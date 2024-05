Δυσλειτουργία σε μέρος του εγκεφαλικού εμφυτεύματός της μετά την τοποθέτηση του στον πρώτο άνθρωπο – ασθενή ανέφερε η Neuralink του Έλον Μάσκ.

Τον περασμένο Ιανουάριο ο 29χρονος Nolland Arbo έγινε ο πρώτος άνθρωπος που έλαβε το εγκεφαλικό εμφύτευμα της Neuralink, στο πλαίσιο κλινικής δοκιμής για τον έλεγχο της ασφάλειας της συσκευής.

Λίγες εβδομάδες μετά την επέμβαση, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του και ότι είναι σε θέση να ελέγχει το φορητό του υπολογιστή από διάφορες θέσεις, ακόμη και όταν είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι.

Τώρα, 100 μέρες από την χειρουργική επέμβαση, η εταιρεία μας ενημερώνει για την κατάσταση του 29χρονου. Σύμφωνα με ανάρτησή της, στις εβδομάδες που ακολούθησαν τη χειρουργική επέμβαση, μέρος του εγκεφαλικού εμφυτεύματος παρουσίασε δυσλειτουργία.

We’ve just passed 100 days since the first participant in our clinical trial received his Neuralink implant. Read our latest progress update here: https://t.co/7lckGYCK1H

