Στόχος κυβερνοεπίθεσης έπεσε η εταιρεία ταχυμεταφορών Skroutz Last Mile, με αποτέλεσμα να σημειωθεί περιστατικό παραβίασης ασφαλείας και διαρροή προσωπικών δεδομένων καταναλωτών. Η εταιρεία προχώρησε σε επίσημη ενημέρωση, εφιστώντας την προσοχή στους καταναλωτές για πιθανές απόπειρες εξαπάτησης.

Ποια στοιχεία επηρεάστηκαν

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, από το περιστατικό ασφαλείας διέρρευσαν βασικά προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας και παράδοσης. Συγκεκριμένα, η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση αφορούσε:

Ονοματεπώνυμα πελατών

Τηλεφωνικούς αριθμούς

Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails)

Διευθύνσεις αποστολής και παράδοσης παραγγελιών

Η Skroutz Last Mile διευκρινίζει πως δεν έχουν διαρρεύσει ευαίσθητα οικονομικά δεδομένα, όπως κωδικοί πρόσβασης ή στοιχεία πιστωτικών και χρεωστικών καρτών.

Οδηγίες προστασίας προς τους καταναλωτές

Για την ασφάλεια των πελατών της, η εταιρεία συνιστά ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα και αυξημένη εγρήγορση το επόμενο διάστημα, επισημαίνοντας τα εξής:

Προσοχή σε ύποπτα μηνύματα

Έλεγχος συνδέσμων στα μέηλ που διακινούνται

Οι αρμόδιες αρχές προστασίας δεδομένων έχουν ήδη ενημερωθεί, ενώ η εταιρεία έχει λάβει τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για την πλήρη στεγανοποίηση και ασφάλεια των συστημάτων της.

H ανακοίνωση της εταιρείας:

«Αγαπητή/-έ,

Στη Skroutz Last Mile θέτουμε την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Για αυτόν τον λόγο, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για περιστατικό ασφαλείας μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Εταιρείας, στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Από το περιστατικό, έχουν επηρεαστεί μόνο οι παραπάνω κατηγορίες δεδομένων σας. Επισημαίνεται ότι δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών, πληρωμών ή διαπιστευτηρίων, καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται σε συστήματα της Skroutz Last Mile, και ως εκ τούτου δεν σχετίζονται με το συγκεκριμένο περιστατικό.

Η Εταιρεία προέβη σε άμεση αντιμετώπιση του περιστατικού και έλαβε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Σε κάθε περίπτωση, σας υπενθυμίζουμε τις γενικές οδηγίες αποφυγής περιστατικών εξαπάτησης: