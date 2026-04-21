Ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ (φωτό), αποχωρεί από τη θέση που κληρονόμησε από τον αείμνηστο Στιβ Τζομπς, ολοκληρώνοντας μια θητεία σχεδόν 15 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας εκτοξεύθηκε κατά περισσότερα από 3,6 τρισεκατομμύρια δολάρια, σε μια εποχή ευημερίας που τροφοδοτήθηκε από το iPhone.

Ο Κουκ, 65 ετών, θα παραδώσει τα καθήκοντα του CEO στον επικεφαλής της μηχανικής υλικού της Apple, Τζον Τέρνους, την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ θα παραμείνει στην εταιρεία του Cupertino, Καλιφόρνια, ως εκτελεστικός πρόεδρος. Αυτό είναι παρόμοιο με τις μεταβάσεις που έκαναν ο Τζεφ Μπέζος της Amazon και ο Ριντ Χέιστινγκς της Netflix μετά το τέλος της εξαιρετικά επιτυχημένης θητείας τους ως CEO.

«Ήταν το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μου να είμαι διευθύνων σύμβουλος της Apple και να μου εμπιστευτούν την ηγεσία μιας τόσο εξαιρετικής εταιρείας», δηλώνει ο Cook σε ανακοίνωσή του. «Αγαπώ την Apple με όλη μου την ύπαρξη και είμαι πολύ ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με μια ομάδα τόσο ευφυών, καινοτόμων, δημιουργικών και βαθιά ευαισθητοποιημένων ανθρώπων».

Ο Τέρνους, 50 ετών, εργάζεται στην Apple εδώ και ένα τέταρτο του αιώνα, ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια εποπτεύει τη μηχανική που υποστηρίζει το iPhone, το iPad και το Mac — ένας ρόλος που τον κατέστησε τον κύριο υποψήφιο για τη διαδοχή του Κουκ.

«Είμαι βαθιά ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία να προωθήσω την αποστολή της Apple», δήλωσε ο Τέρνους σε ανακοίνωσή του.

Η αλλαγή στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την Apple. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει προκαλέσει τις μεγαλύτερες αναταράξεις στον κλάδο από τότε που ο Τζομπς παρουσίασε το πρώτο iPhone το 2007. Η Apple είχε μια δύσκολη αρχή στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αφού αντιμετώπισε προβλήματα στις προσπάθειές της να προσφέρει νέες λειτουργίες βασισμένες στην τεχνολογία αυτή, όπως είχε υποσχεθεί πριν από σχεδόν δύο χρόνια.

Νωρίτερα φέτος, η Apple στράφηκε τελικά στη Google — έναν από τους πρώτους ηγέτες στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης — για βοήθεια ώστε να μετατρέψει την εικονική βοηθό του iPhone, τη Siri, σε μια πιο διαλογική και ευέλικτη βοηθό.

Αν και δεν κατάφερε ποτέ να διαλύσει την αντίληψη ότι του έλειπε το όραμα του Τζομπς, ο Κουκ αξιοποίησε τη δημοτικότητα του iPhone και άλλες καινοτομίες που εφάρμοσε ο προκάτοχός του για να ανυψώσει την Apple σε ύψη που φαινόταν αδιανόητα όταν βρισκόταν στο χείλος της χρεοκοπίας στα μέσα της δεκαετίας του 1990.