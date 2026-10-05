Ονόματα, διευθύνσεις και προσωπικοί αριθμοί αναγνώρισης 8,8 εκατομμυρίων ανθρώπων που είναι εγγεγραμμένοι στο δημογραφικό μητρώο της Δανίας , παραβιάστηκαν σε κυβερνοεπίθεση , σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο της χώρας.

Υπέκλεψαν στοιχεία ακόμη και για όσους μετανάστευσαν ή πέθαναν

Στην έκτακτη ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι τα θύματα των χάκερ είναι περισσότερα από ολόκληρο τον πληθυσμό της Δανίας ( έξι εκατομμύρια) γιατί η διαρροή προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνει και άτομα που έχουν πεθάνει ή μεταναστεύσει .

Την περασμένη εβδομάδα το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δανίας, γνωστό ως DTU, δέχτηκε κυβερνοεπίθεση κατά την οποία μη εξουσιοδοτημένα άτομα απέκτησαν πρόσβαση στη βάση δεδομένων των χρηστών του.

Το DTU δήλωσε ότι οι εισβολείς απέκτησαν «μεγαλύτερη ποσότητα δεδομένων», επηρεάζοντας ενδεχομένως 200.000 νυν και πρώην χρήστες . Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται υπάλληλοι, φοιτητές, πολίτες και εξωτερικοί συνεργάτες.

Πηγή: Bloomberg