Η τελική συμφωνία για την πώληση των αμερικανικών δραστηριοτήτων του TikTok από την κινεζική μητρική εταιρεία ByteDance σε Αμερικανούς, πρόκειται να υπογραφεί τις επόμενες ημέρες, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, μιλώντας το Σάββατο στο Fox News.

WH Press Secretary Karoline Leavitt on the TikTok deal: “This deal means that TikTok will be majority-owned by Americans in the United States. There will be 7 seats on the board that controls the app in the United States, and 6 of those seats will be Americans. And the data and… pic.twitter.com/Y7GhMsoICQ — RedWave Press (@RedWave_Press) September 20, 2025

Όπως ανέφερε η Λέβιτ, μετά την υπογραφή της συμφωνίας, οι αμερικανικές δραστηριότητες της δημοφιλούς πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης θα ελέγχονται από Αμερικανούς, βάσει συμφωνίας που επιτεύχθηκε αυτήν την εβδομάδα για την απόσχιση της πλατφόρμας από την κινεζική ByteDance.

Η Λέβιτ τόνισε επίσης ότι οι Αμερικανοί μέτοχοι θα κατέχουν τις έξι από τις επτά θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο του TikTok, ενώ πρόσθεσε πως ο αλγόριθμος της εφαρμογής βίντεο θα ελέγχεται από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, και του Αντιπροέδρου της Κινεζικής Κυβέρνησης, Χε Λιφένγκ, στη Μαδρίτη κατέληξαν σε μια συμφωνία-πλαίσιο για την απόσχιση των αμερικανικών δραστηριοτήτων TikTok από τη μητρική ByteDance.

Λεπτομέρειες αυτού του πλαισίου δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε την προθεσμία για την εκποίηση του TikTok έως τις 16 Δεκεμβρίου.