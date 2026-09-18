Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Κινέζοι ερευνητές ανέπτυξαν τον μικρότερο αξονικό τομογράφο στον κόσμο, μια φορητή συσκευή σχεδιασμένη να παράγει εικόνες μικροσκοπικών απολιθωμάτων και αρχαιολογικών κειμηλίων. Κατασκευασμένο από την Rayim με έδρα την επαρχία Shandong, το Xtomo-Cube έχει περίπου το μέγεθος ενός επιτραπέζιου ηχείου και ζυγίζει μόλις 6 κιλά.

«Η συσκευή μπορεί να κρατηθεί με το ένα χέρι και είναι το μικρότερο και ελαφρύτερο σύστημα αξονικής τομογραφίας στον κόσμο, γεγονός που της χαρίζει το ψευδώνυμο “αξονικός τομογράφος παλάμης”», δήλωσε ο Liu Baodong, ανώτερος μηχανικός στην Κινεζική Ακαδημία Επιστημών και γενικός διευθυντής της Rayim, στην εφημερίδα Science and Technology Daily.

Το μηχάνημα έχει χωρική ανάλυση 80 μικρομέτρων, περίπου το πλάτος μιας ανθρώπινης τρίχας, και μπορει να αναλύσει αντικείμενα από κελύφη σαλιγκαριών μέχρι κάψουλες φαρμάκων, είπε ο Liu.

Καταναλώνει μόνο περίπου 200 βατ, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσε να τροφοδοτείται από ένα συνηθισμένο φορητό power bank κατά τη διάρκεια της επιτόπιας εργασίας, σύμφωνα με τον ιδιο. Ο Liu πρόσθεσε ότι όλα τα βασικά εξαρτήματα του μηχανήματος – συμπεριλαμβανομένης της πηγής ακτίνων Χ, της περιστρεφόμενης πλατφόρμας και του ανιχνευτή – αναπτύχθηκαν και κατασκευάστηκαν στην Κίνα. Ο προηγούμενος κάτοχος του ρεκόρ για τον μικρότερο αξονικό τομογράφο ήταν μια συσκευή που αναπτύχθηκε στη Γερμανία και ζύγιζε 19 κιλά, σύμφωνα με την Science and Technology Daily.

Η αξονική τομογραφία (CT, συντομογραφία του αξονικού τομογράφου), χρησιμοποιεί ακτίνες Χ που λαμβάνονται από πολλαπλές γωνίες για να παράγει εικόνες της εσωτερικής δομής ενός αντικειμένου ή ενός οργανισμού. Στη συνέχεια, ένας υπολογιστής συνδυάζει τις εικόνες σε ένα λεπτομερές τρισδιάστατο μοντέλο.

Το 1972, ο πρώτος κλινικός αξονικός τομογράφος χρησιμοποιήθηκε σε έναν ασθενή στο Νοσοκομείο Atkinson Morley του Λονδίνου για την αποκάλυψη ενός αιματώματος στον εγκέφαλο. Η μηχανή που αναπτύχθηκε από τον Βρετανό μηχανικό Godfrey Hounsfield, είχε μήκος 3 μέτρων, μπορούσε να σαρώσει μόνο το κεφάλι ενός ασθενούς και χρειαζόταν περίπου πέντε λεπτά για να δημιουργήσει ένα ζεύγος δισδιάστατων εικόνων.

Σήμερα, τα νοσοκομεία σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν συστηματικά αξονικούς τομογράφους για τον εντοπισμό όγκων, εσωτερικών αιμορραγιών και άλλων τραυματισμών ή παθήσεων. Χρησιμοποιούνται επίσης για την εξέταση του εσωτερικού των απολιθωμάτων, των αρχαιολογικών ευρημάτων και των βιομηχανικών εξαρτημάτων χωρίς να τα καταστρέφουν.

Παρά τις αυξανόμενες χρήσεις τους, οι αξονικοί τομογράφοι παρέμειναν μεγάλα και βαριά μηχανήματα. Ένας τυπικός νοσοκομειακός σαρωτής έχει ύψος και πλάτος περίπου 2 μέτρα και ζυγίζει περίπου δύο τόνους, ενώ ορισμένα βιομηχανικά συστήματα είναι ακόμη μεγαλύτερα και μπορούν να ζυγίζουν αρκετούς τόνους. «Υπάρχουν πιθανώς περισσότεροι τύποι αξονικών τομογράφων από ότι αυτοκινήτων – σπορ αυτοκίνητα, φορτηγά, ό,τι θέλετε», είπε ο Liu. «Αυτό είναι το κομπακτ αυτοκίνητο στον κόσμο των αξονικών τομογράφων. Δεν προορίζεται για να σαρώνει τα πάντα. Έχει σχεδιαστεί για να κοιτάζει μέσα σε μικρά πράγματα».

Πρόσθεσε ότι η πρόκληση ήταν να συμπιεστεί η πηγή ακτίνων Χ, ο ανιχνευτής και η περιστρεφόμενη πλατφόρμα σε μια συσκευασία τεσσάρων λίτρων, διατηρώντας παράλληλα την εξαιρετική λεπτομέρεια απεικόνισης.

Το μικρό του μέγεθος και οι σχετικά χαμηλής ενέργειας ακτίνες Χ θα μπορούσαν επίσης να το καταστήσουν χρήσιμο σε πανεπιστημιακές αίθουσες διδασκαλίας και ερευνητικά εργαστήρια. Σε αντίθεση με πολλά εμπορικά συστήματα αξονικής τομογραφίας, οι ρυθμίσεις του και τα ακατέργαστα δεδομένα απεικόνισης είναι ανοιχτά στους χρήστες, επιτρέποντας στους φοιτητές και τους ερευνητές να πειραματιστούν με τον τρόπο συλλογής, ανακατασκευής και βελτίωσης των εικόνων αξονικής τομογραφίας, σύμφωνα με τον Liu.

Πηγή: South China Morning Post