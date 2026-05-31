Η NASA παρουσίασε νέα στοιχεία για το φιλόδοξο πρόγραμμα δημιουργίας μόνιμης βάσης στη Σελήνη, αποκαλύπτοντας τον οδικό χάρτη που θα μπορούσε να οδηγήσει στην πρώτη διαρκή ανθρώπινη παρουσία εκτός Γης. Το σχέδιο εντάσσεται στο πρόγραμμα Artemis και προβλέπει τη σταδιακή ανάπτυξη υποδομών στον νότιο πόλο της Σελήνης, περιοχή που θεωρείται στρατηγικής σημασίας λόγω των αποθεμάτων παγωμένου νερού που εκτιμάται ότι υπάρχουν εκεί.

Σύμφωνα με την αμερικανική διαστημική υπηρεσία, η ανάπτυξη της σεληνιακής βάσης θα πραγματοποιηθεί σε τρεις διακριτές φάσεις μέσα στην επόμενη δεκαετία. Η πρώτη φάση, η οποία εκτείνεται έως το 2029, περιλαμβάνει δεκάδες ρομποτικές αποστολές, δοκιμές τεχνολογιών και αποστολές προσεδάφισης που θα αξιολογήσουν το έδαφος και τις συνθήκες διαβίωσης στη Σελήνη.

Η NASA σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει ρομποτικά οχήματα, αυτόνομα σεληνιακά ρόβερ και ειδικά «άλματα-δρόνους» που θα εξερευνούν μεγάλες εκτάσεις γύρω από τον νότιο πόλο. Οι συσκευές αυτές θα χαρτογραφήσουν περιοχές όπου θα μπορούσαν να αναπτυχθούν μελλοντικά κατοικήσιμες εγκαταστάσεις, ενεργειακά συστήματα και δίκτυα επικοινωνίας.

Το σχέδιο για μόνιμη βάση στη Σελήνη περνά στην επόμενη φάση

Η δεύτερη φάση του σχεδίου, από το 2029 έως το 2032, προβλέπει την εγκατάσταση των πρώτων μόνιμων υποδομών. Σε αυτές περιλαμβάνονται μονάδες διαβίωσης, αποθηκευτικοί χώροι, συστήματα παραγωγής ενέργειας και δίκτυα επικοινωνιών που θα επιτρέψουν μεγαλύτερης διάρκειας αποστολές αστροναυτών στην επιφάνεια της Σελήνης.

Η τελική φάση, μετά το 2032, στοχεύει στη δημιουργία μιας πραγματικά διαρκούς ανθρώπινης παρουσίας. Η NASA εξετάζει ένα μοντέλο συνεχών αποστολών με εναλλασσόμενα πληρώματα, ενώ μακροπρόθεσμα η βάση θα μπορούσε να λειτουργήσει ως σημείο εκκίνησης για μελλοντικές αποστολές προς τον Άρη.

«Η Σεληνιακή Βάση θα είναι το πρώτο φυλάκιο της Αμερικής και της ανθρωπότητας σε έναν άλλο ουράνιο κόσμο», δήλωσε ο Διευθυντής της NASA, Τζάρεντ Ισαάκμαν.

«Κάθε αποστολή, με ή χωρίς πλήρωμα, θα αποτελεί μια ευκαιρία μάθησης καθώς επιστρέφουμε στην επιφάνεια της σελήνης, θα κατασκευάζουμε την υποδομή για να παραμείνουμε και θα κατακτούμε τις δεξιότητες που απαιτούνται για να ζούμε και να λειτουργούμε σε ένα από τα πιο απαιτητικά και επικίνδυνα περιβάλλοντα που μπορεί κανείς να φανταστεί.

Θα επιδιώξουμε την επιστήμη, όλα όσα έχουμε να κερδίσουμε από οικονομική και τεχνολογική άποψη, τις καινοτομίες που θα κάνουν τη ζωή καλύτερη εδώ στη Γη και θα προετοιμαστούμε για το πού αναπόφευκτα θα πάμε στη συνέχεια.

Είμαστε ευγνώμονες για την ηγεσία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τη διακομματική δέσμευση του Κογκρέσου, της βιομηχανίας και των διεθνών εταίρων μας, και το αφοσιωμένο εργατικό δυναμικό της NASA, του οποίου η εμπειρογνωμοσύνη μας επιτρέπει να πετύχουμε το σχεδόν αδύνατο» ανέφερε ο Τζάρεντ Ισαάκμαν.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Εταιρείες όπως η Blue Origin, η Firefly Aerospace, η Astrolab και η Lunar Outpost συμμετέχουν ήδη στην ανάπτυξη σεληνιακών οχημάτων, συστημάτων μεταφοράς φορτίου και τεχνολογιών προσεδάφισης. Οι πρώτες μη επανδρωμένες αποστολές που συνδέονται με το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η NASA, η μελλοντική σεληνιακή βάση θα μπορούσε να εκτείνεται σε εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα, με πολλαπλές εγκαταστάσεις συνδεδεμένες μεταξύ τους. Η παρουσία αποθεμάτων νερού θεωρείται κρίσιμος παράγοντας, καθώς το νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για την υποστήριξη της ανθρώπινης ζωής όσο και για την παραγωγή καυσίμων στο μέλλον.

Το σχέδιο της NASA αποκτά ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να διατηρήσουν την πρωτοκαθεδρία τους στη νέα εποχή της διαστημικής εξερεύνησης. Η Κίνα έχει επίσης ανακοινώσει δικά της φιλόδοξα προγράμματα για τη Σελήνη, μετατρέποντας τον δορυφόρο της Γης σε πεδίο στρατηγικού ανταγωνισμού για τις επόμενες δεκαετίες.

Περισσότερο από μισό αιώνα μετά την εποχή του Apollo, η NASA εμφανίζεται αποφασισμένη να επιστρέψει στη Σελήνη όχι απλώς για μια συμβολική επίσκεψη αλλά για να παραμείνει. Εάν το πρόγραμμα εξελιχθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η ανθρωπότητα θα μπορούσε μέσα στην επόμενη δεκαετία να αποκτήσει τον πρώτο μόνιμο σταθμό της σε έναν άλλο κόσμο.