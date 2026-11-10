Άρθρο της Έφης Γρανιτσιώτη

Το –όχι και τόσο μακρινό– 2023 στις ΗΠΑ, με αφορμή την υπόθεση Mata v. Avianca, Inc., ένας έμπειρος δικηγόρος βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα και στο στόχαστρο των δικαστικών αρχών αντιμέτωπος με βαρείες κυρώσεις για ένα συμβάν που έμοιαζε βγαλμένο από σενάριο επιστημονικής φαντασίας: στην προσπάθειά του να αντικρούσει την ένσταση παραγραφής των αντιδίκων του, επέλεξε να εμπιστευτεί το ChatGPT για τον εντοπισμό σχετικής νομολογίας.

Το σύστημα του παρέδωσε μια σειρά από απόλυτα πειστικές δικαστικές αποφάσεις, εμπλουτισμένες με ονόματα υπαρκτών δικαστών, πραγματικούς αριθμούς πρωτοκόλλου και εξαιρετικά δομημένα νομικά επιχειρήματα, πλην όμως καμία από αυτές τις αποφάσεις δεν υπήρχε στην πραγματικότητα. Το φαινόμενο αυτό, γνωστό στη γλώσσα της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) ως «ψευδαισθήσεις» (AI hallucinations), αποκάλυψε τη μεγαλύτερη πρόκληση της νέας ψηφιακής εποχής: την παγίδα της «απλώς πειστικής» απάντησης.

Σε έναν κόσμο που υιοθετεί ραγδαία τα γενικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, ο αλγόριθμος εμφανίζεται ως ένας χαρισματικός επικοινωνιολόγος. Η βασική του εκπαίδευση εστιάζει στην πρόβλεψη της ιδανικής επόμενης λέξης, δημιουργώντας κείμενα που ηχούν απόλυτα λογικά, έγκυρα και αυθεντικά στα αυτιά του αναγνώστη. Όταν όμως το ζητούμενο είναι η υπεύθυνη νομική πληροφόρηση —ένας χώρος όπου κάθε λέξη φέρει συγκεκριμένο βάρος και κάθε νόμος καθορίζει την τύχη περιουσιών ή δικαιωμάτων— η ικανότητα να ξεχωρίζουμε την «πειστική» από την «αξιόπιστη» απάντηση αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας.

Για να κατανοήσουμε τον λόγο για τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη παράγει τόσο επιτυχημένα ψεύδη, οφείλουμε να εξετάσουμε τον τρόπο λειτουργίας των Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων (LLMs). Τα συστήματα αυτά αποτελούν, στην πραγματικότητα, πανίσχυρους στατιστικούς καθρέφτες της ανθρώπινης γλώσσας. Έχουν μελετήσει δισεκατομμύρια κείμενα με σκοπό να μάθουν πώς συνδέονται οι λέξεις μεταξύ τους στη δομή μιας πρότασης.

Όταν υποβάλλουμε ένα ερώτημα σε ένα γενικό μοντέλο AI, εκείνο ξεκινά μια διαδικασία πιθανολογικής συμπλήρωσης. Αν ρωτήσουμε κάτι εξειδικευμένο, ο αλγόριθμος θα επιλέξει τις λέξεις που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη στατιστική πιθανότητα να ακολουθήσουν, με βάση το στυλ γραφής που του ζητήθηκε.Έτσι, για παράδειγμα, όταν ένας πολίτης ρωτά ένα γενικό μοντέλο για τη διαδικασία ενός «αυτόματου διαζυγίου», η απάντηση που του δίνεται ενδέχεται να έχει αντλήσει πληροφορίες και νομικές «ερμηνείες» από ανώνυμα subreddits ή fora συζητήσεων, την ίδια στιγμή που στη νομική επιστήμη τόσο το ύφος όσο και οι πηγές πρέπει να είναι απολύτως συγκεκριμένα, περιλαμβάνοντας τυπική δομή, αναφορές σε άρθρα, χρήση εξειδικευμένης ορολογίας και επίκληση επίσημης νομολογίας. Το σύστημα AI γνωρίζει άριστα πώς να μιμείται αυτή τη δομή και εάν οι πραγματικές πληροφορίες λείπουν από τη μνήμη του, θα γεμίσει τα κενά με κατασκευασμένα στοιχεία, τα οποία όμως θα είναι «ντυμένα» με τον απόλυτο μανδύα της νομικής σοβαρότητας. Αυτή η «ψηφιακή αυτοπεποίθηση» είναι που καθιστά το αποτέλεσμα άκρως επικίνδυνο. Ο αναγνώστης εισπράττει ένα κείμενο που ρέει άψογα, χρησιμοποιεί σωστούς όρους και αποπνέει σιγουριά, με αποτέλεσμα να παρασύρεται εύκολα στην αποδοχή του. Εν τέλει, μη έχοντας μελετήσει την ψηφιακή ανατομία της πειστικής ψευδαίσθησης, παραπλανείται.

Μακριά από κάθε διάθεση δαιμονοποίησης της ΤΝ —καθώς στόχος του κειμένου δεν είναι ο αφορισμός των αλγορίθμων, αλλά η ανάδειξη της ανάγκης για υπεύθυνη χρήση τους κατά τη συλλογή και επεξεργασία της νομικής πληροφορίας— οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας, σε συμπόρευση με τη νομική επιστήμη, έχει ήδη δώσει τη λύση μέσω του Legal Tech, εισάγοντας αρχιτεκτονικές που διασφαλίζουν την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Η πιο σημαντική από αυτές τις τεχνολογίες ονομάζεται RAG (Retrieval-Augmented Generation).

Η μέθοδος RAG αλλάζει ριζικά τα δεδομένα λειτουργίας της AI μέσω μιας απλής αλλά ιδιοφυούς διαδικασίας, η οποία βασίζεται στην αναζήτηση, την τροφοδοσία και τη διατύπωση. Δηλαδή, όταν ο χρήστης θέτει ένα νομικό ερώτημα, το σύστημα Legal Tech ενεργοποιεί πρώτα μια κλειστή, ελεγχόμενη μηχανή αναζήτησης. Αυτή η μηχανή ψάχνει αποκλειστικά μέσα σε επίσημες νομικές βάσεις δεδομένων (π.χ. ΦΕΚ, Κώδικες, επίσημα αρχεία νομολογίας) πραγματικά, έγκυρα νομικά κείμενα που απαντούν στο ερώτημα. Μόνο τότε το σύστημα παραδίδει αυτά τα αληθινά κείμενα στο γλωσσικό μοντέλο της AI, ζητώντας του να κάνει μια σύνοψη ή να απαντήσει στον χρήστη, βασιζόμενο αποκλειστικά στις πληροφορίες που του δόθηκαν. Με αυτόν τον τρόπο, η τεχνητή νοημοσύνη περιορίζεται στο να είναι ένας εξαιρετικός μεταφραστής και συντάκτης υπαρκτών δεδομένων, ενώ της αφαιρείται η δυνατότητα να αυτοσχεδιάζει ή να ανασύρει πληροφορίες από το γενικό, χαοτικό διαδίκτυο, ενώ η είσοδος των εξειδικευμένων εργαλείων Legal Tech στην καθημερινότητα των Ελλήνων δικηγόρων αναδιαμορφώνει πλήρως το επαγγελματικό τοπίο, προσφέροντας πρωτόγνωρες δυνατότητες διασφάλισης της εγκυρότητας.

Στην εγχώρια αγορά, η τεχνολογία αυτή εκπροσωπείται ήδη από κορυφαίες πλατφόρμες που απαντούν με επιτυχία στην ανάγκη για αξιοπιστία, καθώς εφαρμόζουν τις βέλτιστες πρακτικές της σύγχρονης τεχνολογίας σε τρεις βασικούς άξονες: την έξυπνη νομική έρευνα, την ταχύτητα ελέγχου περιεχομένου εγγράφων (π.χ. συμβάσεων) και τη «συνομιλία» με το σύνολο της υπόθεσης. Δηλαδή, ο δικηγόρος έχει πλέον τη δυνατότητα να «φορτώσει» ολόκληρο τον όγκο των εγγράφων μιας συγκεκριμένης υπόθεσης σε ένα προστατευμένο ψηφιακό περιβάλλον και στη συνέχεια να θέσει ερωτήσεις απευθείας στο σύστημα για τον εντοπισμό αντιφάσεων, ημερομηνιών ή κρίσιμων στοιχείων, επιτυγχάνοντας τεράστια εξοικονόμηση χρόνου. Είναι σαφές ότι η χρήση σύνθετων Legal Tech εργαλείων και ψηφιακών πλατφορμών υπολογισμού νομικών μεγεθών δεν συνιστά απλή μηχανική εργασία, καθώς συστήματα αυτά παραμένουν εργαλεία και, ως εκ τούτου, χρειάζονται έμπειρο και καταρτισμένο χειριστή. Μόνο ένας νομικός διαθέτει την απαραίτητη κατάρτιση για να ορίσει τις κρίσιμες νομικές παραμέτρους, να αξιολογήσει την εγκυρότητα των παραγόμενων δεδομένων και να τα μετουσιώσει σε έγκυρους ισχυρισμούς που μπορούν να ακουστούν σε ένα δικαστήριο ή σε μία διαπραγμάτευση. Ασφαλώς, στην αγορά υφίστανται και πιο απλοποιημένα, προσιτά ψηφιακά εργαλεία, τα οποία όμως χαρακτηρίζονται από περιορισμένη αποδοτικότητα και αδυνατούν να συλλάβουν τις σύνθετες νομικές μεταβλητές μιας υπόθεσης, καθιστώντας σαφές ότι ο δικηγόρος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παρακαμφθεί.

Συμπερασματικά, η έλευση της τεχνητής νοημοσύνης και των generated AI bots στο νομικό σύμπαν δεν αποτελεί την «αποκάλυψη» του δικηγορικού κλάδου, αλλά μια νέα σελίδα του. Η τυφλή εμπιστοσύνη σε γενικά AI εργαλεία από μη ειδικούς εγκλείει σοβαρούς κινδύνους, καθώς τα bots έχουν μια έμφυτη τάση να… «ψευδομαρτυρούν» με απαράμιλλο θράσος, εφευρίσκοντας ανύπαρκτες διατάξεις και παραβλέποντας τις λεπτές δικονομικές ισορροπίες. Αντίθετα, στα χέρια ενός έμπειρου νομικού, αυτά τα εργαλεία μεταμορφώνονται σε ένα πανίσχυρο, πολύτιμο όπλο που επιταχύνει την έρευνα και την προετοιμασία. Όσο, όμως, κι αν εξελιχθούν οι αλγόριθμοι, η παρουσία του δικηγόρου θα παραμείνει απολύτως απαραίτητη για πολλά χρόνια ακόμα. Διότι, σε τελική ανάλυση, κανένα bot δεν μπορεί να αναπτύξει δικονομικό ένστικτο, κανένα λογισμικό δεν μπορεί να «διαβάσει» την ψυχολογία της έδρας και, κυρίως, κανένας κώδικας AI δεν διαθέτει το σθένος να αντικρούσει έναν έξαλλο αντίδικο στο ακροατήριο. Η δικαιοσύνη απαιτεί κρίση, ενσυναίσθηση και στρατηγική – αρετές που, ευτυχώς για εμάς, δεν μεταφράζονται σε binary κώδικα.