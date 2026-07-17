Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο καθορίζει τα μέτρα εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act) στη χώρα μας.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο εισάγει μια ολοκληρωμένη εθνική αρχιτεκτονική με στόχο τον έλεγχο, την εποπτεία αλλά και την υποστήριξη της ασφαλούς και διαφανούς ανάπτυξης των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Το νομοσχέδιο προβλέπει συγκεκριμένες παρεμβάσεις και δομές:

Κεντρικός ρόλος στην ΑΠΔΠΧ: Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ορίζεται ως η Κεντρική Αρχή Εποπτείας της αγοράς. Αναλαμβάνει την εποπτεία των απαγορευμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, των συστημάτων υψηλού κινδύνου, καθώς και εκείνων που υπόκεινται σε ειδικές υποχρεώσεις διαφάνειας.

Νέο Κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης στην ΕΕΤΤ: Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικουνιών και Ταχυδρομείων ορίζεται ως κοινοποιούσα αρχή, ενώ παράλληλα συστήνεται σε αυτήν Κέντρο Συντονισμού και Τεχνογνωσίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Αυστηρές Διοικητικές Κυρώσεις: Καθορίζονται αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές διοικητικές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν το θεσμικό πλαίσιο, με τη δυνατότητα επιβολής προστίμων να εκτείνεται και σε φορείς του Δημοσίου.

Διαχείριση Καταγγελιών: Δημιουργείται ένα ενιαίο, ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής και διαχείρισης καταγγελιών για παραβάσεις που σχετίζονται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό.

Ρυθμιστικά Δοκιμαστήρια (AI Regulatory Sandboxes): Εισάγεται η λειτουργία ελεγχόμενων περιβαλλόντων δοκιμής, ώστε επιχειρήσεις και δημόσιοι φορείς να μπορούν να αναπτύσσουν και να δοκιμάζουν καινοτόμες εφαρμογές AI υπό την εποπτεία της Πολιτείας, διασφαλίζοντας τη συμβατότητά τους με τους κανόνες ασφαλείας.

Με τη θεσμοθέτηση αυτών των κανόνων, η Ελλάδα επιδιώκει να δημιουργήσει ένα σταθερό περιβάλλον εμπιστοσύνης, που προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, αποτρέποντας παράλληλα τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης χρήσης της νέας τεχνολογίας.