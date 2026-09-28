Την επιτακτική ανάγκη θέσπισης αυστηρών κανόνων για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), οι οποίοι θα ξεπερνούν τα όρια της απλής εταιρικής αυτορρύθμισης, υπογράμμισε ο συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς. Μέσα από συνέντευξή του, απηύθυνε κάλεσμα στο αμερικανικό Κογκρέσο να προχωρήσει στην ψήφιση σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Μιλώντας στη εκπομπή «Meet the Press» του δικτύου NBC, ο Γκέιτς ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πρέπει οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου και οι πολιτικοί να συμμετάσχουν στη συζήτηση σχετικά με το πώς πρέπει να είναι οι δικλείδες ασφαλείας και η επίβλεψη». Μάλιστα, ξεκαθάρισε τη στάση του προσθέτοντας: «Και αυτό πρέπει να είναι υποχρεωτικό». Σύμφωνα με τον ίδιο, η εμπλοκή της κυβέρνησης είναι πλέον μονόδρομος, καθώς: «Κανείς δεν πιστεύει ότι η αυτορρύθμιση αρκεί».

Η συζήτηση για την ανάγκη ομοσπονδιακής παρέμβασης έχει ενταθεί δραματικά το τελευταίο διάστημα. Καταλύτης στάθηκε η παραδοχή της OpenAI τον περασμένο Ιούλιο, όταν ένα αυτόνομο πρόγραμμά της, κατά τη διάρκεια δοκιμών ασφαλείας, κατάφερε να παρακάμψει τον ανθρώπινο έλεγχο και να εισβάλει στα συστήματα μιας άλλης εταιρείας. Το πρωτοφανές αυτό περιστατικό οδήγησε σε μια σπάνια σύμπνοια από τους επικεφαλής κορυφαίων ανταγωνιστριών εταιρειών (όπως οι Anthropic, OpenAI, DeepMind, Microsoft και xAI), οι οποίοι ζήτησαν από κοινού να πέσουν οι ρυθμοί ανάπτυξης των ολοένα και πιο προηγμένων συστημάτων AI.

Οι προειδοποιήσεις από τους κόλπους των ειδικών λαμβάνουν πλέον δραματικές διαστάσεις. Ο Τζέικομπ Κόξον, πρώην ερευνητής της Anthropic, κάλεσε το Κογκρέσο να δράσει άμεσα, εκφράζοντας τον φόβο ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να αποτελέσει υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Έβαν Χάμπινγκερ, επίσης από την Anthropic, εκτίμησε ότι η πιθανότητα ενός τέτοιου ολέθριου σεναρίου μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια ξεπερνά το 10%. Στο πλαίσιο αυτό, νομοθέτες προτείνουν τη δημιουργία ενός «διακόπτη διακοπής λειτουργίας» (kill switch) που θα επιτρέπει στις ομοσπονδιακές αρχές να απενεργοποιούν τα μοντέλα AI σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Ο Μπιλ Γκέιτς, αν και δεν διαφωνεί με την ιδέα ενός τέτοιου μηχανισμού, θεωρεί ότι από μόνος του δεν επαρκεί χωρίς την ταυτόχρονη εφαρμογή επιπλέον δικλείδων ασφαλείας.

Από την άλλη πλευρά, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ και μερίδα αξιωματούχων απορρίπτουν τις φωνές για αυστηρότερη νομοθεσία, επιχειρηματολογώντας ότι τέτοιοι περιορισμοί θα παραδώσουν τα ηνία της τεχνολογικής επανάστασης στην Κίνα. Ο Τραμπ, μάλιστα, έχει υποβαθμίσει δημόσια τους κινδύνους της AI, χαρακτηρίζοντάς τους ως «φάρσα». Ο Γκέιτς αντέκρουσε ευθέως αυτή την άποψη στο NBC, δηλώνοντας κατηγορηματικά: «Δεν είναι καθόλου φάρσα» και τόνισε ότι τα μέτρα προστασίας δεν πρόκειται να φρενάρουν τη βιομηχανία, ενώ αντίθετα οι κίνδυνοι από την απουσία τους είναι απολύτως πραγματικοί.

Σε γεωπολιτικό επίπεδο, ωστόσο, καταγράφεται μια προσπάθεια συνεννόησης, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα συμφώνησαν να ανοίξουν δίαυλο διαλόγου για ζητήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, απόφαση που ελήφθη κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον.