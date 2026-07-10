Tην ώρα που πολλές εταιρίες social media αντιμετωπίζουν χιλιάδες προσφυγές στα αμερικανικά δικαστήρια, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρενέβη δυναμικά την Παρασκευή απαιτώντας από τη Meta του Μαρκ Ζάκερμπεργκ αλλαγές στο σχεδιασμό του Facebook και του Instagram.

Σύμφωνα με την Ε.Ε., πρακτικές όπως το σκρολάρισμα και η αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο, εθίζουν τους νέους θέτοντας τον εγκέφαλό τους σε λειτουργία «αυτόματου πιλότου».

Η Meta είναι αντιμέτωπη με βαρύ ευρωπαϊκό πρόστιμο, αν δεν προσφύγει σε αυτές τις αλλαγές άμεσα, ενεργοποιώντας τη λειτουργία τους σε Facebook και Instagram. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία είναι αντιμέτωπη με δικαστικές προσφυγές από τέσσερις αμερικανικές πολιτείες, με τα πιθανά πρόστιμα να αγγίζουν το αστρονομικό ποσό του 1,4 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Γονεϊκός έλεγχος

Από την άλλη πλευρά, τα υπάρχοντα εργαλεία σχετικά με τον γονεϊκό έλεγχο απορρίφθηκαν ως υπερβολικά περίπλοκα για τον μέσο χρήστη. Η Μeta απάντησε στην απόρριψη αυτή, υποστηρίζοντας ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι προσπάθειές της για την προστασία των ανήλικων χρηστών.

Η έρευνα της Κομισιόν έχει στόχο να διαπιστώσει αν η Meta συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, ο οποίος απαιτεί από τις εταιρείες του Διαδικτύου να κάνουν περισσότερα.

Η Χένα Βίρκουνεν, επικεφαλής τεχνολογίας της ΕΕ, δήλωσε ότι ο εθιστικός σχεδιασμός των πλατφορμών πρέπει να αλλάξει άμεσα, αλλιώς η Meta θα κριθεί επίσημα εκτός προδιαγραφών.

Η Meta έχει το δικαίωμα να καταθέσει τις αντιρρήσεις της και να προτείνει λύσεις μέσα στους επόμενους μήνες, πριν εκδοθεί η τελική απόφαση.