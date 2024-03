Επανήλθαν έπειτα από σχεδόν μια ώρα οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης της Meta, έπειτα από το μπλακ άουτ που έπεσε το απόγευμα της Τρίτης.

Επιπλέον, το facebook ενημερώνει τους χρήστες που ακόμη αντιμετωπίζουν θέματα ότι «προς το παρόν, το Facebook είναι εκτός λειτουργίας, για λόγους συντήρησης. Σε λίγα λεπτά, όμως, θα μπορείτε και πάλι να συνδεθείτε. Στο μεταξύ, διαβάστε περισσότερα για το λόγο που βλέπετε αυτό το μήνυμα. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή που δείχνετε όσο κάνουμε βελτιώσεις στον ιστότοπο».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Daily Mail, επικαλούμενη πηγή μέσα στο Facebook, τα εσωτερικά συστήματα της εταιρείας ήταν επίσης εκτός λειτουργίας, γεγονός που μπορεί να οδήγησε στη διακοπή λειτουργίας της Τρίτης.

ℹ️ Note: Meta platforms including Facebook, Instagram, Messenger and Threads are currently experiencing outages related to login sessions in multiple countries; incident not related to country-level internet disruptions or filtering #FacebookDown #InstagramDown #ThreadsDown pic.twitter.com/0yR5mKCoQY

— NetBlocks (@netblocks) March 5, 2024