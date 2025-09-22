Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Ελληνικού κράτους και της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας χρειάστηκαν ατέλειωτες εργατοώρες, ενδελεχείς έρευνες και εξεταστικές επιτροπές, που -προφανώς, θα χρειαστούν και άλλο χρόνο- για να αναλύσουν και να ξεσκεπάσουν τους … λαδιάρηδες στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτούς δηλαδή, που επί σειρά ετών λυμαίνονται τις αγροτικές επιδοτήσεις, που εισπράττει η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας άλλοτε βοσκοτόπια που δεν κατέχουν και άλλοτε κοπάδια ζώων, που δεν χρειάστηκε ποτέ να εκθρέψουν.

Μία ομάδα μαθητών από σχολεία της χώρας όμως χρειάστηκε μόλις 120 δευτερόλεπτα!!! Δύο λεπτά δηλαδή, χρονικό διάστημα που αρκούσε σε κάθε ρομπότ, που δημιούργησαν τα παιδιά για να κάνει έλεγχο στο μαντρί, του υποτιθέμενου δικαιούχου και διασταύρωση στοιχείων, σε όσα είχε δηλώσει για να αποσπάσει τις κοινοτικές επιδοτήσεις.

Δεν πρόκειται ούτε για εξειδικευμένους μηχανικούς, που εντάσσονται στο δυναμικό Υπουργείων, ούτε για ακριβοπληρωμένους προγραμματιστές, που κάνουν σε βάθος διασταύρωση πηγών. Είναι παιδιά από σχολεία της Ελλάδας που έδωσαν εξέταση για να μπουν στην πολυβραβευμένη Ομάδα Ρομποτικής, που εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς διοργανώσεις, με βάσει τις γνώσεις που αποκομίζουν τα μέλη της από το αντίστοιχο σχολικό μάθημα.

Οι συντονιστές της ομάδας Scrats έβαλαν ως διαγώνισμα για την είσοδο στα νέα μέλη το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον τρόπο που θα μπορούσαν να γίνουν, με τη χρήση ρομποτικής μεθόδου, οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις. Και τα παιδιά έκαναν … το θαύμα τους: σχεδίασαν και προγραμμάτισαν ρομπότ που πετυχαίνουν το εξής καταπληκτικό: μέσα σε 120 δευτερόλεπτα, κάθε ρομπότ ολοκλήρωνε την εξής αποστολή:

να ανοίξει το μαντρί και να μετρήσει τα ζώα,

να υπολογίσει σωστά την επιδότηση (100€ ανά πρόβατο),

να καταθέσει στοιχεία στο «δικαστήριο» της πίστας,

να επιστρέψει επιδοτήσεις και πρόστιμα στους σωστούς αποδέκτες.

Η επιλογή του θέματος δεν πέρασε απαρατήρητη. Το «ΟΠΕΚΕΠΕ Undercover» project έγινε viral ήδη από την πρώτη μέρα παρουσίασής του. Οι εικόνες των μικρών «ελεγκτών» ρομπότ να τρέχουν στην πίστα με αγροκτήματα, μαντριά και επιδοτήσεις, κέρδισαν γέλια, χειροκροτήματα αλλά και σοβαρή συζήτηση για τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την επικαιρότητα.

«Θέλαμε να δείξουμε πως η ρομποτική δεν είναι μόνο παιχνίδι ή τεχνολογία, αλλά και εργαλείο εκπαίδευσης, προβληματισμού και κριτικής σκέψης. Τα παιδιά καλούνται να λύσουν ρεαλιστικά σενάρια με δημιουργικό τρόπο», σημειώνει ο Πέτρος Περλαντίδης Παπαδόπουλος, ιδρυτής της FutureLab και προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ρομποτικής της Ελλάδας.

Δείτε πώς οι μαθητές έλυσαν την πρόκληση με ρομπότ!

Πάντως, αν τελικά τα παιδιά βρήκαν τρόπους να «ξεσκεπάσουν» τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα σε μια πίστα ρομποτικής, ποιος ξέρει τι θα μπορούσαν να καταφέρουν αν τους είχε ανατεθεί πραγματικά η υπόθεση.

Ή έστω, το όλο εγχείρημα αποδεικνύει πως με την βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας κάποια πράγματα θα μπορούσαν -μαζί με την πολιτική βούληση- να λύνονται εύκολα, χωρίς να χρονίζουν και να διασύρεται η χώρα, με σκάνδαλα αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ.