνα με στοιχεία από τον προσομοιωτή επιθέσεων phishing της πλατφόρμας Kaspersky Automated Security Awareness Platform (KASAP), οι εργαζόμενοι δυσκολεύονται περισσότερο να αναγνωρίσουν ως παραπλανητικά τα email που προκαλούν έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις ή αξιοποιούν θέματα της επικαιρότητας. Τα υψηλά ποσοστά κλικ, ακόμη και σε γνωστές μεθόδους ηλεκτρονικού «ψαρέματος», αναδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση σε θέματα κυβερνοασφάλειας σε οργανισμούς κάθε μεγέθους.

Το 2026, το phishing αποτελεί το συχνότερο περιστατικό κυβερνοασφάλειας για επιχειρήσεις σε κάθε στάδιο ανάπτυξης, ενώ κατατάσσεται επίσης στην κορυφή μεταξύ των περιστατικών που έχουν σοβαρές αρνητικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις. Οι επιθέσεις που στοχεύουν στον ανθρώπινο παράγοντα γίνονται όλο και πιο εξελιγμένες, ταχύτερες και ευρύτερης κλίμακας, εξελίσσονται σε εκστρατείες πολλαπλών σταδίων και αξιοποιούν πλέον τεχνικές που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Για να εντοπίσει τα πιο πειστικά και, κατ’ επέκταση, πιο επικίνδυνα μοτίβα phishing, η Kaspersky ανέλυσε ανώνυμα δεδομένα που παραχωρήθηκαν εθελοντικά μέσω του εργαλείου προσομοίωσης επιθέσεων phishing (Phishing Simulator)*. Το εργαλείο επιτρέπει στους διαχειριστές να αξιολογούν με ασφάλεια την ετοιμότητα των εργαζομένων, πραγματοποιώντας ρεαλιστικές προσομοιώσεις επιθέσεων phishing χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή τους. Τα υψηλά ποσοστά κλικ αναδεικνύουν με σαφήνεια τους τομείς στους οποίους απαιτείται στοχευμένη εκπαίδευση στην κυβερνοασφάλεια.

Πρόσφατες προσομοιώσεις επιθέσεων phishing έδειξαν ότι οι εργαζόμενοι είναι πιο πιθανό να θεωρήσουν γνήσια τα κακόβουλα email που σχετίζονται με τις ακόλουθες πέντε θεματικές κατηγορίες:

Τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη: Τα παραπλανητικά email με θέμα σχετικό με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη αποδείχθηκαν τα πιο πειστικά. Ενδεικτικά, μηνύματα με θέμα «Παρουσιάζουμε τη νέα γενιά τεχνητής νοημοσύνης» κατέγραψαν ποσοστό κλικ 45% μεταξύ των συμμετεχόντων στις δοκιμές.

Υγεία και ασφάλιση: Τα παραπλανητικά email που σχετίζονταν με θέματα υγείας και ασφάλισης εξαπάτησαν κατά μέσο όρο το 28% των παραληπτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μηνύματα που αφορούσαν έκθεση υγειονομικού ελέγχου κατέγραψαν ποσοστό κλικ που έφτασε το 92%.

Πολιτικές IT και κανονιστική συμμόρφωση: Τα παραπλανητικά email που σχετίζονταν με πολιτικές IT και ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης αποδείχθηκαν επίσης ιδιαίτερα αποτελεσματικά, καθώς το 26% των παραληπτών έκανε κλικ στους σχετικούς συνδέσμους. Ενδεικτικά, σε προσομοίωση που περιλάμβανε αίτημα έγκρισης, το ποσοστό κλικ έφτασε το 48%.

Δώρα, προσφορές και εισιτήρια: Τα παραπλανητικά email που σχετίζονταν με δώρα, προσφορές και εισιτήρια θεωρήθηκαν αξιόπιστα από το 24% των παραληπτών. Ακόμη υψηλότερα ποσοστά κλικ καταγράφηκαν σε μηνύματα που αξιοποιούσαν μεγάλα γεγονότα της επικαιρότητας. Ενδεικτικά, μια προσομοίωση με θέμα το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου της FIFA και τίτλο «Φόρεσε τη φανέλα της εθνικής ομάδας και κέρδισε δώρα!» συγκέντρωσε ποσοστό κλικ 66%.

Ανθρώπινο δυναμικό και εταιρική επικοινωνία: Τα παραπλανητικά email που μιμούνταν εσωτερικές επικοινωνίες του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού ή της εταιρείας εξαπάτησαν το 22% των εργαζομένων. Ιδιαίτερα αποτελεσματικά αποδείχθηκαν τα μηνύματα που αφορούσαν ευαίσθητα εσωτερικά ζητήματα ή θέματα αυξημένου ενδιαφέροντος, όπως εσωτερικές έρευνες για τη λειτουργία της εταιρείας και ενημερώσεις σχετικά με την υποχρεωτική τήρηση συγκεκριμένου ενδυματολογικού κώδικα.

«Οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να ανταποκριθούν σε email που αφορούν ευαίσθητα ζητήματα και συνδέονται άμεσα με το εργασιακό τους περιβάλλον, ιδιαίτερα όταν οι επιθέσεις phishing μιμούνται με ακρίβεια τις καθημερινές εργασιακές διαδικασίες ή αξιοποιούν στοιχεία από την καθημερινότητά τους. Οι κυβερνοεγκληματίες γνωρίζουν καλά αυτή την τάση και προσαρμόζουν όλο και περισσότερο τις απάτες τους στα χαρακτηριστικά των θυμάτων τους, μια πρακτική που αναμένεται να ενταθεί με την εξάπλωση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης», σχολιάζει η Svetlana Kalashnikova, ειδικός σε θέματα ευαισθητοποίησης για την κυβερνοασφάλεια στην Kaspersky.

«Ευτυχώς, η συστηματική εκπαίδευση σε θέματα κυβερνοαπειλών συμβάλλει αποδεδειγμένα στη μείωση των κινδύνων. Σύμφωνα με τα στοιχεία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της πλατφόρμας KASAP, η τακτική εκπαίδευση και οι προσομοιώσεις επιθέσεων μειώνουν σημαντικά το ποσοστό των εργαζομένων που είναι ευάλωτοι σε επιθέσεις phishing, από το 60% σε μόλις 5-7%. Για την προστασία των εργαζομένων και των επιχειρήσεων από απειλές που στοχεύουν στον ανθρώπινο παράγοντα, συνιστούμε στους οργανισμούς να εφαρμόζουν προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα κυβερνοασφάλειας για το σύνολο του προσωπικού τους».

* Τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στα αποτελέσματα περισσότερων από 150.000 προσομοιωμένων email που στάλθηκαν σε εργαζομένους σε 120 χώρες. Δεν στάλθηκαν όλα τα διαθέσιμα πρότυπα phishing σε όλους τους εργαζομένους. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν πρότυπα που στάλθηκαν σε περισσότερους από 100 χρήστες. Οι εκστρατείες προσομοίωσης επιθέσεων phishing πραγματοποιήθηκαν από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2026.