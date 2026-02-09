Ακόμα μια νέα ηλεκτρονική απάτη έχει κάνει την εμφάνισή της αυτές τις μέρες, με τους επιτήδειους να εφευρίσκουν άλλο ένα πρόσχημα προκειμένου να εξαπατήσουν τους ανυποψίαστους πολίτες.

Αυτή τη φορά τα ψεύτικα μηνύματα (SMS) αφορούν το… επίδομα θέρμανσης. Συγκεκριμένα, πολλοί πολίτες έλαβαν μήνυμα που αναφέρει: «Έχετε λάβει το επίδομα θέρμανσης; Πατήστε τον σύνδεσμο».

Πρόκειται ξεκάθαρα για απάτη, όπως επιβεβαίωσε άμεσα και η Ελληνική Αστυνομία με σχετική ανακοίνωση και αναφέρει και η ΕΡΤ.

Οι δράστες χρησιμοποιούν ονόματα, τίτλους και επωνυμίες που παραπέμπουν σε ευρωπαϊκούς ή κρατικούς φορείς, ώστε το μήνυμα να φαίνεται αξιόπιστο.

Στην πραγματικότητα, αν κάποιος πατήσει τον σύνδεσμο, οδηγείται σε σελίδα όπου του ζητούνται προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία, με αποτέλεσμα οι επιτήδειοι να αποκτούν πρόσβαση στον λογαριασμό του.

Η αστυνομία εφιστά την προσοχή, ώστε οι πολίτες να μην πατούν ποτέ συνδέσμους από ύποπτα μηνύματα, να ελέγχουν πάντα τον αποστολέα και να μην κοινοποιούν τα προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα τους.

Η πραγματική ενημέρωση για επίδομα ή οικονομική παροχή, γίνεται μόνο μέσω των επίσημων κρατικών πλατφορμών.