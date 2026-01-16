Το έκανε πάλι το… θαύμα της η Τεχνητή Νοημοσύνη και «ικανοποίησε» τα σχέδια του Τραμπ, στέλνοντάς τον όχι απλώς στη Γροιλανδία και τον Αρκτικό κύκλο, αλλά πολύ νοτιότερα, εκεί όπου μόνο οι πιγκουίνοι της Ανταρκτικής επιβιώνουν.

Στο βίντεο, που «σαρώνει» τα social media και σπορπάει χαμόγελα, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να… ηγείται και των πιγκουίνων της Ανταρκτικής, παρότι είναι το μόνο έδαφος επί Γης που δεν ανήκει τυπικά και ουσιαστικά σε κανέναν!

Οι διεθνείς συμφωνίες προβλέπουν πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για επιστημονικούς και ειρηνικούς σκοπούς. Μέχρι τώρα έστω…

Δείτε το βίντεο: