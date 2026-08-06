Σημαντικές διοικητικές αλλαγές σηματοδοτούν την επόμενη μέρα στη Google DeepMind, καθώς ο κορυφαίος ελληνονοκύπριος επιστήμονας Ντέμης Χασάμπης, αναλαμβάνει νέο, διευρυμένο ρόλο στο παγκόσμιο οργανόγραμμα του τεχνολογικού ομίλου.

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Ντέμης Χασάμπης θα αναλάβει τον νεοσύστατο τίτλο του επικεφαλής επιστήμονα της Alphabet, ενώ από διευθύνων σύμβουλος της Google DeepMind θα γίνει πρόεδρός της, ανέφερε σε υπόμνημα του προς το προσωπικό.

Στρατηγική αναδιάρθρωση με αιχμή την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του οδικού χάρτη της Google για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και την εδραίωση της κυριαρχίας της απέναντι στον ανταγωνισμό.

Ενίσχυση αρμοδιοτήτων: Ο Ντέμης Χασάμπης θα επικεντρωθεί πλέον σε ανώτερο στρατηγικό επίπεδο, επιβλέποντας τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και την ερευνητική κατεύθυνση των προηγμένων μοντέλων AI του ομίλου.

Νέα διοικητική δομή: Παράλληλα, η καθημερινή επιχειρησιακή διαχείριση (operations) της DeepMind περνά σε νέα διοικητικά στελέχη, επιτρέποντας στον Χασάμπη να αφοσιωθεί στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς τεχνολογικών επιτευγμάτων.

Η πορεία προς την κορυφή

Ο Ντέμης Χασάμπης, ο οποίος ίδρυσε την DeepMind το 2010 πριν την εξαγορά της από τη Google το 2014, αποτελεί μία από τις πλέον επιδραστικές προσωπικότητες στον χώρο της τεχνολογίας παγκοσμίως.

«Η αναδιάρθρωση της ηγετικής ομάδας αντικατοπτρίζει τη μετάβαση της Τεχνητής Νοημοσύνης από το στάδιο της καθαρής έρευνας στην καθολική ενσωμάτωσή της στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν εκατομμύρια χρήστες καθημερινά», σημειώνουν αναλυτές της αγοράς.

Η κίνηση αυτή αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στα ερευνητικά εργαστήρια της εταιρείας, σε μια περίοδο όπου ο ανταγωνισμός στον τομέα της παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Generative AI) βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του.