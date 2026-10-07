Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Apple Τιμ Κουκ (φωτό) χαιρέτισε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο, με την ευκαιρία του ταξιδιού του στο Στρασβούργο όπου συνάντησε την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Στην Apple αγωνιζόμαστε εδώ και καιρό για νομοθεσίες που ορίζουν τα υψηλότερα πρότυπα για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Υποστηρίζουμε ενεργά τα βήματα που ενισχύουν τη διαφάνεια και εγγυώνται στους χρήστες έναν μεγαλύτερο έλεγχο των δεδομένων τους», δήλωσε ο Τιμ Κουκ σε ομιλία του στο Apple Store του Στρασβούργου.

«Χαιρετίζουμε επίσης τη βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προωθήσει ένα εναρμονισμένο πλαίσιο σε όλη την ΕΕ για την προστασία των παιδιών και θεωρούμε πολύ ενθαρρυντικό ότι η πρόταση EU Kids Act που παρουσίασε η Επιτροπή κατέστησε δυνατό να αρχίσει ένας εποικοδομητικός διάλογος γι’ αυτό το κρίσιμο θέμα στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

Ο Τιμ Κουκ, ο οποίος παρέδωσε τα επιχειρησιακά ηνία της Apple στον Τζον Τέρνους τον περασμένο μήνα, και στο εξής διαχειρίζεται τα θέματα πολιτικής, συνάντησε χθες την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

«Υπογράμμισαν και οι δύο την αυξανόμενη ανάγκη να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ευημερία των παιδιών σε ένα ταχέως εξελισσόμενο ψηφιακό σύμπαν” και “την ανάγκη σταθερής συνεργασίας μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και των εταιριών», υπογράμμισε το γραφείο της Μέτσολα.

Ο Κουκ τόνισε, από την πλευρά του, ότι η Apple ανέπτυξε τον περασμένο μήνα νέα εργαλεία γονικού ελέγχου που είναι διαθέσιμα στους υπολογιστές, στα κινητά τηλέφωνα και τα τάμπλετ της.

«Ξέρουμε πόσο είναι καθοριστικό να ανταποκρινόμαστε σε αυτές τις προκλήσεις, και ξέρουμε ότι η Apple έχει ουσιαστικό ρόλο να διαδραματίσει. Αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη αυτή», επισήμανε ο Τιμ Κουκ.