Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Πανικός επικράτησε το πρωί της Τετάρτης στον ψηφιακό κόσμο, καθώς δύο από τους μεγαλύτερους παρόχους cloud υπηρεσιών παγκοσμίως —η Amazon Web Services (AWS) και η Microsoft Azure— υπέστησαν σχεδόν ταυτόχρονες διακοπές λειτουργίας, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα σε επιχειρήσεις, πλατφόρμες και εφαρμογές που εξαρτώνται από τα δίκτυά τους.

Σύμφωνα με το Downdetector, τα προβλήματα ξεκίνησαν γύρω στις 7:30 το πρωί (ώρα Ελλάδας), με χιλιάδες χρήστες να αναφέρουν αδυναμία πρόσβασης σε υπηρεσίες, ιστοσελίδες και εργαλεία cloud.

Επιπτώσεις-ντόμινο

Η διακοπή επηρέασε δεκάδες κορυφαίες πλατφόρμες, ανάμεσά τους το Microsoft 365, το Outlook, το Xbox, καθώς και μεγάλες αλυσίδες όπως Starbucks, Costco και Kroger. Προβλήματα εμφάνισαν ακόμη και δημοφιλή εργαλεία ανάπτυξης, όπως το Minecraft και το Blackbaud.

Η Daily Mail χαρακτήρισε τη διπλή βλάβη «εξαιρετικά ανησυχητική», καθώς οι δύο τεχνολογικοί κολοσσοί αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του σύγχρονου διαδικτύου, φιλοξενώντας κρίσιμες υποδομές από το ηλεκτρονικό εμπόριο έως τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Οργή χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα

Τα social media γέμισαν από σχόλια οργής και σαρκασμού. «Πρώτα πέφτει η AWS, τώρα και η Azure. Μου αρέσει όταν δύο εταιρείες ελέγχουν το μισό διαδίκτυο!», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης στο X (Twitter).

Πρόκειται μάλιστα για τη δεύτερη μεγάλη διακοπή της AWS μέσα σε δέκα ημέρες, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για το πόσο ευάλωτη παραμένει η παγκόσμια ψηφιακή υποδομή όταν εξαρτάται από λίγους γίγαντες.

Η αντίδραση των εταιρειών

Η σελίδα κατάστασης υπηρεσιών της AWS δεν κατέγραψε επίσημα περιστατικό για σήμερα, αν και οι χρήστες στο us-east-1, την περιοχή που παρουσίασε πρόβλημα και χθες, συνέχισαν να αναφέρουν διακοπές. Περισσότεροι από 6.000 Αμερικανοί χρήστες δήλωσαν αδυναμία σύνδεσης.

Παράλληλα, η Microsoft αναγνώρισε τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα DNS, το οποίο ευθύνεται για τη χαρτογράφηση των ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. «Οι πελάτες ενδέχεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στην Πύλη Azure. Έχουν ληφθεί μέτρα αποκατάστασης και η διερεύνηση συνεχίζεται», ανέφερε η εταιρεία.

Μέχρι στιγμής, το Downdetector έχει συγκεντρώσει σχεδόν 20.000 αναφορές προβλημάτων από χρήστες της Azure στις ΗΠΑ.

Εκατομμύρια επιχειρήσεις σε αναμονή

Περισσότερες από 4 εκατομμύρια επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την υποδομή της AWS, μεταξύ τους το Netflix, η Disney και η Airbnb, ενώ η Azure εξυπηρετεί πάνω από 550.000 εταιρείες παγκοσμίως.

Η νέα αυτή κρίση έρχεται να επιβεβαιώσει τους φόβους για την υπερσυγκέντρωση εξουσίας στο cloud, που καθιστά το διαδίκτυο ευάλωτο σε μαζικές αστοχίες.

«Φαίνεται πως έχουμε άλλη μία γενικευμένη βλάβη. Το εντόπισα στο Azure, αλλά επηρεάζεται και η AWS», έγραψε ο τεχνολόγος Δρ. Μίλαν Μιλάνοβιτς, συνοψίζοντας το χάος που επικρατεί στον παγκόσμιο κυβερνοχώρο.

Πηγή: Daily Mail