Έντονος προβληματισμός καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στη διεθνή τεχνολογική κοινότητα, καθώς πληθαίνουν οι αναφορές κατόχων παλαιότερων συσκευών της Apple σχετικά με αισθητή πτώση στις ταχύτητες απόκρισης των κινητών τους.

Σύμφωνα με Ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης, χρήστες των μοντέλων iPhone 13, 14, 15 και 16 επισημαίνουν ότι η εγκατάσταση της νεότερης έκδοσης του λειτουργικού συστήματος συνοδεύεται από εμφανή καθυστέρηση στη λειτουργία της συσκευής, παράλληλα με αυξημένη εκπομπή θερμότητας ακόμη και όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας.

Η τεχνική ανάλυση δείχνει πως η επιβάρυνση αυτή δεν οφείλεται σε φυσική φθορά του υλικού, αλλά σε επιμέρους παραμέτρους και προηγμένες λειτουργίες του λογισμικού, όπως τα διαφανή στοιχεία του περιβάλλοντος χρήσης, τις διεργασίες του Apple Intelligence και την αυξημένη δραστηριότητα που καταπονούν τον επεξεργαστή και την κάρτα γραφικών.

Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από το φαινόμενο της παλαίωσης των ηλεκτρονικών συσκευών, τη στιγμή που η εταιρεία του Κουπερτίνο βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας για την παρουσίαση των επόμενων μοντέλων της.

Παράλληλα, οι αναλύσεις και οι εκτιμήσεις της αγοράς, όπως αποτυπώνονται σε σχετικές πλατφόρμες προβλέψεων σαν το Polymarketitalia, διατηρούν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα – κοντά στο 97%- την πιθανότητα να αποκαλυφθεί η σειρά iPhone 18 εντός του 2026, με τις σχετικές τάσεις να διαμορφώνονται συνεχώς σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με τη ζήτηση και τις προσδοκίες των καταναλωτών.

Η Apple θα μπορούσε να είναι έτοιμη να ξαναγράψει τη στρατηγική λανσαρίσματος για τη νέα γενιά των smartphone της, αναφέρει η ιταλική εφημερίδα ilmessaggero.it. Σύμφωνα με μια λεπτομερή ανάλυση του CNET, η σειρά iPhone 18 διαγράφεται ως μία από τις πιο σημαντικές και «σύνθετες» των τελευταίων ετών.

Οι φήμες για το iPhone 18 πληθαίνουν καθώς πλησιάζει η παρουσίαση, που προβλέπεται σε λίγους μήνες. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το CNET, η Apple φαίνεται έτοιμη να σπάσει μια παράδοση ετών. Τα νέα iPhone 18 Pro και Pro Max αναμένεται να παρουσιαστούν τον Σεπτέμβριο του 2026, συνοδευόμενα από το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone στην ιστορία της Apple, το οποίο οι φήμες ονομάζουν iPhone Fold ή iPhone Ultra. Θα επρόκειτο για το ντεμπούτο της εταιρείας του Κουπερτίνο σε μια κατηγορία στην οποία ήδη δραστηριοποιούνται η Samsung, η Google και η Huawei. Η εκτιμώμενη τιμή για το αναδιπλούμενο; Πάνω από 2.000 δολάρια, σύμφωνα με τις φήμες.

Διαφορετική, ωστόσο, θα είναι η μοίρα για τα μοντέλα που προορίζονται για το ευρύ κοινό: το βασικό iPhone 18, το iPhone 18E και η δεύτερη γενιά του iPhone Air ενδέχεται να μετατεθούν για την άνοιξη του 2027. Μια επιλογή που θα σημείωνε μια ιστορική καμπή σε σύγκριση με τη συνηθισμένη ταυτόχρονη φθινοπωρινή παρουσίαση και που θα μπορούσε να αλλάξει τις αγοραστικές στρατηγικές εκατομμυρίων χρηστών της Apple.