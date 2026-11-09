Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω της Αντιπεριφέρειας Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνδιοργανώνει το NASA Space Apps Challenge Thessaloniki 2026, σε συνεργασία με τον οργανισμό Greek New Space Society, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Νοεμβρίου 2026, στο νέο συνεδριακό κέντρο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη).

Το NASA Space Apps Challenge αποτελεί διεθνή πρωτοβουλία της NASA και πραγματοποιείται σε εκατοντάδες πόλεις σε όλο τον κόσμο. Οι συμμετέχοντες καλούνται να εργαστούν σε ομάδες πάνω σε πραγματικές επιστημονικές και τεχνολογικές προκλήσεις που αφορούν τη Γη και το Διάστημα, αξιοποιώντας ανοικτά δεδομένα της NASA και συνεργαζόμενων διαστημικών οργανισμών.

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας φιλοξενεί για δεύτερη συνεχή χρονιά το NASA Space Apps Challenge Thessaloniki, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη σταθερή μας στήριξη σε δράσεις που φέρνουν τους νέους πιο κοντά στην επιστήμη, την τεχνολογία και τη δημιουργία.

Η διοργάνωση αυτή δίνει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να συνεργαστούν, να αξιοποιήσουν πραγματικά δεδομένα και να αναπτύξουν λύσεις πάνω σε σύγχρονες προκλήσεις. Θέλουμε μέσα από τέτοιες εμπειρίες να δίνουμε στους νέους χώρο να δοκιμάζουν τις ιδέες τους, να αποκτούν αυτοπεποίθηση και να μετατρέπουν τη γνώση τους σε δημιουργική πράξη», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Νικόλαος Τζόλλας.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στη διαχρονική προσπάθεια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να στηρίζει πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα, την επιστημονική γνώση, την εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και τη συνεργασία μεταξύ της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες επιδιώκεται η δημιουργία περισσότερων ευκαιριών συμμετοχής, ιδιαίτερα για τους νέους, η ανάπτυξη ψηφιακών και τεχνολογικών δεξιοτήτων και η διασύνδεση του οικοσυστήματος της Κεντρικής Μακεδονίας με διεθνή δίκτυα επιστήμης και τεχνολογίας.

Η διοργάνωση απευθύνεται σε μαθητές, φοιτητές, νέους επιστήμονες, ερευνητές, προγραμματιστές, σχεδιαστές, δημιουργούς και γενικότερα σε όσους ενδιαφέρονται για την επιστήμη, την τεχνολογία και το Διάστημα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ οι ομάδες που θα διακριθούν θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης της διεθνούς διοργάνωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη διοργάνωση της Θεσσαλονίκης μέσω της επίσημης ιστοσελίδας:

https://www.spaceappschallenge.org/