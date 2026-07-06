Η ομάδα STEM Robotics Academy ανέβηκε για ακόμη μία φορά στην κορυφή, κατακτώντας την 1η θέση στην κατηγορία FastBot Open στο RoboRAVE Egypt – Open. Η μαθητική ομάδα από την Λάρισα διαγωνίστηκε στην κατηγορία FastBot Open. Η κατηγορία αυτή είναι μια από τις πιο απαιτητικές και γρήγορες του διαγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι 14 ετών και άνω και αγωνίζονται ρομπότ από όλες τις πλατφόρμες.

Στόχος της ομάδας ήταν να σχεδιάσει και να κατασκευάσει ένα πλήρως αυτόνομο ρομπότ που θα μπορεί να ακολουθεί μια κλειστή διαδρομή με όσο τον δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα. Το ρομπότ της Ελληνικής ομάδας είχε την καλύτερη και γρηγορότερη επίδοση, κατακτώντας την πρώτη θέση του διαγωνισμού και τον τίτλο της Πρωταθλήτριας Αφρικής.

Η ομάδα αποτελείται από τους μαθητές Λευτέρη Οικονόμου, Θεοδοσία Δημαρέλη και Εμμανουήλ Καπετανόπουλος. Προπονητής της ομάδας είναι ο Γιάννης Μπάρας.

Λίγους μήνες πριν, τον Απρίλιο του 2026, η ομάδα είχε κατακτήσει ξανά την πρώτη θέση στο RoboRAVE Europe Open που είχε πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη.

Επόμενος στόχος της ομάδας είναι μια δυνατή παρουσία και διάκριση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα RoboRAVE International που θα πραγματοποιηθεί στην Οσάκα της Ιαπωνίας στις 10 & 11 Αυγούστου 2026.